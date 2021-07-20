Ультразвуковая система Philips Affiniti 30

При выборе новой ультразвуковой системы важен баланс. Вам требуется быстро получать точные диагностические данные, работать с простым, но при этом функциональным пользовательским интерфейсом, а также иметь доступ к важнейшим функциям в системе с эргономичной конструкцией и новейшими технологиями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.
Создана для баланса
Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.
Создана для баланса
Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.
Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.
Непревзойденный рабочий процесс
Непревзойденный рабочий процесс
Система Philips Affiniti 30 решает повседневные задачи по обеспечению быстрого процесса сканирования и эффективного получения результатов, а также включает инновационные решения, которые делают ультразвуковую систему Philips идеальной для медицинских учреждений, которым требуются изображения высокого качества и надежные клинические приложения.
Непревзойденный рабочий процесс
Система Philips Affiniti 30 решает повседневные задачи по обеспечению быстрого процесса сканирования и эффективного получения результатов, а также включает инновационные решения, которые делают ультразвуковую систему Philips идеальной для медицинских учреждений, которым требуются изображения высокого качества и надежные клинические приложения.
Непревзойденный рабочий процесс
Система Philips Affiniti 30 решает повседневные задачи по обеспечению быстрого процесса сканирования и эффективного получения результатов, а также включает инновационные решения, которые делают ультразвуковую систему Philips идеальной для медицинских учреждений, которым требуются изображения высокого качества и надежные клинические приложения.
Система Philips Affiniti 30 решает повседневные задачи по обеспечению быстрого процесса сканирования и эффективного получения результатов, а также включает инновационные решения, которые делают ультразвуковую систему Philips идеальной для медицинских учреждений, которым требуются изображения высокого качества и надежные клинические приложения.
Эффективная работа
Эффективная работа
Технология точного формирования ультразвукового пучка, тканеспецифичная визуализация (TSP), а также эффективные автоматизированные инструменты, входящие в состав системы Affiniti 30, обеспечивают эффективную работу и соответствующий рабочий процесс для гарантированного оказания помощи большому числу пациентов. Система Affiniti 30 позволяет эффективно использовать функцию 3D-визуализации поверхности, а также применять полученные данные для диагностических исследований анатомических структур и аномалий плода.
Эффективная работа
Технология точного формирования ультразвукового пучка, тканеспецифичная визуализация (TSP), а также эффективные автоматизированные инструменты, входящие в состав системы Affiniti 30, обеспечивают эффективную работу и соответствующий рабочий процесс для гарантированного оказания помощи большому числу пациентов. Система Affiniti 30 позволяет эффективно использовать функцию 3D-визуализации поверхности, а также применять полученные данные для диагностических исследований анатомических структур и аномалий плода.
Эффективная работа
Технология точного формирования ультразвукового пучка, тканеспецифичная визуализация (TSP), а также эффективные автоматизированные инструменты, входящие в состав системы Affiniti 30, обеспечивают эффективную работу и соответствующий рабочий процесс для гарантированного оказания помощи большому числу пациентов. Система Affiniti 30 позволяет эффективно использовать функцию 3D-визуализации поверхности, а также применять полученные данные для диагностических исследований анатомических структур и аномалий плода.
Технология точного формирования ультразвукового пучка, тканеспецифичная визуализация (TSP), а также эффективные автоматизированные инструменты, входящие в состав системы Affiniti 30, обеспечивают эффективную работу и соответствующий рабочий процесс для гарантированного оказания помощи большому числу пациентов. Система Affiniti 30 позволяет эффективно использовать функцию 3D-визуализации поверхности, а также применять полученные данные для диагностических исследований анатомических структур и аномалий плода.
