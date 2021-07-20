Ультразвуковая система Philips Affiniti 30

Создана для баланса

Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.