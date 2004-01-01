EchoNavigator

Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.