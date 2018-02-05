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Prodiva 1.5T CX МРТ

Обеспечьте поддержку принятия клинических решений благодаря эффективному использованию наших технологий для визуализации, разработанных на базе проверенной цифровой архитектуры dStream, доступной в более чем 2000 установленных систем по всему миру. Обеспечьте повышение пропускной способности отделения благодаря упрощенному рабочему процессу Breeze. Простой и понятный интерфейс пользователя в сочетании со стандартными протоколами сканирования позволяет правильно выполнять МР-исследования с первого дня работы вашего нового магнитно-резонансного томографа. А благодаря низким затратам на установку и размещение МР-системы, непрерывной поддержке исправной работы цифрового томографа и простым обновлениям Ваши возможности будут расширяться и в дальнейшем.

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Особенности
Обеспечение однородной высококачественной визуализации с цифровой широкополосной технологией dStream
Обеспечение однородной высококачественной визуализации с цифровой широкополосной технологией dStream

Обеспечение однородной высококачественной визуализации с цифровой широкополосной технологией dStream

Цифровая широкополосная технология dStream и наши решения для визуализации помогают вывести процесс выполнения МР-исследований на новый уровень. Оцифровка сигнала в катушке позволяет принимать МР-сигнал в наиболее чистом виде, в результате чего повышается значение отношения «сигнал‑шум», что, в свою очередь, может способствовать улучшению качества изображения или сокращению времени исследования.
Быстрое освоение рутинных исследований
Быстрое освоение рутинных исследований

Быстрое освоение рутинных исследований

Каждый оператор может без труда выполнить рутинные исследования благодаря нашим инструментам интеллектуальной автоматизации и рабочему процессу Breeze. Система автоматизирует многие стандартные задачи, такие как позиционирование стола и выбор катушек, упрощая процесс получения результатов для стандартной визуализации. Рабочий процесс Breeze сокращает количество этапов позиционирования на 34%¹, оптимизируя выполнение исследований и обеспечивая возможность их проведения для большего количества пациентов.
Сокращение необходимости в дорогостоящей модернизации
Сокращение необходимости в дорогостоящей модернизации

Сокращение необходимости в дорогостоящей модернизации

Чтобы обеспечить возможность установки новой МР-системы в имеющемся помещении, система Prodiva 1.5T CX оснащена легким магнитом с малым краевым полем. Это может сократить необходимость в дорогостоящих работах по подготовке помещения, например в демонтаже стен, подъеме потолка или укреплении полов.
Расширение клинических возможностей
Расширение клинических возможностей

Расширение клинических возможностей

Система Prodiva 1.5T CX обеспечивает доступ к широкому спектру новейших приложений для исследований головного мозга, всего тела, скелетно-мышечной системы, сердца, а также онкологических исследований. Теперь вы можете обслуживать большее количество пациентов и получать дополнительный доход.
Методы для выполнения стандартной высококачественной визуализации
Методы для выполнения стандартной высококачественной визуализации

Методы для выполнения стандартной высококачественной визуализации

Система Prodiva 1.5T CX обеспечивает доступ к таким функциям визуализации, как подавление сигнала от жировой ткани, коррекция движения и подавление артефактов от металлических имплантов, позволяя устранять некоторые из наиболее часто возникающих проблем, которые приводят к неоднозначным результатам исследования и повторным сеансам сканирования.
Сокращение времени, необходимого для работы с пациентом и укладки пациента, на 79%²
Сокращение времени, необходимого для работы с пациентом и укладки пациента, на 79%²

Сокращение времени, необходимого для работы с пациентом и укладки пациента, на 79%²

Сокращайте время, необходимое для работы с пациентом и установки катушек, с помощью рабочего процесса Breeze. Короткие кабели, небольшие разъемы и компактные электронные схемы способствуют ускорению и упрощению процесса установки катушек. А легкие передние катушки Breeze облегчают процесс укладки пациента.
Наши гибкие катушки позволяют учитывать различия в анатомии пациентов и соответствуют контурам тела
Наши гибкие катушки позволяют учитывать различия в анатомии пациентов и соответствуют контурам тела

