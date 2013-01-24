Высокая производительность благодаря цифровому качеству и скорости*. Ingenia 1.5T — это путь к точной диагностике, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.