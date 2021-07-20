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Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Эффективная работа каждый день
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Эффективная работа каждый день
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Сбалансированная работа
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Невероятно эффективный рабочий процесс
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Высокая производительность
Высокая производительность
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Высокая производительность
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Высокая производительность
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Сочетание комфорта и возможностей
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Рациональное вложение средств
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Эффективная работа каждый день
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Эффективная работа каждый день
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Сбалансированная работа
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Невероятно эффективный рабочий процесс
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Высокая производительность
Высокая производительность
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Высокая производительность
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Высокая производительность
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Сочетание комфорта и возможностей
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Рациональное вложение средств
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее:
1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ.
2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*.
3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Эффективная работа каждый день.
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты.
Протестирована чтобы соответствовать задачам ежедневной практики - 4500-часовое испытание на надежность (англ.)
Рациональное вложение средств Инфографика - 14 причин рассматривать Affiniti (англ.)
Быстрая и надежная диагностика - узнайте больше о технологии PureWave
Некоторые услуги могут не предоставляться в отдельных регионах; за более подробной информацией обращайтесь в местное представительство компании Philips. Может потребоваться заключение договора о техническом обслуживании.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.