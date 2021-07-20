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Ультразвуковая система экспертного класса Philips Affiniti 70

Высокая производительность для быстрой и надежной диагностики

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Ультразвуковая система экспертного класса Affiniti 70 предлагает оптимальное сочетание высокой производительности и усовершенствованного рабочего процесса для надежной диагностики.

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Особенности
Эффективная работа каждый день
Эффективная работа каждый день

Эффективная работа каждый день

Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.

Эффективная работа каждый день

Эффективная работа каждый день
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.

Эффективная работа каждый день

Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Click here for more information
Эффективная работа каждый день
Эффективная работа каждый день

Эффективная работа каждый день

Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Сбалансированная работа
Сбалансированная работа

Сбалансированная работа

Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.

Сбалансированная работа

Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.

Сбалансированная работа

Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Click here for more information
Сбалансированная работа
Сбалансированная работа

Сбалансированная работа

Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Невероятно эффективный рабочий процесс
Невероятно эффективный рабочий процесс

Невероятно эффективный рабочий процесс

С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.

Невероятно эффективный рабочий процесс

Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.

Невероятно эффективный рабочий процесс

С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Click here for more information
Невероятно эффективный рабочий процесс
Невероятно эффективный рабочий процесс

Невероятно эффективный рабочий процесс

С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Высокая производительность
Высокая производительность

Высокая производительность

Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.

Высокая производительность

Высокая производительность
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.

Высокая производительность

Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Click here for more information
Высокая производительность
Высокая производительность

Высокая производительность

Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Сочетание комфорта и возможностей
Сочетание комфорта и возможностей

Сочетание комфорта и возможностей

Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.

Сочетание комфорта и возможностей

Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.

Сочетание комфорта и возможностей

Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Click here for more information
Сочетание комфорта и возможностей
Сочетание комфорта и возможностей

Сочетание комфорта и возможностей

Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Рациональное вложение средств
Рациональное вложение средств

Рациональное вложение средств

Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее: 1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ. 2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*. 3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.

Рациональное вложение средств

Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее: 1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ. 2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*. 3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.

Рациональное вложение средств

Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее: 1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ. 2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*. 3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Click here for more information
Рациональное вложение средств
Рациональное вложение средств

Рациональное вложение средств

Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее: 1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ. 2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*. 3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Click here for more information
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
  • Эффективная работа каждый день
  • Сбалансированная работа
  • Невероятно эффективный рабочий процесс
  • Высокая производительность
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Эффективная работа каждый день
Эффективная работа каждый день

Эффективная работа каждый день

Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.

Эффективная работа каждый день

Эффективная работа каждый день
Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.

Эффективная работа каждый день

Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Click here for more information
Эффективная работа каждый день
Эффективная работа каждый день

Эффективная работа каждый день

Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты. Созданный на основе проверенных технологий Philips, этот эффективный и надежный аппарат способен быстро получить диагностически ценные изображения даже для наиболее сложных пациентов. Продуманный дизайн и исключительная простота использования помогут обеспечить эффективную диагностику в ежедневной практике.
Сбалансированная работа
Сбалансированная работа

Сбалансированная работа

Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.

Сбалансированная работа

Сбалансированная работа
Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.

Сбалансированная работа

Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Click here for more information
Сбалансированная работа
Сбалансированная работа

Сбалансированная работа

Вы всегда нацелены на то, чтобы предоставить своим пациентам медицинскую помощь самого высокого качества. В то же время, от вас требуется экономить время и ресурсы и принимать все больше пациентов. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, вам необходимо получать диагностическую информацию быстро, но не в ущерб качеству. Вам нужны специализированные функции, но без усложнения работы с системой. Вам нужна эргономичная система, но при этом она должна выдерживать ежедневную нагрузку при работе с большим потоком пациентов.
Невероятно эффективный рабочий процесс
Невероятно эффективный рабочий процесс

Невероятно эффективный рабочий процесс

С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.

Невероятно эффективный рабочий процесс

Невероятно эффективный рабочий процесс
С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.

