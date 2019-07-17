Премиальная ультразвуковая система Philips EPIQ Elite

Ультразвуковая система Philips EPIQ Elite обеспечивает высокий уровень клинической эффективности, рабочего процесса и усовершенствованных интеллектуальных технологий, что позволяет решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время. Платформа EPIQ Elite предоставляет оптимальные решения для ультразвуковых исследований с использованием настраиваемых в соответствии с клиническими задачами инструментов, которые позволяют вывести точность диагностики на новый уровень.
Широкий спектр датчиков позволят проводить исследования с большей клинической эффективностью.
Откройте для себя новое поколение ультразвуковых систем Philips EPIQ Elite для точной диагностики с первого раза!
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
nSIGHT позволяет вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология визуализации nSIGHT
nSIGHT позволяет вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология визуализации nSIGHT
nSIGHT позволяет вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
nSIGHT позволяет вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технология визуализации MicroFlow
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
24-дюймовый дисплей HD MAX
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать более миллиарда цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать более миллиарда цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать более миллиарда цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать более миллиарда цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Эластография
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Технология визуализации nSIGHT
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
nSIGHT позволяет вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология визуализации nSIGHT
nSIGHT позволяет вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология визуализации nSIGHT
nSIGHT позволяет вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
nSIGHT позволяет вывести разрешение и четкость изображения на новый уровень. Эта запатентованная архитектура, включающая специальную технологию многоступенчатого точного формирования луча и технологию массово-параллельной обработки данных, позволяет собирать огромное количество акустических данных во время каждой операции передачи и выполнять цифровую реконструкцию луча наряду с математически оптимизированной фокальной обработкой. Это позволяет создавать изображения в реальном времени с более высокой частотой кадров, однородностью и степенью проникновения.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro
При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технология визуализации MicroFlow
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Технология визуализации MicroFlow
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Данная технология предназначена для обнаружения в тканях анатомических структур с медленным и слабым кровотоком. Это специально разработанное решение позволяет преодолеть многие препятствия, связанные со стандартными методами, для обнаружения кровотока в мелких сосудах с высоким разрешением и минимальной степенью выраженности артефактов. Технология визуализации MicroFlow поддерживает высокую частоту кадров и качество 2D-изображений, применяя передовые методы подавления артефактов для визуализации анатомии мелких сосудов
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики с матрицей xMATRIX, мощные и универсальные
Датчики xMATRIX считаются самыми инновационными среди ультразвуковых датчиков Philips. Получайте сверхтонкие 2D-срезы. Используйте визуализацию в режиме Live xPlane для одновременного создания двух плоскостей с высоким разрешением, что позволяет получать в два раза больше медицинских сведений за то же время. Благодаря технологии xMATRIX специалист может получить высокую детализацию изображения в любой плоскости в пределах объема.
24-дюймовый дисплей HD MAX
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать более миллиарда цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать более миллиарда цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
24-дюймовый дисплей HD MAX
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать более миллиарда цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
Этот новый монитор с 24-дюймовым дисплеем и эффектом погружения обеспечивает премиальное качество ультразвуковой визуализации благодаря сверхширокой гамме цветов глубиной 10 бит, которая позволяет использовать более миллиарда цветов для точной цветопередачи. Кроме того, он обеспечивает высококонтрастный динамический диапазон и улучшенный уровень черного для тонкого очерчивания значений шкалы серого. Дисплей HD MAX обеспечивает полноценный обзор независимо от угла для просмотра клинических изображений с любого удобного места в кабинете УЗД.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Anatomical Intelligence Ultrasound: искусственный интеллект для быстрого и воспроизводимого анализа
Ключевым компонентом мощной архитектуры системы EPIQ Elite является технология Anatomical Intelligence Ultrasound (AIUS) компании Philips, разработанная для превращения ультразвуковой системы в активную адаптирующуюся систему. Использование усовершенствованных методов моделирования органов, формирования срезов изображений и надежного количественного анализа позволяет упростить проведение исследований, повысить их воспроизводимость и достичь нового уровня клинической информативности. К некоторым примерам возможностей технологии AIUS относятся инструмент для количественного анализа функции ЛЖ и ЛП Dynamic HeartModel, интегрированное решение для ультразвуковой оценки молочных желез AI Breast и функция автоматического совмещения мультимодальных изображений и навигации PercuNav.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Объединение изображений и навигация: удобное объединение методов и контроль инвазивных процедур
Принимайте взвешенные решения даже в сложных диагностических случаях благодаря полностью интегрированным функциям объединения, которые позволяют оптимизировать рабочий процесс, чтобы помочь врачам быстро и эффективно выполнять объединение данных КТ/МРТ/ПЭТ с ультразвуковым изображением в режиме реального времени. Благодаря совмещению мультимодальных изображений непосредственно в ультразвуковой системе вы получаете доступ к еще более мощному диагностическому инструменту с усовершенствованной визуализацией, что позволяет быстро принимать клинические решения. Расширьте возможности объединения и навигации с помощью датчиков для различных областей применения, включая X6-1 xMATRIX, C5-1, C9-2, eL18-4, L12-5, C10-4ec, S5-1 и новый датчик mC7-2.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Мощная защита системы — безопасность конфиденциальных данных пациентов
Ультразвуковые устройства очень мобильны и могут функционировать в проводной или беспроводной среде. Вследствие этого компания Philips уделяет особое внимание безопасности ультразвуковых систем. Платформа EPIQ Elite создана на базе ОС Windows 10, использует принцип мощной многоуровневой защиты и включает в себя превосходный набор функций защиты данных на пяти основных уровнях.
Эластография
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Эластография
Универсальная ультразвуковая система EPIQ Elite поддерживает такие методы визуализации, как компрессионная эластография и эластография сдвиговой волны. Высокочувствительная визуализация деформации может использоваться для быстрой оценки значений относительной жесткости тканей в различных областях применения. Методы эластографии сдвиговой волны ElastQ используют оригинальную схему генерирования импульсов для создания и определения скорости распространения сдвиговых волн, обеспечивая количественное отображение и измерение жесткости тканей. Технология визуализации ElastQ также обеспечивает отображение карты достоверности, которая помогает выполнять измерения в участках исследования с наивысшим качеством сдвиговой волны.
Производитель Philips предлагает широкий ассортимент УЗИ аппаратов, включая стационарные и портативные модели. Цена Philips EPIQ Elite может варьироваться в зависимости от комплектации и технических характеристик. Аппарат доступен для покупки в России, в том числе в Москве.
Дисплей высокого разрешения с диагональю 24 дюйма (60,96 см)
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, от 17.07.2019. Маркетинговая конфигурация EPIQ Elite.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.