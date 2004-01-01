Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.

При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.