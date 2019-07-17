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Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite обеспечивает высокий уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite предоставляет оптимальные решения для ультразвуковых исследований с использованием настраиваемых в соответствии с клиническими задачами инструментов, которые позволяют вывести точность диагностики на новый уровень. Широкий спектр датчиков позволят проводить исследования с большей клинической эффективностью. Откройте для себя новое поколение ультразвуковых систем Philips EPIQ Elite для точной диагностики с первого раза!
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Заявка на сервис
Технология визуализации nSIGHT
24-дюймовый дисплей HD MAX
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология визуализации MicroFlow
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Эластография
Технология визуализации nSIGHT
24-дюймовый дисплей HD MAX
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология визуализации MicroFlow
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Эластография
|Ширина
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|Высота
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|Глубина
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|Вес
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю