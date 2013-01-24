При выборе новой ультразвуковой системы важен баланс. Вам требуется быстро получать точные диагностические данные, работать с простым, но при этом функциональным пользовательским интерфейсом, а также иметь доступ к важнейшим функциям в системе с эргономичной конструкцией и новейшими технологиями.
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