Наши гибкие катушки позволяют учитывать различия в анатомии пациентов и соответствуют контурам тела

Тонкие и гибкие катушки Breeze Anterior можно легко и быстро установить с учетом контуров тела каждого пациента, что обеспечивает высокую скорость, эффективность и удобство сканирования.
Интеллектуальный метод стандартизации исследований
Интеллектуальный метод стандартизации исследований

Интеллектуальный метод стандартизации исследований

Благодаря нашему интеллектуальному интерфейсу пользователя можно легко и быстро повысить скорость работы. Он обеспечивает простое стандартное управление, способствуя повышению эффективности и воспроизводимости процедур. Функция SmartExam автоматизирует выполнение многих исследований, оптимизируя рабочий процесс и повышая согласованность результатов исследований.
Низкие затраты на транспортировку и установку
Низкие затраты на транспортировку и установку

Низкие затраты на транспортировку и установку

Экономьте время и деньги, необходимые для транспортировки и установки, благодаря уникальной компактной конструкции этой системы. Она разработана таким образом, чтобы ее можно было без труда перемещать по коридорам и через дверные проемы в стандартных медицинских учреждениях без необходимости их расширения. Система легко устанавливается в помещениях со стандартной высотой потолков, поскольку характеризуется небольшой высотой при установке.
Сохранение ценного гелия
Сохранение ценного гелия

Сохранение ценного гелия

Технология нулевого выкипания гелия HeliumSave разработана для уменьшения потерь гелия даже при эксплуатации в обычных условиях⁴ в рамках стандартного сканирования.
Снижение энергозатрат
Снижение энергозатрат

Снижение энергозатрат

Технология PowerSave представляет собой сочетание производительной конструкции и интеллектуального управления энергией, которое помогает сохранять неизменно низкий уровень энергозатрат.
Обеспечение продолжительного срока службы благодаря устранению возможных неисправностей системы
Обеспечение продолжительного срока службы благодаря устранению возможных неисправностей системы

Обеспечение продолжительного срока службы благодаря устранению возможных неисправностей системы

Воспользуйтесь преимуществом более продолжительного периода исправной работы благодаря помощи службы поддержки клиентов Philips. Передовая инфраструктура нашего удаленного обслуживания позволяет непрерывно отслеживать, регистрировать и устранять неисправности системы, прежде чем они смогут серьезно повлиять на вашу ежедневную работу³.
Инвестиционная стратегия в области МР-исследований, учитывающая ваш бюджет
Инвестиционная стратегия в области МР-исследований, учитывающая ваш бюджет

Инвестиционная стратегия в области МР-исследований, учитывающая ваш бюджет

Вместе с системой Prodiva мы предлагаем различные сервисные соглашения, соответствующие вашему бюджету и возможностям инженеров по техническому обслуживанию вашего медицинского учреждения.
Ускорение рабочего процесса благодаря сокращению количества этапов позиционирования

Ускорение рабочего процесса благодаря сокращению количества этапов позиционирования

Рабочий процесс Breeze сокращает количество этапов позиционирования на 34%¹ и помогает повысить скорость выполнения ежедневных процедур исследования. Благодаря рабочему процессу Breeze укладка пациента интуитивно понятна и требует лишь минимальных усилий при работе с катушками.
  • 1. По результатам внутреннего исследования, посвященного сравнению рабочего процесса с использованием системы Achieva.
  • 2. По результатам внутреннего исследования, посвященного сравнению рабочего процесса при выполнении исследований головного мозга, позвоночника, скелетно-мышечной системы и всего тела с использованием МР‑системы Achieva.
  • 3. Зависит от прав, предусмотренных договором, и доступности в конкретном регионе.
  • 4. Эксплуатация в обычных условиях определяется как стандартное сканирование, выполняемое при бесперебойной подаче электричества и охлаждении магнита без проведения операций по обслуживанию.
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  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/6814 от 05.02.2018 Система магнитно-резонансной томографии Prodiva 1.5T CX с принадлежностями

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