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Affiniti Ультразвуковая система

Affiniti 30

Ультразвуковая система

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При выборе новой ультразвуковой системы важен баланс. Вам требуется быстро получать точные диагностические данные, работать с простым, но при этом функциональным пользовательским интерфейсом, а также иметь доступ к важнейшим функциям в системе с эргономичной конструкцией и новейшими технологиями.

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Технические характеристики

System dimensions
System dimensions
Ширина
  • 57,2 см
Высота
  • 142,2–162,6 см
Глубина
  • 98,3 см
Вес
  • 83,6 кг
Control panel
Control panel
Размер монитора
  • 54,6 см
Диапазон перемещений
  • 180 градусов
Регулировка высоты
  • 20,3 см
  • *Не все службы доступны во всех регионах; для получения дополнительных сведений обращайтесь в региональное представительство компании Philips. Может потребоваться договор сервисного обслуживания.

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