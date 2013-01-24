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Affiniti 50 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю