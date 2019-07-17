Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite обеспечивает высокий уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite предоставляет оптимальные решения для ультразвуковых исследований с использованием настраиваемых в соответствии с клиническими задачами инструментов, которые позволяют вывести точность диагностики на новый уровень. Широкий спектр датчиков позволят проводить исследования с большей клинической эффективностью. Откройте для себя новое поколение ультразвуковых систем Philips EPIQ Elite для точной диагностики с первого раза!