Комфорт в сочетании с уверенной работой
Комфорт в сочетании с уверенной работой
Основывясь на отзывах наших клиентов компания Philips разработала систему Affiniti 30. Мы понимаем, с какими сложностями приходится сталкиваться ежедневно в процессе сканирования: ограниченное пространство кабинета, большое число пациентов, технически сложные исследования, а также временные ограничения. Ультразвуковая система Affiniti 30 была создана с учетом важных деталей для облегчения рабочей нагрузки.
Комфорт в сочетании с уверенной работой
Основывясь на отзывах наших клиентов компания Philips разработала систему Affiniti 30. Мы понимаем, с какими сложностями приходится сталкиваться ежедневно в процессе сканирования: ограниченное пространство кабинета, большое число пациентов, технически сложные исследования, а также временные ограничения. Ультразвуковая система Affiniti 30 была создана с учетом важных деталей для облегчения рабочей нагрузки.
Комфорт в сочетании с уверенной работой
Основывясь на отзывах наших клиентов компания Philips разработала систему Affiniti 30. Мы понимаем, с какими сложностями приходится сталкиваться ежедневно в процессе сканирования: ограниченное пространство кабинета, большое число пациентов, технически сложные исследования, а также временные ограничения. Ультразвуковая система Affiniti 30 была создана с учетом важных деталей для облегчения рабочей нагрузки.
Основывясь на отзывах наших клиентов компания Philips разработала систему Affiniti 30. Мы понимаем, с какими сложностями приходится сталкиваться ежедневно в процессе сканирования: ограниченное пространство кабинета, большое число пациентов, технически сложные исследования, а также временные ограничения. Ультразвуковая система Affiniti 30 была создана с учетом важных деталей для облегчения рабочей нагрузки.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Ультразвуковая система Affiniti 30 отличается низкой общей стоимостью эксплуатации, в результате чего покупку данной системы можно отнести к разумным инвестициям. В целях увеличения периода работоспособности система имеет модульную конструкцию, которая позволяет повысить уровень надежности и сократить время ремонта. Кроме того, методы мониторинга служб удаленного обслуживания* компании Philips, позволяющие устранять неисправности по сети Интернет, позволяют сократить число звонков в сервисную службу. Также пользователям предоставляется доступ к службе обслуживания с признанным уровнем качества.
Разумные инвестиции
Ультразвуковая система Affiniti 30 отличается низкой общей стоимостью эксплуатации, в результате чего покупку данной системы можно отнести к разумным инвестициям. В целях увеличения периода работоспособности система имеет модульную конструкцию, которая позволяет повысить уровень надежности и сократить время ремонта. Кроме того, методы мониторинга служб удаленного обслуживания* компании Philips, позволяющие устранять неисправности по сети Интернет, позволяют сократить число звонков в сервисную службу. Также пользователям предоставляется доступ к службе обслуживания с признанным уровнем качества.
Разумные инвестиции
Ультразвуковая система Affiniti 30 отличается низкой общей стоимостью эксплуатации, в результате чего покупку данной системы можно отнести к разумным инвестициям. В целях увеличения периода работоспособности система имеет модульную конструкцию, которая позволяет повысить уровень надежности и сократить время ремонта. Кроме того, методы мониторинга служб удаленного обслуживания* компании Philips, позволяющие устранять неисправности по сети Интернет, позволяют сократить число звонков в сервисную службу. Также пользователям предоставляется доступ к службе обслуживания с признанным уровнем качества.
Ультразвуковая система Affiniti 30 отличается низкой общей стоимостью эксплуатации, в результате чего покупку данной системы можно отнести к разумным инвестициям. В целях увеличения периода работоспособности система имеет модульную конструкцию, которая позволяет повысить уровень надежности и сократить время ремонта. Кроме того, методы мониторинга служб удаленного обслуживания* компании Philips, позволяющие устранять неисправности по сети Интернет, позволяют сократить число звонков в сервисную службу. Также пользователям предоставляется доступ к службе обслуживания с признанным уровнем качества.
Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.
Создана для баланса
Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.
Создана для баланса
Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.
