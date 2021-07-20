Ультразвуковая система Philips Affiniti 50

Affiniti 50 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты.
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Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Невероятно эффективный рабочий процесс
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 50 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 50 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 50 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
С системой Philips Affiniti 50 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Высокая производительность
Высокая производительность
Система Affiniti 50 — это сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении. С помощью тканеспецифичных предварительных настроек (TSP) можно автоматически отрегулировать более 7500 параметров, что позволяет оптимизировать работу датчика в зависимости от конкретного типа исследования и получить изображения отличного качества.
Высокая производительность
Система Affiniti 50 — это сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении. С помощью тканеспецифичных предварительных настроек (TSP) можно автоматически отрегулировать более 7500 параметров, что позволяет оптимизировать работу датчика в зависимости от конкретного типа исследования и получить изображения отличного качества.
Высокая производительность
Система Affiniti 50 — это сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении. С помощью тканеспецифичных предварительных настроек (TSP) можно автоматически отрегулировать более 7500 параметров, что позволяет оптимизировать работу датчика в зависимости от конкретного типа исследования и получить изображения отличного качества.
Система Affiniti 50 — это сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении. С помощью тканеспецифичных предварительных настроек (TSP) можно автоматически отрегулировать более 7500 параметров, что позволяет оптимизировать работу датчика в зависимости от конкретного типа исследования и получить изображения отличного качества.
Сочетание комфорта и возможностей
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 50 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 50 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 50 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 50 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Рациональное вложение средств
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 50 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 50 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 50 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 50 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Невероятно эффективный рабочий процесс
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 50 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 50 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 50 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
С системой Philips Affiniti 50 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Высокая производительность
Высокая производительность
Система Affiniti 50 — это сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении. С помощью тканеспецифичных предварительных настроек (TSP) можно автоматически отрегулировать более 7500 параметров, что позволяет оптимизировать работу датчика в зависимости от конкретного типа исследования и получить изображения отличного качества.
Высокая производительность
Система Affiniti 50 — это сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении. С помощью тканеспецифичных предварительных настроек (TSP) можно автоматически отрегулировать более 7500 параметров, что позволяет оптимизировать работу датчика в зависимости от конкретного типа исследования и получить изображения отличного качества.
Высокая производительность
Система Affiniti 50 — это сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении. С помощью тканеспецифичных предварительных настроек (TSP) можно автоматически отрегулировать более 7500 параметров, что позволяет оптимизировать работу датчика в зависимости от конкретного типа исследования и получить изображения отличного качества.
Система Affiniti 50 — это сочетание превосходных рабочих характеристик и эффективного рабочего процесса. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении. С помощью тканеспецифичных предварительных настроек (TSP) можно автоматически отрегулировать более 7500 параметров, что позволяет оптимизировать работу датчика в зависимости от конкретного типа исследования и получить изображения отличного качества.
Сочетание комфорта и возможностей
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 50 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 50 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 50 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 50 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Рациональное вложение средств
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 50 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 50 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 50 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 50 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Некоторые услуги могут не предоставляться в отдельных регионах; за более подробной информацией обращайтесь в местное представительство компании Philips. Может потребоваться заключение договора о техническом обслуживании.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.