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Ingenia МРТ

Высокая производительность благодаря цифровому качеству и скорости*. Ingenia 1.5T — это путь к точной диагностике, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.

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Галерея

Особенности
ScanWise Implant
ScanWise Implant

ScanWise Implant

Опция ScanWise Implant позволяет уверенно выполнять МР-визуализацию для растущей подгруппы пациентов, которым не всегда удается предоставлять необходимые услуги в полном объеме, что позволяет улучшить репутацию вашего учреждения и увеличить количество ваших клиентов.
Технология dStream

Технология dStream

Технология dStream позволяет быстро получать высокоточные изображения благодаря цифровому качеству и скорости.
Платформа iPatient

Платформа iPatient

Во время исследования платформа iPatient учитывает различия в поведении, состоянии, анатомии и физиологии пациентов, что способствует эффективности и точности получения данных.
Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal

Система IntelliSpace Portal предоставляет удобные инструменты для совместной работы клиницистов и облегчает выполнение ежедневных задач. Расширьте возможности КТ, МРТ, молекулярной визуализации и УЗИ с помощью мощных клинических приложений, доступных практически из любого места.
Передовые решения для диагностики

Отличное качество изображений**

Высокоточные методы визуализации, разработанные при участии ведущих медицинских учреждений и радиологов, в сочетании с цифровой архитектурой dStream помогают эффективно организовать работу клиницистов, улучшить условия для пациентов и обеспечить экономическую выгоду.
EasyExpand

Передовые средства МРТ

Инструменты научных исследований и передовые диагностические решения в системе Ingenia, применяемые в самых разных областях, от стандартных обследований до создания новаторских приложений, расширяют возможности МРТ благодаря ориентации на основные медицинские тенденции в неврологии, онкологии и кардиологии.

Новейшие МР-решения

Высокая скорость
при выполнении каждого исследования.   Philips Compressed SENSE

 

Технология Compressed SENSE не только обеспечивает быстрый сбор данных, но и предоставляет гораздо больше возможностей. Она повышает скорость выполнения исследований тела пациентов и тем самым обеспечивает переход к новому уровню производительности и качества изображения, позволяя персоналу сосредоточиться на наиболее важных вопросах и повысить качество оказания медицинской помощи пациентам. Такой подход к продуктивности требует внедрения уникальных методов, которые доступны для всех типов контрастирования и всех анатомических структур; при этом до 50% повышается скорость сканирования не только в режиме 3D, но и в режиме 2D.

Узнать больше о технологии Compressed SENSE
Без Compressed SENSE С Compressed SENSE

 

Почти в 2 раза более быстрый сбор данных при исследовании головного мозга практически с тем же качеством изображения1, 2.

¹ По сравнению с исследованиями без использования технологии Compressed SENSE.

² Результаты исследований из клинической практики не могут помочь спрогнозировать результаты других исследований. Результаты других исследований могут отличаться.

  • *Цифровое повышение качества и скорости определяется на основании отношения сигнал/шум, полученного с помощью системы Ingenia или системы, модернизированной для поддержки технологии dStream в рамках программы SmartPath, по сравнению с системой Achieva.
  • **Повышенное качество изображений определяется как качество изображений, полученных с использованием технологии dStream, по сравнению с системой Achieva.
  • ¹ «20 победителей конкурса Best in KLAS в 2014 г.: Рейтинг 2014 Best in KLAS: Медицинское оборудование и инфраструктура», июль 2014 г. © KLAS Enterprises LLC., 2014 г. Все права защищены. www.KLASresearch.com
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia

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