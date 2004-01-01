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Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips 5500 пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Система Philips 5500 разработана для применения в различных клинических условиях кабинетов общей визуализации, отделений оказания медицинской помощи, отделений акушерства и гинекологии и является современной многофункциональной системой с универсальным набором диагностических решений. Все они объединены в мобильную и удобную для использования, дезинфекции и обработки систему.
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Высокое качество изображений
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Collaboration Live
Collaboration Live
Collaboration Live
Collaboration Live
Усовершенствованные функции
Усовершенствованные функции
Усовершенствованные функции
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений
Высокое качество изображений
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Оптимизированный рабочий процесс
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ и Affiniti
Collaboration Live
Collaboration Live
Collaboration Live
Collaboration Live
Усовершенствованные функции
Усовершенствованные функции
Усовершенствованные функции
|Основание тележки
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|Регулировка высоты
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|Колеса
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|Основание тележки
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|Регулировка высоты
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|Основание тележки
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|Регулировка высоты
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|Колеса
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Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Система является многофункциональной с набором различных современных диагностических решений, включает функции беспроводного подключения и создания отчетов. Она отличается конструкцией, которая проста в дезинфекции и обработке, Система 5500CV — одна из самых надежных портативных систем в линейке Philips, представленных на рынке.
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Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips 5300 пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Портативная система Compact 5300 разработана для применения в различных клинических условиях кабинетов общей визуализации, отделений оказания медицинской помощи, отделений акушерства и гинекологии и является базовой многофункциональной системой с универсальным набором диагностических решений. Все они объединены в мобильную и удобную для использования, дезинфекции и обработки систему.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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