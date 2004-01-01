Workflow Information Management

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.