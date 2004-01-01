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Портативная компактная ультразвуковая система Philips 5500CV

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Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Система является многофункциональной с набором различных современных диагностических решений, включает функции беспроводного подключения и создания отчетов. Она отличается конструкцией, которая проста в дезинфекции и обработке, Система 5500CV — одна из самых надежных портативных систем в линейке Philips, представленных на рынке.

Оставить заявку
Особенности
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Click here for more information
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Совместимость датчиков
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Click here for more information
Совместимость датчиков
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Автоматизация для надежных и точных результатов
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Click here for more information
Автоматизация для надежных и точных результатов
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Click here for more information
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Улучшенная конструкция для более легкой обработки
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами.

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами.

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами.
Click here for more information
Улучшенная конструкция для более легкой обработки
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.

Collaboration Live

Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Click here for more information
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Современная мобильность для экспертных исследований
Современная мобильность для экспертных исследований

Современная мобильность для экспертных исследований

Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.

Современная мобильность для экспертных исследований

Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.

Современная мобильность для экспертных исследований

Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Click here for more information
Современная мобильность для экспертных исследований
Современная мобильность для экспертных исследований

Современная мобильность для экспертных исследований

Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
  • Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
  • Совместимость датчиков
  • Автоматизация для надежных и точных результатов
  • Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Посмотреть все особенности
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Click here for more information
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx

Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Совместимость датчиков
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Click here for more information
Совместимость датчиков
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips

Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Автоматизация для надежных и точных результатов
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Click here for more information
Автоматизация для надежных и точных результатов
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D

Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Click here for more information
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Возможность работы от аккумулятора до 3 часов

Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Улучшенная конструкция для более легкой обработки
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами.

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами.

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами.
Click here for more information
Улучшенная конструкция для более легкой обработки
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки

Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами.
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.

Collaboration Live

Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Click here for more information
Collaboration Live
Collaboration Live

Collaboration Live

Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Современная мобильность для экспертных исследований
Современная мобильность для экспертных исследований

Современная мобильность для экспертных исследований

Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.

Современная мобильность для экспертных исследований

Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.

Современная мобильность для экспертных исследований

Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Click here for more information
Современная мобильность для экспертных исследований
Современная мобильность для экспертных исследований

Современная мобильность для экспертных исследований

Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.

Tехнические характеристики

Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см
Высота
  • 86,6 см
Глубина
  • 406,6 см
Вес
  • 10,57 кг с внутренним аккумулятором
Монитор
  • ЖК-экран (15,6 дюймов) 1920x1080
Мощность
  • 100–140 В, ~50–60 Гц, 250 ВА
Адаптер переменного тока
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Потребляемая мощность
  • 310 ВА
Аккумулятор системы
  • 14,4 В постоянного тока. 98 Вт-ч
Порт монитора AUX
  • Разрешение 1920x1080
Соединители
  • Разъем Ethernet и два разъема USB 3.0
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
  • 488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
  • 820–1001 мм
Колеса
  • 4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)
  • два задних колеса включают механизм блокировки управления
Прочие данные о технических характеристиках
  • Встроенный разъем Ethernet
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков
  • В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке
  • Два разъема USB
Потребляемая мощность
  • 660 ВА (макс.)
  • зависит от конфигурации системы
Тележка Standard
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
  • Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке
  • Встроенная выдвижная клавиатура
Тележка Extended
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Тележка Deluxe
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Премиальная тележка
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
  • Черно-белый видеопринтер малого формата
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см
Высота
  • 86,6 см
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
  • 488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
  • 820–1001 мм
Посмотреть все характеристики
Система Compact
Система Compact
Ширина
  • 411,9 см
Высота
  • 86,6 см
Глубина
  • 406,6 см
Вес
  • 10,57 кг с внутренним аккумулятором
Монитор
  • ЖК-экран (15,6 дюймов) 1920x1080
Мощность
  • 100–140 В, ~50–60 Гц, 250 ВА
Адаптер переменного тока
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Потребляемая мощность
  • 310 ВА
Аккумулятор системы
  • 14,4 В постоянного тока. 98 Вт-ч
Порт монитора AUX
  • Разрешение 1920x1080
Соединители
  • Разъем Ethernet и два разъема USB 3.0
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
  • 488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
  • 820–1001 мм
Колеса
  • 4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)
  • два задних колеса включают механизм блокировки управления
Прочие данные о технических характеристиках
  • Встроенный разъем Ethernet
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков
  • В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке
  • Два разъема USB
Потребляемая мощность
  • 660 ВА (макс.)
  • зависит от конфигурации системы
Тележка Standard
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
  • Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке
  • Встроенная выдвижная клавиатура
Тележка Extended
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Тележка Deluxe
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Премиальная тележка
  • Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
  • Встроенная выдвижная клавиатура
  • Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
  • Черно-белый видеопринтер малого формата
  • Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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