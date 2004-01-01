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Workflow Information Management — это комплексное модульное решение для рабочего процесса на основе веб-интерфейса, которое помогает управлять всеми аспектами — от планирования визитов пациентов до регистрации без предварительной записи, госпитализации и подготовки пациентов, доступа к протоколам и документации исследований, а также передачи результатов. Веб-технология предлагает масштабируемое готовое решение, не требующее установки ПО, обеспечивающее безопасный доступ в любое время и в любом месте.
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Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа
Сосредоточьтесь на пациенте
Сосредоточьтесь на пациенте
Сосредоточьтесь на пациенте
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа
Сосредоточьтесь на пациенте
Сосредоточьтесь на пациенте
Сосредоточьтесь на пациенте
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Создайте универсальное хранилище изображений в едином, совместном и безопасном архиве. Оптимизируйте управление жизненным циклом информации для снижения расходов и предоставления единого доступа к изображениям и данным длительного наблюдения за пациентами, необходимым для оказания медицинской помощи с наилучшими результатами. Хранилище клинических данных Philips Clinical Repository обеспечивает доступ как к структурированным, так и к неструктурированным данным с разметкой метаданных неструктурированных данных для удобства поиска и релевантного клинического контекста, а также масштабируемость для обслуживания процедур установки на нескольких площадках.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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