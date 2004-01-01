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Система EPIQ CVx — это специализированное решение для ультразвуковых исследований сердца, которое обеспечивает существенное усовершенствование функциональных возможностей. Это помогает повышать качество оказываемой медицинской помощи благодаря увеличению вычислительной мощности, исключительному качеству визуализации с более высокой четкостью и резкостью, повышению эффективности исследований, а также новой технологии надежного и воспроизводимого количественного анализа данных AIUS.
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Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Приложение AutoStrain LV с автоматическим расчетом фракции выброса и расчетом деформации в среднем слое миокарда
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Функция Auto Segmental Wall Motion Scoring
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
|Ширина
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|Высота
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|Глубина
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|Вес
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|Размер монитора
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|Диапазон перемещений
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|Регулировка высоты
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|Ширина
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|Высота
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|Размер монитора
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|Диапазон перемещений
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|Ширина
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|Высота
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|Глубина
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|Вес
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|Размер монитора
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|Диапазон перемещений
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|Регулировка высоты
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EPIQ CVxi, наша ультразвуковая система премиум-класса для сердечно-сосудистых исследований, созданная на основе нашей инновационной, модульной, лучшей в отрасли ультразвуковой платформы, оснащена мощными функциями на основе АИ и технологией визуализации nSight, которые позволят решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время, и вывести интервенционную эхокардиографию на новый уровень. Это поможет вам обеспечить уверенность при выполнении процедур благодаря доступным инновациям и интеллектуальным рабочим процессам.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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