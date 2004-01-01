Ключевые слова для поиска

Интраоперационная система магнитно-резонансной томографии Philips Ingenia MR-OR

Экономия драгоценного времени благодаря интраоперационному МР-контролю

Найти похожие продукты

Экономия драгоценного времени обеспечивается благодаря интраоперационному МР-контролю. Во время нейрохирургического вмешательства можно быстро и аккуратно перемещать пациента в МРТ, что помогает в принятии решений в ходе операций. Смежное помещение для МРТ и операционной, состоящие из двух процедурных, может использоваться для обычной магнитно-резонансной диагностики, если там не проводится интраоперационная визуализация.

Оставить заявку
Особенности
Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Быстрое получение интраоперационных результатов магнитно-резонансного исследования обеспечивается благодаря простой системе перемещения пациента Ingenia в смежных помещениях - кабинете МРТ и операционной.

Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Быстрое получение интраоперационных результатов магнитно-резонансного исследования обеспечивается благодаря простой системе перемещения пациента Ingenia в смежных помещениях - кабинете МРТ и операционной.

Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Быстрое получение интраоперационных результатов магнитно-резонансного исследования обеспечивается благодаря простой системе перемещения пациента Ingenia в смежных помещениях - кабинете МРТ и операционной.
Технология dStream

Технология dStream

Ingenia предлагает высокое качество МРТ изображений и точность для нейронавигации благодаря полному набору диагностических возможностей. Кроме того, преимуществами этой системы являются широкий угол обзора, превосходная однородность визуализации и высокая геометрическая точность.

Технология dStream

Ingenia предлагает высокое качество МРТ изображений и точность для нейронавигации благодаря полному набору диагностических возможностей. Кроме того, преимуществами этой системы являются широкий угол обзора, превосходная однородность визуализации и высокая геометрическая точность.

Технология dStream

Ingenia предлагает высокое качество МРТ изображений и точность для нейронавигации благодаря полному набору диагностических возможностей. Кроме того, преимуществами этой системы являются широкий угол обзора, превосходная однородность визуализации и высокая геометрическая точность.
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Соединив нейрохирургическую операционную с кабинетом МРТ, можно обеспечить повышение качества лечения пациентов и более интенсивно использовать магнитно-резонансный томограф. Когда оборудование не задействовано при интраоперационной визуализации, его можно применять для обычной МРТ диагностики.

Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Соединив нейрохирургическую операционную с кабинетом МРТ, можно обеспечить повышение качества лечения пациентов и более интенсивно использовать магнитно-резонансный томограф. Когда оборудование не задействовано при интраоперационной визуализации, его можно применять для обычной МРТ диагностики.

Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Соединив нейрохирургическую операционную с кабинетом МРТ, можно обеспечить повышение качества лечения пациентов и более интенсивно использовать магнитно-резонансный томограф. Когда оборудование не задействовано при интраоперационной визуализации, его можно применять для обычной МРТ диагностики.
Три хирургических рабочих места

Три хирургических рабочих места

Решение Ingenia для МРТ в операционной обеспечивает три рабочих места для нейрохирургических вмешательств: в операционной, на столе МРТ и позади него.

Три хирургических рабочих места

Решение Ingenia для МРТ в операционной обеспечивает три рабочих места для нейрохирургических вмешательств: в операционной, на столе МРТ и позади него.

Три хирургических рабочих места

Решение Ingenia для МРТ в операционной обеспечивает три рабочих места для нейрохирургических вмешательств: в операционной, на столе МРТ и позади него.
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Система Philips для интраоперационной МРТ оснащена двумя стыковочными узлами спереди и сзади, за счет чего с кабинетом МРТ можно соединить сразу две операционных. Решение с тремя смежными помещениями расширяет возможности по организации графика исследований и позволяет еще эффективнее использовать МРТ.

Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Система Philips для интраоперационной МРТ оснащена двумя стыковочными узлами спереди и сзади, за счет чего с кабинетом МРТ можно соединить сразу две операционных. Решение с тремя смежными помещениями расширяет возможности по организации графика исследований и позволяет еще эффективнее использовать МРТ.

Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Система Philips для интраоперационной МРТ оснащена двумя стыковочными узлами спереди и сзади, за счет чего с кабинетом МРТ можно соединить сразу две операционных. Решение с тремя смежными помещениями расширяет возможности по организации графика исследований и позволяет еще эффективнее использовать МРТ.
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотоксических рам

Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам

Решение Ingenia для МРТ в операционной предлагает выбор различных комплектов стереотаксических рам и РЧ-катушек с учетом финансовых возможностей и клинических задач.

Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам

Решение Ingenia для МРТ в операционной предлагает выбор различных комплектов стереотаксических рам и РЧ-катушек с учетом финансовых возможностей и клинических задач.

Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам

Решение Ingenia для МРТ в операционной предлагает выбор различных комплектов стереотаксических рам и РЧ-катушек с учетом финансовых возможностей и клинических задач.
  • Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом
  • Технология dStream
  • Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях
  • Три хирургических рабочих места
Посмотреть все особенности
Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Быстрое получение интраоперационных результатов магнитно-резонансного исследования обеспечивается благодаря простой системе перемещения пациента Ingenia в смежных помещениях - кабинете МРТ и операционной.

Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Быстрое получение интраоперационных результатов магнитно-резонансного исследования обеспечивается благодаря простой системе перемещения пациента Ingenia в смежных помещениях - кабинете МРТ и операционной.

Система FlexTrak для перемещения пациента между операционным столом и МР-томографом

Быстрое получение интраоперационных результатов магнитно-резонансного исследования обеспечивается благодаря простой системе перемещения пациента Ingenia в смежных помещениях - кабинете МРТ и операционной.
Технология dStream

Технология dStream

Ingenia предлагает высокое качество МРТ изображений и точность для нейронавигации благодаря полному набору диагностических возможностей. Кроме того, преимуществами этой системы являются широкий угол обзора, превосходная однородность визуализации и высокая геометрическая точность.

Технология dStream

Ingenia предлагает высокое качество МРТ изображений и точность для нейронавигации благодаря полному набору диагностических возможностей. Кроме того, преимуществами этой системы являются широкий угол обзора, превосходная однородность визуализации и высокая геометрическая точность.

Технология dStream

Ingenia предлагает высокое качество МРТ изображений и точность для нейронавигации благодаря полному набору диагностических возможностей. Кроме того, преимуществами этой системы являются широкий угол обзора, превосходная однородность визуализации и высокая геометрическая точность.
Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Соединив нейрохирургическую операционную с кабинетом МРТ, можно обеспечить повышение качества лечения пациентов и более интенсивно использовать магнитно-резонансный томограф. Когда оборудование не задействовано при интраоперационной визуализации, его можно применять для обычной МРТ диагностики.

Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Соединив нейрохирургическую операционную с кабинетом МРТ, можно обеспечить повышение качества лечения пациентов и более интенсивно использовать магнитно-резонансный томограф. Когда оборудование не задействовано при интраоперационной визуализации, его можно применять для обычной МРТ диагностики.

Возможность размещения МРТ в двух смежных помещениях

Соединив нейрохирургическую операционную с кабинетом МРТ, можно обеспечить повышение качества лечения пациентов и более интенсивно использовать магнитно-резонансный томограф. Когда оборудование не задействовано при интраоперационной визуализации, его можно применять для обычной МРТ диагностики.
Три хирургических рабочих места

Три хирургических рабочих места

Решение Ingenia для МРТ в операционной обеспечивает три рабочих места для нейрохирургических вмешательств: в операционной, на столе МРТ и позади него.

Три хирургических рабочих места

Решение Ingenia для МРТ в операционной обеспечивает три рабочих места для нейрохирургических вмешательств: в операционной, на столе МРТ и позади него.

Три хирургических рабочих места

Решение Ingenia для МРТ в операционной обеспечивает три рабочих места для нейрохирургических вмешательств: в операционной, на столе МРТ и позади него.
Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Система Philips для интраоперационной МРТ оснащена двумя стыковочными узлами спереди и сзади, за счет чего с кабинетом МРТ можно соединить сразу две операционных. Решение с тремя смежными помещениями расширяет возможности по организации графика исследований и позволяет еще эффективнее использовать МРТ.

Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Система Philips для интраоперационной МРТ оснащена двумя стыковочными узлами спереди и сзади, за счет чего с кабинетом МРТ можно соединить сразу две операционных. Решение с тремя смежными помещениями расширяет возможности по организации графика исследований и позволяет еще эффективнее использовать МРТ.

Возможность объединения двух нейрохирургических операционных с одной комнатой для сканирования

Система Philips для интраоперационной МРТ оснащена двумя стыковочными узлами спереди и сзади, за счет чего с кабинетом МРТ можно соединить сразу две операционных. Решение с тремя смежными помещениями расширяет возможности по организации графика исследований и позволяет еще эффективнее использовать МРТ.
Варианты выбора РЧ-катушек и стереотоксических рам

Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам

Решение Ingenia для МРТ в операционной предлагает выбор различных комплектов стереотаксических рам и РЧ-катушек с учетом финансовых возможностей и клинических задач.

Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам

Решение Ingenia для МРТ в операционной предлагает выбор различных комплектов стереотаксических рам и РЧ-катушек с учетом финансовых возможностей и клинических задач.

Варианты выбора РЧ-катушек и стереотаксических рам

Решение Ingenia для МРТ в операционной предлагает выбор различных комплектов стереотаксических рам и РЧ-катушек с учетом финансовых возможностей и клинических задач.

Tехнические характеристики

Система МРТ
Система МРТ
Магнитная индукция
  • 1,5 и 3,0 Тл
Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
  • 70 см
Система МРТ
Система МРТ
Магнитная индукция
  • 1,5 и 3,0 Тл
Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
  • 70 см
Посмотреть все характеристики
Система МРТ
Система МРТ
Магнитная индукция
  • 1,5 и 3,0 Тл
Магнит Xtend
Магнит Xtend
Диаметр туннеля
  • 70 см
  • *Выпуск решения Ingenia MR-OR для МРТ в операционной в продажу намечен на конец 2012 г.
  • Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/10276 Томограф магнитно-резонансный Ingenia.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.