Медицинские учреждения внедряют всевозможные процессы для обеспечения медицинской помощи самого высокого качества. Но при этом желательно, чтобы данные процессы выполнялись быстрей, с использованием меньшего количества ресурсов и для большего числа пациентов. Чтобы обеспечить сбалансированную работу при наличии таких требований, получение диагностических данных должно осуществляться в быстром режиме. Необходима эргономичная система с усовершенствованными функциями, которая отличается простотой в управлении и надежностью, позволяя ежедневно оказывать помощь большому числу пациентов.
Непревзойденный рабочий процесс
Непревзойденный рабочий процесс
Система Philips Affiniti 30 решает повседневные задачи по обеспечению быстрого процесса сканирования и эффективного получения результатов, а также включает инновационные решения, которые делают ультразвуковую систему Philips идеальной для медицинских учреждений, которым требуются изображения высокого качества и надежные клинические приложения.
Непревзойденный рабочий процесс
Система Philips Affiniti 30 решает повседневные задачи по обеспечению быстрого процесса сканирования и эффективного получения результатов, а также включает инновационные решения, которые делают ультразвуковую систему Philips идеальной для медицинских учреждений, которым требуются изображения высокого качества и надежные клинические приложения.
Непревзойденный рабочий процесс
Система Philips Affiniti 30 решает повседневные задачи по обеспечению быстрого процесса сканирования и эффективного получения результатов, а также включает инновационные решения, которые делают ультразвуковую систему Philips идеальной для медицинских учреждений, которым требуются изображения высокого качества и надежные клинические приложения.
Система Philips Affiniti 30 решает повседневные задачи по обеспечению быстрого процесса сканирования и эффективного получения результатов, а также включает инновационные решения, которые делают ультразвуковую систему Philips идеальной для медицинских учреждений, которым требуются изображения высокого качества и надежные клинические приложения.
Эффективная работа
Эффективная работа
Технология точного формирования ультразвукового пучка, тканеспецифичная визуализация (TSP), а также эффективные автоматизированные инструменты, входящие в состав системы Affiniti 30, обеспечивают эффективную работу и соответствующий рабочий процесс для гарантированного оказания помощи большому числу пациентов. Система Affiniti 30 позволяет эффективно использовать функцию 3D-визуализации поверхности, а также применять полученные данные для диагностических исследований анатомических структур и аномалий плода.
Эффективная работа
Технология точного формирования ультразвукового пучка, тканеспецифичная визуализация (TSP), а также эффективные автоматизированные инструменты, входящие в состав системы Affiniti 30, обеспечивают эффективную работу и соответствующий рабочий процесс для гарантированного оказания помощи большому числу пациентов. Система Affiniti 30 позволяет эффективно использовать функцию 3D-визуализации поверхности, а также применять полученные данные для диагностических исследований анатомических структур и аномалий плода.
Эффективная работа
Технология точного формирования ультразвукового пучка, тканеспецифичная визуализация (TSP), а также эффективные автоматизированные инструменты, входящие в состав системы Affiniti 30, обеспечивают эффективную работу и соответствующий рабочий процесс для гарантированного оказания помощи большому числу пациентов. Система Affiniti 30 позволяет эффективно использовать функцию 3D-визуализации поверхности, а также применять полученные данные для диагностических исследований анатомических структур и аномалий плода.
Технология точного формирования ультразвукового пучка, тканеспецифичная визуализация (TSP), а также эффективные автоматизированные инструменты, входящие в состав системы Affiniti 30, обеспечивают эффективную работу и соответствующий рабочий процесс для гарантированного оказания помощи большому числу пациентов. Система Affiniti 30 позволяет эффективно использовать функцию 3D-визуализации поверхности, а также применять полученные данные для диагностических исследований анатомических структур и аномалий плода.
