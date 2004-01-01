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Компьютерный томограф Philips CT 3500

Точность и скорость рутинной диагностики в условиях высокого пациентопотока

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Искусственный интеллект в помощь медицинским специалистам позволяет ускорить подготовку к исследованию и сократить риск ошибок при интерпретации данных. Конструкция рентгеновской трубки поддерживает непрерывное охлаждение и обеспечивает до 50% более длительный срок службы благодаря устойчивости её компонентов к износу*. Компьютерный томограф Philips CT 3500 гарантирует надёжность эксплуатации, скорость и точность рабочего процесса - то, что действительно важно в условиях высокого пациентопотока.

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Особенности
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Click here for more information
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Click here for more information
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
Click here for more information
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Click here for more information
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия). Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия). Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия). Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Click here for more information
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия). Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок
Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Click here for more information
Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок
Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
  • Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
  • Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
  • Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
  • CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Посмотреть все особенности
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Click here for more information
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения
Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Precise Image: реконструкция на основе нейронной сети глубокого обучения

Реконструкция изображений с помощью нейросети глубокого обучения обеспечивает снижение дозы облучения до 80% с одновременным сокращением шума до 85% и улучшением выявляемости патологий до 60% [2]. Несомненным преимуществом также является быстрая обработка изображений - для большинства протоколов она выполняется менее минуты.
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов
Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Click here for more information
Precise Position: программно-аппаратное обеспечение для автоматического позиционирования пациента и определения диапазона сканирования
Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Функция Precise Position обеспечивает необходимую согласованность результатов

Неточность укладки - частая проблема, с которой сталкивается отделение лучевой диагностики при большом количестве исследований за смену. Она приводит к артефактам на изображениях и увеличению дозы облучения. Программно-аппаратное обеспечение Precise Position позволяет избежать неверной укладки. Специальная камера на потолочном подвесе распознаёт положение пациента по 13 анатомическим точкам, а также осуществляет вертикальное центрирование (определение глубины и выравнивание с изоцентром). Это минимизирует действия рентгенолаборанта, при этом время на позиционирование пациента сокращается на 23% [3].
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
Click here for more information
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ
Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise Intervention: оптимизация интервенционных процедур под контролем КТ

Precise intervention используется для проведения интервенционных исследований под контролем КТ и предоставляет возможности автоматического анализа траектории движения иглы, построения маршрута иглы от точки входа до цели и отображения скана в соответствующей плоскости, а также расчёт глубины, угла, расстояния до цели и отклонения от траектории. В дополнение к Precise Intervention, сенсорные панели на гентри позволяют выполнять часть настроек прямо из процедурной, обеспечивая дополнительную гибкость.
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Click here for more information
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой
CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

CT Smart Workflow: искусственный интеллект всегда под рукой

Встроенные в протоколы базовые функции с применением искусственного интеллекта позволяют повысить качество диагностики и сократить время врача-рентгенолога на обработку результатов: 1) Автоматическое определение диапазона по обзорному сканированию (распознавание 11 анатомических областей); 2) Автоматическая сегментация и разметка позвонков и межпозвоночных дисков. 3) Автоматическое создание изображений головного мозга, параллельных орбитомеатальной линии.
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия). Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия). Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия). Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Click here for more information
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем
Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Рентгеновская трубка vMRC: немецкое качество, проверенное временем

Уже более 100 лет компания Philips совершенствует рентгеновские трубки. Они изготавливаются и проходят испытания в передовом производственном центре Philips «Innovation and Manufacturing Center of Excellence» в Гамбурге (Германия). Рентгеновская трубка vMRC отличается высокой эксплуатационной надёжностью, обеспечивая до 50% более длительный срок службы по сравнению с другими рентгеновскими трубками [1]. Конструкция трубки vMRC (износостойкий подшипник со спиральными канавками, сегментированный анод) поддерживает непрерывное охлаждение, а смарт-карта регистрирует показатели её производительности.
Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок
Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок
Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.
Click here for more information
Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок
Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Удалённая техническая поддержка: быстрое устранение неполадок

Мы заинтересованы в работоспособности вашей медицинское техники и удобстве её эксплуатации путем поддержания в надежном и безопасном состоянии, а также совместимости с другим оборудованием в учреждении. Мониторинг показателей системы и удалённая техническая поддержка позволяют устранить 38% неполадок без выезда инженера, и в 84% случаев проблема решается с первой попытки [4]. Это значительно снижает время простоя оборудования.

Tехнические характеристики

CT 3500
CT 3500
Теплоемкость анода рентгеновской трубки
  • 8,0 МТЕ
Мощность генератора
  • 55 кВт
Срезы
  • До 64
Зона охвата
  • 20 мм
Скорость вращения
  • До 0,5 с
Апертура туннеля
  • 720 мм
Скорость реконструкции
  • Макс. скорость ≥ 55 изображений с улучшенной консолью
Значения кВп
  • 70, 80, 100, 120, 140
CT 3500
CT 3500
Теплоемкость анода рентгеновской трубки
  • 8,0 МТЕ
Мощность генератора
  • 55 кВт
Посмотреть все характеристики
CT 3500
CT 3500
Теплоемкость анода рентгеновской трубки
  • 8,0 МТЕ
Мощность генератора
  • 55 кВт
Срезы
  • До 64
Зона охвата
  • 20 мм
Скорость вращения
  • До 0,5 с
Апертура туннеля
  • 720 мм
Скорость реконструкции
  • Макс. скорость ≥ 55 изображений с улучшенной консолью
Значения кВп
  • 70, 80, 100, 120, 140
  • 1. По сравнению с рентгеновскими трубками Philips предыдущего поколения
  • 2. Представленные результаты могут варьироваться в зависимости от медицинского учреждения и выполняемых исследований, а также индивидуальных антропометрических данных пациента
  • 3. На основе оценки, проведенной пятью клиническими экспертами, сравнивающей ручное позиционирование и автоматизированное позиционирование на базе ИИ в 40 клинических случаях с использованием фантома человеческого тела
  • 4. На основании внутренней оценки компанией Philips данных, полученных с помощью удалённого мониторинга систем компьютерной томографии
  • 5. В настоящий момент функция Precise Image не применяется для педиатрических исследований.
  • Система компьютерной томографии Philips CT 3500 с принадлежностями
  • РУ № РЗН 2024/22988
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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