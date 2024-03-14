Ультразвуковая диагностика прямо у вас на ладони: решение Philips Lumify объединяет в себе датчики и приложение для выполнения УЗИ, устанавливаемое на совместимые смартфоны и планшеты на платформе Android. Получайте критически важные клинические данные быстро и легко в еще большем количестве мест оказания медицинской помощи: в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии, у постели пациента и в кабинете врача. При приобретении полного пакета Lumify вы получаете датчик(-и) Lumify, приложение Lumify, обновления программного обеспечения и гарантию от производителя. В пакет также входит сумка для переноски устройства и датчика.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Готовность к работе в любой момент. Загрузите приложение — однократная загрузка для любых датчиков Lumify на любое совместимое устройство. Подключите датчик. Приступите к сканированию. Приложение доступно в Google Play Store для совместимых смартфонов на платформе Android и в Apple App Store для совместимых смартфонов и планшетов компании Apple.
Ультразвуковая система на базе приложения
Готовность к работе в любой момент. Загрузите приложение — однократная загрузка для любых датчиков Lumify на любое совместимое устройство. Подключите датчик. Приступите к сканированию. Приложение доступно в Google Play Store для совместимых смартфонов на платформе Android и в Apple App Store для совместимых смартфонов и планшетов компании Apple.
Ультразвуковая система на базе приложения
Готовность к работе в любой момент. Загрузите приложение — однократная загрузка для любых датчиков Lumify на любое совместимое устройство. Подключите датчик. Приступите к сканированию. Приложение доступно в Google Play Store для совместимых смартфонов на платформе Android и в Apple App Store для совместимых смартфонов и планшетов компании Apple.
Готовность к работе в любой момент. Загрузите приложение — однократная загрузка для любых датчиков Lumify на любое совместимое устройство. Подключите датчик. Приступите к сканированию. Приложение доступно в Google Play Store для совместимых смартфонов на платформе Android и в Apple App Store для совместимых смартфонов и планшетов компании Apple.
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Наш импульсно-волновой доплер основан на технологии, используемой в наших стационарных ультразвуковых диагностических системах. В нашем приложении Lumify для Android интегрированы функции комплексных измерений в режиме импульсно-волнового доплера, управления окном цветового картирования доплера с автоматической привязкой и постобработкой, а также оптимизация iSCAN.
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Наш импульсно-волновой доплер основан на технологии, используемой в наших стационарных ультразвуковых диагностических системах. В нашем приложении Lumify для Android интегрированы функции комплексных измерений в режиме импульсно-волнового доплера, управления окном цветового картирования доплера с автоматической привязкой и постобработкой, а также оптимизация iSCAN.
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Наш импульсно-волновой доплер основан на технологии, используемой в наших стационарных ультразвуковых диагностических системах. В нашем приложении Lumify для Android интегрированы функции комплексных измерений в режиме импульсно-волнового доплера, управления окном цветового картирования доплера с автоматической привязкой и постобработкой, а также оптимизация iSCAN.
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Наш импульсно-волновой доплер основан на технологии, используемой в наших стационарных ультразвуковых диагностических системах. В нашем приложении Lumify для Android интегрированы функции комплексных измерений в режиме импульсно-волнового доплера, управления окном цветового картирования доплера с автоматической привязкой и постобработкой, а также оптимизация iSCAN.
Оптимизация предустановок
Оптимизация предустановок
Для каждого датчика предусмотрены свои предустановки, с которыми вы добьетесь оптимальных результатов исследования. Такие усовершенствованные функции визуализации, как гармоническая визуализация тканей, SonoCT и XRES, позволяют улучшить качество изображений, уменьшить количество артефактов и повысить разрешение.
Оптимизация предустановок
Для каждого датчика предусмотрены свои предустановки, с которыми вы добьетесь оптимальных результатов исследования. Такие усовершенствованные функции визуализации, как гармоническая визуализация тканей, SonoCT и XRES, позволяют улучшить качество изображений, уменьшить количество артефактов и повысить разрешение.
Оптимизация предустановок
Для каждого датчика предусмотрены свои предустановки, с которыми вы добьетесь оптимальных результатов исследования. Такие усовершенствованные функции визуализации, как гармоническая визуализация тканей, SonoCT и XRES, позволяют улучшить качество изображений, уменьшить количество артефактов и повысить разрешение.
Для каждого датчика предусмотрены свои предустановки, с которыми вы добьетесь оптимальных результатов исследования. Такие усовершенствованные функции визуализации, как гармоническая визуализация тканей, SonoCT и XRES, позволяют улучшить качество изображений, уменьшить количество артефактов и повысить разрешение.
