Обеспечьте поддержку принятия клинических решений благодаря эффективному использованию наших технологий для визуализации, разработанных на базе проверенной цифровой архитектуры dStream, доступной в более чем 2000 установленных систем по всему миру. Обеспечьте повышение пропускной способности отделения благодаря упрощенному рабочему процессу Breeze. Простой и понятный интерфейс пользователя в сочетании со стандартными протоколами сканирования позволяет правильно выполнять МР-исследования с первого дня работы вашего нового магнитно-резонансного томографа. А благодаря низким затратам на установку и размещение МР-системы, непрерывной поддержке исправной работы цифрового томографа и простым обновлениям Ваши возможности будут расширяться и в дальнейшем.