Комфорт в сочетании с уверенной работой
Комфорт в сочетании с уверенной работой
Основывясь на отзывах наших клиентов компания Philips разработала систему Affiniti 30. Мы понимаем, с какими сложностями приходится сталкиваться ежедневно в процессе сканирования: ограниченное пространство кабинета, большое число пациентов, технически сложные исследования, а также временные ограничения. Ультразвуковая система Affiniti 30 была создана с учетом важных деталей для облегчения рабочей нагрузки.
Комфорт в сочетании с уверенной работой
Основывясь на отзывах наших клиентов компания Philips разработала систему Affiniti 30. Мы понимаем, с какими сложностями приходится сталкиваться ежедневно в процессе сканирования: ограниченное пространство кабинета, большое число пациентов, технически сложные исследования, а также временные ограничения. Ультразвуковая система Affiniti 30 была создана с учетом важных деталей для облегчения рабочей нагрузки.
Комфорт в сочетании с уверенной работой
Основывясь на отзывах наших клиентов компания Philips разработала систему Affiniti 30. Мы понимаем, с какими сложностями приходится сталкиваться ежедневно в процессе сканирования: ограниченное пространство кабинета, большое число пациентов, технически сложные исследования, а также временные ограничения. Ультразвуковая система Affiniti 30 была создана с учетом важных деталей для облегчения рабочей нагрузки.
Основывясь на отзывах наших клиентов компания Philips разработала систему Affiniti 30. Мы понимаем, с какими сложностями приходится сталкиваться ежедневно в процессе сканирования: ограниченное пространство кабинета, большое число пациентов, технически сложные исследования, а также временные ограничения. Ультразвуковая система Affiniti 30 была создана с учетом важных деталей для облегчения рабочей нагрузки.
Разумные инвестиции
Разумные инвестиции
Ультразвуковая система Affiniti 30 отличается низкой общей стоимостью эксплуатации, в результате чего покупку данной системы можно отнести к разумным инвестициям. В целях увеличения периода работоспособности система имеет модульную конструкцию, которая позволяет повысить уровень надежности и сократить время ремонта. Кроме того, методы мониторинга служб удаленного обслуживания* компании Philips, позволяющие устранять неисправности по сети Интернет, позволяют сократить число звонков в сервисную службу. Также пользователям предоставляется доступ к службе обслуживания с признанным уровнем качества.
Разумные инвестиции
Ультразвуковая система Affiniti 30 отличается низкой общей стоимостью эксплуатации, в результате чего покупку данной системы можно отнести к разумным инвестициям. В целях увеличения периода работоспособности система имеет модульную конструкцию, которая позволяет повысить уровень надежности и сократить время ремонта. Кроме того, методы мониторинга служб удаленного обслуживания* компании Philips, позволяющие устранять неисправности по сети Интернет, позволяют сократить число звонков в сервисную службу. Также пользователям предоставляется доступ к службе обслуживания с признанным уровнем качества.
Разумные инвестиции
Ультразвуковая система Affiniti 30 отличается низкой общей стоимостью эксплуатации, в результате чего покупку данной системы можно отнести к разумным инвестициям. В целях увеличения периода работоспособности система имеет модульную конструкцию, которая позволяет повысить уровень надежности и сократить время ремонта. Кроме того, методы мониторинга служб удаленного обслуживания* компании Philips, позволяющие устранять неисправности по сети Интернет, позволяют сократить число звонков в сервисную службу. Также пользователям предоставляется доступ к службе обслуживания с признанным уровнем качества.
Ультразвуковая система Affiniti 30 отличается низкой общей стоимостью эксплуатации, в результате чего покупку данной системы можно отнести к разумным инвестициям. В целях увеличения периода работоспособности система имеет модульную конструкцию, которая позволяет повысить уровень надежности и сократить время ремонта. Кроме того, методы мониторинга служб удаленного обслуживания* компании Philips, позволяющие устранять неисправности по сети Интернет, позволяют сократить число звонков в сервисную службу. Также пользователям предоставляется доступ к службе обслуживания с признанным уровнем качества.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.