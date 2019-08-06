Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

Ingenia Elition Все преимущества визуализации 3,0 Тл в вашем распоряжении

Ingenia Elition 3.0T S

Все преимущества визуализации 3,0 Тл в вашем распоряжении

Найти похожие продукты

Система Ingenia Elition S обеспечивает превосходное качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D. Высокая эффективность достигается за счет таких функций визуализации, как SmartExam², 4D Multi-Transmit и ScanWise Implant³. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря сочетанию градиентов и РЧ-сигнала новой структуры, а также благодаря использованию технологий повышения скорости, таких как Compressed SENSE. Кроме того, в системе Ingenia Elition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти исследование, повышая уровень их комфорта во время выполнения МР-исследования.

Свяжитесь с нами
  • 1. По сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 2. Использование приложения SmartExam недоступно для пациентов с имплантатами, пригодными для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 3. Только для использования в строгом соответствии с инструкциями по эксплуатации при наличии МР-совместимых имплантатов или имплантатов, пригодных для использования в условиях МРТ с ограничениями.
  • 4. По сравнению с использованием стандартного матраса.
  • 5. По сравнению со сканированием без использования опции ComforTone.
  • 6. На трехмерных изотропных изображениях костно-мышечной системы (3D MSK VIEW), по сравнению с изображениями, полученными с помощью сканеров Philips без применения технологии Compressed SENSE.
  • 7. Система магнитно-резонансной томографии Ingenia Elition с принадлежностями, РЗН 2019/8690 от 06.08.2019

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю