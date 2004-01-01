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Премиальная ультразвуковая система для исследований сердца Philips EPIQ

Cпециализированное решение для ультразвуковых исследований сердца

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Система EPIQ CVx — это специализированное решение для ультразвуковых исследований сердца, которое обеспечивает существенное усовершенствование функциональных возможностей. Это помогает повышать качество оказываемой медицинской помощи благодаря увеличению вычислительной мощности, исключительному качеству визуализации с более высокой четкостью и резкостью, повышению эффективности исследований, а также новой технологии надежного и воспроизводимого количественного анализа данных AIUS.

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Особенности
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D.

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D.

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D.
Click here for more information
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D.
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов.

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов.

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов.
Click here for more information
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Click here for more information
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Click here for more information
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Click here for more information
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Click here for more information
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE, TEE и TTE.

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE, TEE и TTE.

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE, TEE и TTE.
Click here for more information
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE, TEE и TTE.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Click here for more information
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
  • Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
  • Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
  • Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
  • Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
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Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D.

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D.

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D.
Click here for more information
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда

Усовершенствования функции AutoStrain позволяют получать быстрые и воспроизводимые результаты в рамках комплексной оценки ЛЖ с помощью одного приложения, оптимизируя рабочий процесс и экономя время. Функция Smart View Select работает в фоновом режиме и использует АИ для автоматического выбора оптимальных изображений, на которых выполняется оценка ЛЖ в режиме 2D.
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов.

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов.

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов.
Click here for more information
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring

Обеспечивает автоматизированную оценку кинетики стенок на стандартной 17-сегментной концентрической схеме, что облегчает объективную оценку стенок ЛЖ. С помощью функции Auto SWMS вы сможете добиться большей воспроизводимости и эффективности рабочих процессов.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Click here for more information
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Click here for more information
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Функция 3D Auto Color Flow Quantification***

Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Click here for more information
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***

АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Click here for more information
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков

Устройства X5-1c, X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE, TEE и TTE.

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE, TEE и TTE.

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE, TEE и TTE.
Click here for more information
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии

Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE, TEE и TTE.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Click here for more information
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия

Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.

Tехнические характеристики

Размеры системы
Размеры системы
Ширина
  • 60,6 см
Высота
  • 146–171,5 см
Глубина
  • 109,2 см
Вес
  • 104,3 кг
Панель управления
Панель управления
Размер монитора
  • 54,9 см
Диапазон перемещений
  • 180 градусов
Регулировка высоты
  • 25,4 см
Размеры системы
Размеры системы
Ширина
  • 60,6 см
Высота
  • 146–171,5 см
Панель управления
Панель управления
Размер монитора
  • 54,9 см
Диапазон перемещений
  • 180 градусов
Посмотреть все характеристики
Размеры системы
Размеры системы
Ширина
  • 60,6 см
Высота
  • 146–171,5 см
Глубина
  • 109,2 см
Вес
  • 104,3 кг
Панель управления
Панель управления
Размер монитора
  • 54,9 см
Диапазон перемещений
  • 180 градусов
Регулировка высоты
  • 25,4 см
  • Система EPIQ CVx поставляется не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
  • РУ № РЗН 2014/2234 «Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями», вариант исполнения EPIQ. EPIQ CVx является наименованием конфигурации, используемым в маркетинговых целях для варианта исполнения EPIQ.

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You are about to visit a Philips global content page

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