Невероятно эффективный рабочий процесс

С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Click here for more information
Невероятно эффективный рабочий процесс
Невероятно эффективный рабочий процесс

Невероятно эффективный рабочий процесс

С системой Philips Affiniti 70 рабочий процесс становится невероятно эффективным. Эта система отвечает самым насущным потребностям в быстром сканировании и эффективном получении результатов; в ней реализованы те инновационные решения, благодаря которым те, кто ценит качество изображений и надежность клинических приложений, выбирают именно ультразвуковое оборудование Philips.
Высокая производительность
Высокая производительность

Высокая производительность

Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.

Высокая производительность

Высокая производительность
Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.

Высокая производительность

Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Click here for more information
Высокая производительность
Высокая производительность

Высокая производительность

Система Affiniti 70 оснащена датчиками PureWave, которые позволяют увеличить глубину проникновения при сканировании сложных пациентов. В результате, один и тот же датчик можно использовать для диагностики пациентов различного телосложения. Благодаря точному формированию луча система помогает обеспечить превосходное пространственное и контрастное разрешения, высокую однородность отображения тканей, а также низкие уровни артефактов и шума на изображении.
Сочетание комфорта и возможностей
Сочетание комфорта и возможностей

Сочетание комфорта и возможностей

Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.

Сочетание комфорта и возможностей

Сочетание комфорта и возможностей
Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.

Сочетание комфорта и возможностей

Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Click here for more information
Сочетание комфорта и возможностей
Сочетание комфорта и возможностей

Сочетание комфорта и возможностей

Для того чтобы соответствовать задачам ежедневной практики, при разработке системы Affiniti 70 был учтен опыт клиентов Philips. Мы хорошо понимаем проблемы, связанные с ограниченностью пространства, большим потоком пациентов, временными ограничениями и сканированием сложных пациентов. Поэтому при создании системы мы продумали каждую ее деталь, стремясь помочь вам снизить рабочую нагрузку.
Рациональное вложение средств
Рациональное вложение средств

Рациональное вложение средств

Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее: 1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ. 2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*. 3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.

Рациональное вложение средств

Рациональное вложение средств
Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее: 1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ. 2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*. 3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.

Рациональное вложение средств

Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее: 1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ. 2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*. 3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Click here for more information
Рациональное вложение средств
Рациональное вложение средств

Рациональное вложение средств

Благодаря низкой стоимости эксплуатации система Affiniti 70 оправдывает вложенные в нее средства. Для улучшения работоспособности системы предусмотрено следующее: 1) Модульная конструкция, способствующая повышению надежности и сокращению времени ремонтных работ. 2) Служба дистанционного мониторинга Philips, позволяющая устранять неполадки через стандартное интернет-соединение без обращений в службу технического обслуживания*. 3) Поддержка нашей отмеченной наградами сети технического обслуживания.
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX
Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.
Click here for more information
Технологии PureWave и xMATRIX
Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Технологии датчиков PureWave и xMATRIX

Мощные возможности технологии PureWave для высокого качества визуализации даже при выполнении технически сложных исследований. Технология кристаллов PureWave представляет собой прорыв в области материалов пьезоэлектрических датчиков за последние 40 лет. Чистые, однородные кристаллы PureWave обладают практически идеальной однородностью, позволяющей расширить диапазон частот и в два раза повысить эффективность по сравнению с обычными керамическими материалами.

Эффективная работа каждый день.


Affiniti 70 — это инновационная ультразвуковая система, которая отвечает потребностям отделений ультразвуковой диагностики, работающих с большой нагрузкой, и позволяет своевременно получать надежные результаты.

Протестирована чтобы соответствовать задачам ежедневной практики -
4500-часовое испытание на надежность (англ.)

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Рациональное вложение средств
Инфографика - 14 причин рассматривать Affiniti (англ.)
 

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Быстрая и надежная диагностика - узнайте больше о технологии PureWave

Документация

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  • Некоторые услуги могут не предоставляться в отдельных регионах; за более подробной информацией обращайтесь в местное представительство компании Philips. Может потребоваться заключение договора о техническом обслуживании.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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