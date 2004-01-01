Интраоперационная система магнитно-резонансной томографии Philips Ingenia MR-OR

Ключевые слова для поиска
Экономия драгоценного времени обеспечивается благодаря интраоперационному МР-контролю. Во время нейрохирургического вмешательства можно быстро и аккуратно перемещать пациента в МРТ, что помогает в принятии решений в ходе операций. Смежное помещение для МРТ и операционной, состоящие из двух процедурных, может использоваться для обычной магнитно-резонансной диагностики, если там не проводится интраоперационная визуализация.
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Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом
Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом
Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом
Технология dStream
Технология dStream
Технология dStream
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях
Три хирургических рабочих места
Три хирургических рабочих места
Три хирургических рабочих места
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам
Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом
Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом
Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом
Технология dStream
Технология dStream
Технология dStream
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях
Три хирургических рабочих места
Три хирургических рабочих места
Три хирургических рабочих места
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам
|Магнитная индукция
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|Диаметр туннеля
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|Магнитная индукция
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|Диаметр туннеля
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|Магнитная индукция
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|Диаметр туннеля
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Решение Philips Ingenia Elition позволяет использовать передовые методы МР-визуализации, устанавливая новые стандарты клинических исследований для визуализации при напряженности поля 3.0 Тл, основанные на новой структуре градиента и РЧ-сигнала. Система Ingenia Elition обеспечивает высокое качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Общая продолжительность исследования сокращается за счет оптимизации процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний, а также за счет повышения скорости сканирования как в режиме 2D, так и в режиме 3D. Кроме того, в системе Ingenia Elition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.
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Система Ingenia Elition S обеспечивает высокое качество изображений и при этом позволяет выполнять МР-исследования до 50% быстрее¹. Технология Compressed SENSE повышает скорость сканирования в режимах 2D и 3D. Высокая эффективность достигается за счет таких функций визуализации, как SmartExam², 4D Multi-Transmit и ScanWise Implant³. Все эти усовершенствования стали возможными благодаря сочетанию градиентов и РЧ-сигнала новой структуры, а также благодаря использованию технологий повышения скорости, таких как Compressed SENSE. Кроме того, в системе Ingenia Elition S предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти исследование, повышая уровень их комфорта во время выполнения МР-исследования.
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Благодаря своему принципиально новому и полностью герметичному магниту BlueSeal томограф Ingenia Ambition X позволяет выполнять более эффективные¹ МР-исследования с применением новой системы охлаждения. Ingenia Ambition X обеспечивает превосходное качество изображения даже для сложных клинических случаев и выполняет МР-исследования на 50% быстрее² в сочетании с технологией ускорения Compressed SENSE для всех анатомических областей, как при 2D-, так и при 3D-сканировании. Общая продолжительность исследования сокращается за счет упрощения процедуры укладки пациента в туннеле благодаря функции бесконтактной укладки с помощью указаний. Кроме того, в системе Ingenia Ambition предусмотрена функция воспроизведения аудио- и видеоматериалов с эффектом погружения, которые успокаивают пациентов и помогают им пройти МР-исследование.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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