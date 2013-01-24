Высокая производительность благодаря цифровому качеству и скорости*. Ingenia 1.5T — это путь к точной диагностике, расширенному спектру приложений и высокой производительности, необходимой для решения задач современного здравоохранения. Благодаря технологии dStream система Ingenia позволяет быстро формировать качественные цифровые изображения, при этом платформа iPatient помогает организовать работу с пациентами на всех этапах - от расположения в томографе до просмотра итоговых изображений.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
|Масса магнита
|
|Диаметр туннеля
|
|Максимальное поле обзора
|
|Технология HeliumSave (нулевое испарение гелия)
|
|Скорость испарения гелия
|
|Макс. количество срезов
|
|Количество независимых приемных каналов
|
|Цепь передачи сигналов от катушки на станцию реконструкции
|
|Положение аналого-цифрового преобразователя (АЦП)
|
|Туннель для пациента
|
|Раструб с обеих сторон
|
|Диаметр туннеля с обоих краев
|
|Максимальная нагрузка на стол
|
|Система транспортировки пациента (опция)
|
|Беспроводная синхронизация по физиологическим показателям пациента
|
|Набор решений для подавления акустических шумов
|
|Общая масса гентри в сборе
|
|Минимальные требования к помещению
|
|Задняя РЧ-катушка FlexCoverage
|
|Передняя РЧ-катушка FlexCoverage (опция)
|
|Разъемы FlexConnect
|
|Дека стола FlexTrak
|
|Тележка FlexCaddy для хранения РЧ-катушек (опция)
|
|Система транспортировки пациента FlexTrak (опция)
|
|Решение для маммографии FlexTrak Mammo (опция)
|
|Функция SmartStart
|
|Функция SmartSelect
|
|Функция SmartExam (опция)
|
|Функция SmartLine (в зависимости от пакета)
|
|Функция SmartLink (в зависимости от пакета)
|