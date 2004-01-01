Стандартизованные проверки для контроля качества всего за 5 минут

У компании Philips в рамках системы Azurion есть эксклюзивное предложение — режим контроля качества пользователем (UQCM). Он позволяет вам при работе с системой Azurion самостоятельно замерять и оценивать уровень излучения и факторы, связанные с качеством изображения, стандартным способом всего за 5 минут[3]. Это облегчает оценку параметров безопасности работы и выявление возможных отклонений от нормы в динамике, благодаря чему поддерживается высокое качество работы.