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EPIQ CVx Ультразвуковая система для исследований сердца премиум-класса

EPIQ CVx Для исследований сердца

Ультразвуковая система для исследований сердца премиум-класса

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Система EPIQ CVx — это специализированное решение для ультразвуковых исследований сердца, которое обеспечивает существенное усовершенствование функциональных возможностей. Это помогает повышать качество оказываемой медицинской помощи благодаря увеличению вычислительной мощности, исключительному качеству визуализации с более высокой четкостью и резкостью, повышению эффективности исследований, а также новой технологии надежного и воспроизводимого количественного анализа данных AIUS.

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Особенности
Настраиваемый интерфейс пользователя.
Интерфейс пользователя, разработанный для исследований сердца

Интерфейс пользователя, разработанный для исследований сердца

Эффективный интерфейс, который позволяет тратить меньше времени на поиск элементов управления и выполнять индивидуальную настройку для удаления неиспользуемых элементов управления. Включает в себя функции индивидуальной настройки, один ряд поворотных регуляторов и новые раскрывающиеся элементы управления.
OLED-монитор
Исключительное качество изображения

Исключительное качество изображения

OLED-технология позволяет получать резкие и четкие изображения анатомии сердца благодаря увеличенному динамическому диапазону и улучшенному коэффициенту контрастности. Благодаря широкому углу обзора OLED-устройств изображение можно увидеть даже в нестандартных условиях, например в операционной.
Dynamic HeartModel
Технология AIUS для количественного анализа левых отделов сердца

Технология AIUS для количественного анализа левых отделов сердца

Быстрый, надежный и воспроизводимый количественный анализ ЛЖ в режиме 3D в сочетании с несколькими новыми типами измерений в режиме 3D, включая массу и индексы ЛЖ, а также улучшенной визуализацией границ, повышающей достоверность клинических результатов. Возможен также анализ нескольких объемных изображений сердечных сокращений для облегчения количественного анализа аритмии у пациентов.
TrueVue
Фотореалистичная эхография с регулируемым источником света

Фотореалистичная эхография с регулируемым источником света

Лучшее в отрасли качество 3D-изображения в сочетании с фотореалистичной эхографией с регулируемым источником света делает 3D-изображение живым благодаря освещению деталей тканей и созданию ощущения глубины, которого прежде невозможно было достичь. Технология TrueVue разработана для улучшения взаимодействия с медицинскими работниками и, следовательно, может помочь более эффективно разместить устройство.
Датчик S9-2
Датчик PureWave для детей

Датчик PureWave для детей

Разработан для обеспечения более высокого разрешения и предоставляет все необходимое для высококачественной визуализации и постановки точного диагноза для ваших юных пациентов. S9-2 — это первый 2D-датчик PureWave для детей, предоставляющий широкий спектр возможностей визуализации для категорий пациентов от маленьких детей до молодых людей юношеского возраста, а также специальный подрежим коронарных сосудов, включаемый нажатием одной кнопки, для легкой и быстрой оценки коронарных сосудов.
MultiVue
Выравнивание изображений в реальном времени

Выравнивание изображений в реальном времени

Быстрое получение точных ответов в режиме реального времени для позиционирования и определения размера во время процедур. Выравнивание катетера в пределах анатомической области сердца одним щелчком мыши, чего прежде невозможно было достичь с помощью ручных инструментов. Более точная визуализация исследуемой области для процедур под эхографическим контролем, таких как восстановление митрального клапана.
  • Система EPIQ CVx/CVxi поставляется не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2014/2234 Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями от 17.07.2019. Маркетинговая конфигурация EPIQ CVx

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