EPIQ CVxi, наша ультразвуковая система премиум-класса для сердечно-сосудистых исследований, созданная на основе нашей инновационной, модульной, лучшей в отрасли ультразвуковой платформы, оснащена мощными функциями на основе АИ и технологией визуализации nSight, которые позволят решать наиболее сложные задачи, возникающие в настоящее время, и вывести интервенционную эхокардиографию на новый уровень. Это поможет вам обеспечить уверенность при выполнении процедур благодаря доступным инновациям и интеллектуальным рабочим процессам.
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Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Катетер VeriSight Pro
Катетер VeriSight Pro
Катетер VeriSight Pro обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию с помощью системы EPIQ CVxi. Вместе они составляют комплексное решение для контроля процедуры с опциями под любую задачу. Катетер VeriSight Pro позволяет обеспечить исключительное качество медицинской помощи, упростить рабочие процессы процедур и выполнять их с легкостью.
Катетер VeriSight Pro
Катетер VeriSight Pro обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию с помощью системы EPIQ CVxi. Вместе они составляют комплексное решение для контроля процедуры с опциями под любую задачу. Катетер VeriSight Pro позволяет обеспечить исключительное качество медицинской помощи, упростить рабочие процессы процедур и выполнять их с легкостью.
Катетер VeriSight Pro
Катетер VeriSight Pro обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию с помощью системы EPIQ CVxi. Вместе они составляют комплексное решение для контроля процедуры с опциями под любую задачу. Катетер VeriSight Pro позволяет обеспечить исключительное качество медицинской помощи, упростить рабочие процессы процедур и выполнять их с легкостью.
Катетер VeriSight Pro обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию с помощью системы EPIQ CVxi. Вместе они составляют комплексное решение для контроля процедуры с опциями под любую задачу. Катетер VeriSight Pro позволяет обеспечить исключительное качество медицинской помощи, упростить рабочие процессы процедур и выполнять их с легкостью.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства Philips X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства Philips X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства Philips X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства Philips X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
EchoNavigator
EchoNavigator
Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.
EchoNavigator
Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.
EchoNavigator
Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.
Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
Новый датчик Philips X11-4t mini TEE. Идеально соответствует задачам.
При навигации по узким областям и в сложных случаях датчик Philips X11-4t mini 3D TEE идеально соответствует задачам, предоставляя вам пространство, охват и углы обзора для облегчения диагностики и лечения большего количества пациентов. Датчик X11-4t разработан как для взрослых, так и для детей с массой тела от 5 кг. При этом сохраняется привычная легкость применения и надежность продуктов Philips.
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Функция 3D Auto Tricuspid Valve Quantification***
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
АИ помогает подтвердить или повторно оценить размер/выбор устройства с помощью точных измерений кольца трехстворчатого клапана (первоначальное определение размера и планирование с помощью КТ) в периоперационный период.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Функция 3D Auto Color Flow Quantification***
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Предоставляет возможности АИ для быстрого и простого получения воспроизводимых данных объема регургитации митрального клапана для оценки степени ее выраженности.
Катетер VeriSight Pro
Катетер VeriSight Pro
Катетер VeriSight Pro обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию с помощью системы EPIQ CVxi. Вместе они составляют комплексное решение для контроля процедуры с опциями под любую задачу. Катетер VeriSight Pro позволяет обеспечить исключительное качество медицинской помощи, упростить рабочие процессы процедур и выполнять их с легкостью.
Катетер VeriSight Pro
Катетер VeriSight Pro обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию с помощью системы EPIQ CVxi. Вместе они составляют комплексное решение для контроля процедуры с опциями под любую задачу. Катетер VeriSight Pro позволяет обеспечить исключительное качество медицинской помощи, упростить рабочие процессы процедур и выполнять их с легкостью.
Катетер VeriSight Pro
Катетер VeriSight Pro обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию с помощью системы EPIQ CVxi. Вместе они составляют комплексное решение для контроля процедуры с опциями под любую задачу. Катетер VeriSight Pro позволяет обеспечить исключительное качество медицинской помощи, упростить рабочие процессы процедур и выполнять их с легкостью.
Катетер VeriSight Pro обеспечивает 2D- и 3D-визуализацию с помощью системы EPIQ CVxi. Вместе они составляют комплексное решение для контроля процедуры с опциями под любую задачу. Катетер VeriSight Pro позволяет обеспечить исключительное качество медицинской помощи, упростить рабочие процессы процедур и выполнять их с легкостью.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства Philips X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства Philips X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства Philips X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Расширение возможностей системы визуализации nSight Plus для ключевых датчиков
Устройства Philips X8-2t и VeriSight Pro характеризуются мощными функциями программного формирования луча. Теперь, благодаря nSight Plus, наши датчики обеспечивают улучшенное качество изображений MPR, а также повышенную частоту кадров.
EchoNavigator
EchoNavigator
Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.
EchoNavigator
Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.
EchoNavigator
Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.
Система EchoNavigator автоматически объединяет 3D-изображение чреспищеводной эхокардиографии в режиме реального времени и рентгеновское изображение в режиме реального времени. Это решение облегчает работу врачей-кардиологов, обеспечивая интуитивно понятный визуальный контроль во время процедур, при котором используются и объединяются данные рентгенографии в режиме реального времени и данные эхокардиографии. Система EchoNavigator выполняет автоматическое объединение изображений эхокардиографии и рентгеновских изображений, предоставляет автоматические маркеры для контекста и контроля, а также создает до трех различных проекций эхокардиографии одновременно.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE.
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективность рабочих процессов чреспищеводной эхокардиографии
Эффективный рабочий процесс для позиционирования и определения размера устройства во время процедур с помощью опции MultiVue и функции восстановления настроек. Опция MultiVue обеспечивает совмещение с трехмерной анатомической структурой одним щелчком мыши, в то время как функция восстановления настроек позволяет сохранить настройки сбора данных и визуализации при переключении между датчиками ICE и TEE.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Решение для ультразвукового исследования ушка левого предсердия
Обеспечивает определение морфологии ушка левого предсердия в режиме реального времени на основе визуализации в режиме Live 3D с помощью опции Cardiac TrueVue Glass, а также сокращение времени на количественный анализ области размещения ушка левого предсердия даже во время сложных интервенционных процедур.
Система EPIQ CVx/CVxi поставляется не во все страны. За подробными сведениями обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
*На основе ответов 38 респондентов.
**Результаты, полученные в ходе демонстраций, проведенных в декабре 2017 года с помощью систем EPIQ CVx и iE33. Разработку и контроль исследования осуществляла компания Use-Lab GmbH, независимая консультационная компания по использованию и разработке пользовательских интерфейсов. В испытании приняли участие 42 врача из 17 стран. Были представлены различные сегменты потребителей кардиологических услуг: диагностика и интервенционные исследования у взрослых, диагностика у взрослых и диагностика и интервенционные исследования у детей.
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.