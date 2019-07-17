Премиальная ультразвуковая система Philips EPIQ Elite

Технология обработки изображений нового поколения XRES Pro

При частоте кадров в режиме реального времени технология XRES Pro использует многопараметрические прецизионные фильтры, которые последовательно разделяют элементы изображения, анализируют эти данные, а затем применяют усовершенствованные алгоритмы для повышения резкости границ и переходных областей и обеспечения высокой видимости тканей. Технология XRES Pro также обеспечивает улучшенную оценку морфологии бляшек. Технология XRES Pro позволяет регулировать все параметры для установки уровня усиления в соответствии с требованиями к клинической визуализации, что способствует повышению точности диагностики практически для всех пациентов.