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EPIQ Elite Новая эра в развитии ультразвуковых систем премиум-класса

EPIQ Elite

Новая эра в развитии ультразвуковых систем премиум-класса

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Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite обеспечивает высокий уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite предоставляет оптимальные решения для ультразвуковых исследований с использованием настраиваемых в соответствии с клиническими задачами инструментов, которые позволяют вывести точность диагностики на новый уровень. Широкий спектр датчиков позволят проводить исследования с большей клинической эффективностью. Откройте для себя новое поколение ультразвуковых систем Philips EPIQ Elite для точной диагностики с первого раза!

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Галерея

Особенности
Технология визуализации nSIGHT
Технология визуализации nSIGHT

Технология визуализации nSIGHT

Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с исключительной частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
24-дюймовый дисплей HD MAX
24-дюймовый дисплей HD MAX

24-дюймовый дисплей HD MAX

Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает непревзойденное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает превосходный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого места в кабинете сканирования.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro

Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro

При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения превосходной видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что повышает точность диагностики практически для всех пациентов.
Технология визуализации MicroFlow
Технология визуализации MicroFlow

Технология визуализации MicroFlow

Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Мощные возможности технологии PureWave для исключительного качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой крупнейший прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные

Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные

Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Достигайте разрешения, близкого к изовоксельному, для получения изображений в любой плоскости в пределах объема.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа

Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа

Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся приложение HeartModel, функция AI Breast и функция автоматического совмещения методов объединения изображений и навигации.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур

Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур

Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря объединению методов визуализации непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов

Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов

Больницы и медицинские учреждения тратят больше средств на защиту своих систем и данных пациентов от кибератак. Именно поэтому в течение следующих пяти лет расходы на обеспечение информационной безопасности в сфере здравоохранения превысят 65 млрд долларов. Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Эластография

Эластография

Платформа EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как эластография на основе деформации ткани и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют уникальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в областях с наивысшим качеством сдвиговой волны.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, от 17.07.2019. Маркетинговая конфигурация EPIQ Elite

Галерея

Особенности
Технология визуализации nSIGHT
Технология визуализации nSIGHT

Технология визуализации nSIGHT

Значительно превосходит стандартные технологии выполнения ультразвуковых исследований, позволяя вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с исключительной частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
24-дюймовый дисплей HD MAX
24-дюймовый дисплей HD MAX

24-дюймовый дисплей HD MAX

Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает непревзойденное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать миллиарды цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает превосходный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого места в кабинете сканирования.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro

Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro

При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения превосходной видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что повышает точность диагностики практически для всех пациентов.
Технология визуализации MicroFlow
Технология визуализации MicroFlow

Технология визуализации MicroFlow

Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Мощные возможности технологии PureWave для исключительного качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой крупнейший прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные

Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные

Ни одно другое ультразвуковое решение премиум-класса не может работать с датчиками xMATRIX, комплексным набором самых инновационных ультразвуковых датчиков в мире. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Достигайте разрешения, близкого к изовоксельному, для получения изображений в любой плоскости в пределах объема.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа

Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа

Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся приложение HeartModel, функция AI Breast и функция автоматического совмещения методов объединения изображений и навигации.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур

Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур

Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря объединению методов визуализации непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов

Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов

Больницы и медицинские учреждения тратят больше средств на защиту своих систем и данных пациентов от кибератак. Именно поэтому в течение следующих пяти лет расходы на обеспечение информационной безопасности в сфере здравоохранения превысят 65 млрд долларов. Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Эластография

Эластография

Платформа EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как эластография на основе деформации ткани и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют уникальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в областях с наивысшим качеством сдвиговой волны.

Технические характеристики

Common Specifications
Common Specifications
Ширина
  • 60,6 см
Высота
  • 146–171,5 см
Глубина
  • 109,2 см
Вес
  • 104,3 кг без периферийных устройств
Control panel
Control panel
Размер монитора
  • Дисплей высокого разрешения с диагональю 24 дюйма (60,96 см)
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, от 17.07.2019. Маркетинговая конфигурация EPIQ Elite

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