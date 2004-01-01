Благодаря экспертной портативной ультразвуковой системе Philips Compact 5500CV пользователь может работать со всевозможными функциями, оперативно и уверенно решать сложные клинико-диагностические вопросы на месте оказания медицинской помощи. Система является многофункциональной с набором различных современных диагностических решений, включает функции беспроводного подключения и создания отчетов. Она отличается конструкцией, которая проста в дезинфекции и обработке, Система Compact 5500CV — одна из самых надежных портативных систем в линейке Philips, представленных на рынке.
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Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips Cерии 5000 Compact: 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips Cерии 5000 Compact: 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips Cерии 5000 Compact: 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips Cерии 5000 Compact: 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Совместимость датчиков
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Автоматизация для надежных и точных результатов
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Улучшенная конструкция для более легкой обработки
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами
Collaboration Live
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Современная мобильность для экспертных исследований
Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Современная мобильность для экспертных исследований
Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips Cерии 5000 Compact: 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips Cерии 5000 Compact: 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips Cерии 5000 Compact: 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Единый интерфейс и знакомый рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Единый пользовательский интерфейс и рабочий процесс с системами EPIQ CVx и Affiniti CVx
Согласованность между системами EPIQ CVx и Affiniti CVx также обеспечивается в новой портативной ультразвуковой системе Philips Cерии 5000 Compact: 5500CV. У них общие пользовательские интерфейсы, функции, типы сенсорных экранов и рабочие процессы. А благодаря стандартизированному рабочему процессу повышается эффективность, что также способствует выполнению большего числа исследований за меньшее время.
Совместимость датчиков
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Совместимость датчиков с разными семействами систем Philips
Возможность применения одних датчиков в сочетании системами EPIQ и Affiniti, что обеспечивает согласованность в работе всех семейств систем Philips.
Автоматизация для надежных и точных результатов
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Автоматизация для воспроизводимости количественного анализа сердца в режиме 2D
Функция AutoStrain обеспечивает быструю и воспроизводимую количественную оценку деформации ЛЖ в режиме 2D. Приложение AutoStrain LV использует усовершенствованную технологию автоматического распознавания для определения различных проекций сердца, обеспечивая высокое качество визуализации и анализ функции левого желудочка, а также предоставляет важную диагностическую информацию о пациентах с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Возможность работы от аккумулятора до 3 часов
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Доступны аккумуляторы с увеличенной емкостью, что позволяет повысить количество сканирований. Компактный размер в сочетании с длительным периодом работы от аккумулятора позволяют получать изображения высокого качества в любом месте: как в просторном помещении, так и в ограниченном пространстве.
Улучшенная конструкция для более легкой обработки
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами
Улучшенная конструкция для более легкой дезинфекции и обработки
Элементы, разработанные с учетом более легкой дезинфекции и обработки, — сенсорный экран, сенсорная панель, а также панель управления с герметичными швами
Collaboration Live
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Collaboration Live
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Общайтесь и взаимодействуйте с коллегами или службами поддержки для обсуждения сложных случаев, стандартизации медицинской помощи, поддержания навыков работы с ультразвуковой системой и получения доступа к приложениям либо технической помощи в реальном времени.
Современная мобильность для экспертных исследований
Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Современная мобильность для экспертных исследований
Современная мобильность для экспертных исследований
Возможность выполнять больше экспертных исследований у постели пациента с повышением качества оказываемой помощи, легкостью в принятии клинических решений и увеличением охвата числа пациентов в течение дня.
Tехнические характеристики
Система Compact
Система Compact
Ширина
411,9 см
Высота
86,6 см
Глубина
406,6 см
Вес
10,57 кг с внутренним аккумулятором
Монитор
ЖК-экран (15,6 дюймов) 1920x1080
Мощность
100–140 В, ~50–60 Гц, 250 ВА
Адаптер переменного тока
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Потребляемая мощность
310 ВА
Аккумулятор системы
14,4 В постоянного тока. 98 Вт-ч
Порт монитора AUX
Разрешение 1920x1080
Соединители
Разъем Ethernet и два разъема USB 3.0
Тележка Compact
Тележка Compact
Основание тележки
488,8 x 488,8 мм
Регулировка высоты
820–1001 мм
Колеса
4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)
два задних колеса включают механизм блокировки управления
Прочие данные о технических характеристиках
Встроенный разъем Ethernet
Встроенная выдвижная клавиатура
Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков
В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке
Два разъема USB
Потребляемая мощность
660 ВА (макс.)
зависит от конфигурации системы
Тележка Standard
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке
Встроенная выдвижная клавиатура
Тележка Extended
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Тележка Deluxe
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Премиальная тележка
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
Черно-белый видеопринтер малого формата
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
4 поворотных колеса с блокирующими механизмами (диаметром 5 дюймов)
два задних колеса включают механизм блокировки управления
Прочие данные о технических характеристиках
Встроенный разъем Ethernet
Встроенная выдвижная клавиатура
Держатели для датчиков по обеим сторонам обеспечивают возможность установки до 4 датчиков
В комплекте три отсека для хранения: лоток крупного размера, малого размера, а также лоток на задней ручке
Два разъема USB
Потребляемая мощность
660 ВА (макс.)
зависит от конфигурации системы
Тележка Standard
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт
Встроенный адаптер переменного тока в нижнем отсеке
Встроенная выдвижная клавиатура
Тележка Extended
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Тележка Deluxe
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Премиальная тележка
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 24 В постоянного тока при 250 Вт + 5 В при 1 Вт
Встроенная выдвижная клавиатура
Мультипортовый адаптер позволяет подключать до трех датчиков
Черно-белый видеопринтер малого формата
Три аккумулятора для увеличенного времени сканирования
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.