Ультразвуковая система на базе приложения
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Готовность к работе в любой момент. Загрузите приложение — однократная загрузка для любых датчиков Lumify на любое совместимое устройство. Подключите датчик. Приступите к сканированию. Приложение доступно в Google Play Store для совместимых смартфонов на платформе Android и в Apple App Store для совместимых смартфонов и планшетов компании Apple.
Ультразвуковая система на базе приложения
Готовность к работе в любой момент. Загрузите приложение — однократная загрузка для любых датчиков Lumify на любое совместимое устройство. Подключите датчик. Приступите к сканированию. Приложение доступно в Google Play Store для совместимых смартфонов на платформе Android и в Apple App Store для совместимых смартфонов и планшетов компании Apple.
Ультразвуковая система на базе приложения
Готовность к работе в любой момент. Загрузите приложение — однократная загрузка для любых датчиков Lumify на любое совместимое устройство. Подключите датчик. Приступите к сканированию. Приложение доступно в Google Play Store для совместимых смартфонов на платформе Android и в Apple App Store для совместимых смартфонов и планшетов компании Apple.
Готовность к работе в любой момент. Загрузите приложение — однократная загрузка для любых датчиков Lumify на любое совместимое устройство. Подключите датчик. Приступите к сканированию. Приложение доступно в Google Play Store для совместимых смартфонов на платформе Android и в Apple App Store для совместимых смартфонов и планшетов компании Apple.
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Наш импульсно-волновой доплер основан на технологии, используемой в наших стационарных ультразвуковых диагностических системах. В нашем приложении Lumify для Android интегрированы функции комплексных измерений в режиме импульсно-волнового доплера, управления окном цветового картирования доплера с автоматической привязкой и постобработкой, а также оптимизация iSCAN.
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Наш импульсно-волновой доплер основан на технологии, используемой в наших стационарных ультразвуковых диагностических системах. В нашем приложении Lumify для Android интегрированы функции комплексных измерений в режиме импульсно-волнового доплера, управления окном цветового картирования доплера с автоматической привязкой и постобработкой, а также оптимизация iSCAN.
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Наш импульсно-волновой доплер основан на технологии, используемой в наших стационарных ультразвуковых диагностических системах. В нашем приложении Lumify для Android интегрированы функции комплексных измерений в режиме импульсно-волнового доплера, управления окном цветового картирования доплера с автоматической привязкой и постобработкой, а также оптимизация iSCAN.
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Импульсно-волновой доплер с функцией управления окном цветового картирования
Наш импульсно-волновой доплер основан на технологии, используемой в наших стационарных ультразвуковых диагностических системах. В нашем приложении Lumify для Android интегрированы функции комплексных измерений в режиме импульсно-волнового доплера, управления окном цветового картирования доплера с автоматической привязкой и постобработкой, а также оптимизация iSCAN.
Оптимизация предустановок
Оптимизация предустановок
Для каждого датчика предусмотрены свои предустановки, с которыми вы добьетесь оптимальных результатов исследования. Такие усовершенствованные функции визуализации, как гармоническая визуализация тканей, SonoCT и XRES, позволяют улучшить качество изображений, уменьшить количество артефактов и повысить разрешение.
Оптимизация предустановок
Для каждого датчика предусмотрены свои предустановки, с которыми вы добьетесь оптимальных результатов исследования. Такие усовершенствованные функции визуализации, как гармоническая визуализация тканей, SonoCT и XRES, позволяют улучшить качество изображений, уменьшить количество артефактов и повысить разрешение.
Оптимизация предустановок
Для каждого датчика предусмотрены свои предустановки, с которыми вы добьетесь оптимальных результатов исследования. Такие усовершенствованные функции визуализации, как гармоническая визуализация тканей, SonoCT и XRES, позволяют улучшить качество изображений, уменьшить количество артефактов и повысить разрешение.
Для каждого датчика предусмотрены свои предустановки, с которыми вы добьетесь оптимальных результатов исследования. Такие усовершенствованные функции визуализации, как гармоническая визуализация тканей, SonoCT и XRES, позволяют улучшить качество изображений, уменьшить количество артефактов и повысить разрешение.
В комплектацию пакета не входит совместимое смарт-устройство. Список совместимых смарт-устройств см. на веб-сайте: www.philips.com/lumify-compatible-devices.
Версию приложения Lumify для Android можно использовать напрямую на всех авторизованных устройствах на платформе Android.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7814 Система ультразвуковая портативная Lumify с принадлежностями от 14.03.2024.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.