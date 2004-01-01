Компьютерный томограф Philips CT 3500

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].