Искусственный интеллект в помощь медицинским специалистам позволяет ускорить подготовку к исследованию и сократить риск ошибок при интерпретации данных. Конструкция рентгеновской трубки поддерживает непрерывное охлаждение и обеспечивает до 50% более длительный срок службы благодаря устойчивости её компонентов к износу*. Компьютерный томограф Philips CT 3500 гарантирует надёжность эксплуатации, скорость и точность рабочего процесса - то, что действительно важно в условиях высокого пациентопотока.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2].
Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2].
Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2].
Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2].
Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов:
1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей);
2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков.
3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов:
1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей);
2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков.
3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов:
1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей);
2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков.
3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов:
1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей);
2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков.
3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия).
Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия).
Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия).
Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия).
Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2].
Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2].
Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2].
Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2].
Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов:
1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей);
2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков.
3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов:
1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей);
2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков.
3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов:
1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей);
2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков.
3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов:
1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей);
2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков.
3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия).
Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия).
Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия).
Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия).
Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Tехнические характеристики
CT 3500
CT 3500
Теплоемкость анода рентгеновской трубки
8,0 МТЕ
Мощность генератора
55 кВт
Срезы
До 64
Зона охвата
20 мм
Скорость вращения
До 0,5 с
Апертура туннеля
720 мм
Скорость реконструкции
Макс. скорость ≥ 55 изображений с улучшенной консолью
Макс. скорость ≥ 55 изображений с улучшенной консолью
Значения кВп
70, 80, 100, 120, 140
1. По сравнению с рентгеновскими трубками Philips предыдущего поколения
2. Представленные результаты могут варьироваться в зависимости от медицинского учреждения и выполняемых исследований, а также индивидуальных антропометрических данных пациента
3. На основе оценки, проведенной пятью клиническими экспертами, сравнивающей ручное позиционирование и автоматизированное позиционирование на базе ИИ в 40 клинических случаях с использованием фантома человеческого тела
4. На основании внутренней оценки компанией Philips данных, полученных с помощью удалённого мониторинга систем компьютерной томографии
5. В настоящий момент функция Precise Image не применяется для педиатрических исследований.
Система компьютерной томографии Philips CT 3500 с принадлежностями
РУ № РЗН 2024/22988
-
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.