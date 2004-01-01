Ключевые слова для поиска

Workflow Information Management

Повышение удовлетворенности пациентов и эффективности рабочего процесса

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Workflow Information Management — это комплексное модульное решение для рабочего процесса на основе веб-интерфейса, которое помогает управлять всеми аспектами — от планирования визитов пациентов до регистрации без предварительной записи, госпитализации и подготовки пациентов, доступа к протоколам и документации исследований, а также передачи результатов. Веб-технология предлагает масштабируемое готовое решение, не требующее установки ПО, обеспечивающее безопасный доступ в любое время и в любом месте.

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Особенности
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Благодаря беспрепятственной интеграции с решением Philips Image Management веб-модуль включает в себя все возможности, необходимые для управления всеми аспектами — от планирования визитов пациентов и регистрации без предварительной записи до передачи результатов — все это с максимальной точностью, минимальными времязатратами и высоким уровнем безопасности.

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Благодаря беспрепятственной интеграции с решением Philips Image Management веб-модуль включает в себя все возможности, необходимые для управления всеми аспектами — от планирования визитов пациентов и регистрации без предварительной записи до передачи результатов — все это с максимальной точностью, минимальными времязатратами и высоким уровнем безопасности.

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Благодаря беспрепятственной интеграции с решением Philips Image Management веб-модуль включает в себя все возможности, необходимые для управления всеми аспектами — от планирования визитов пациентов и регистрации без предварительной записи до передачи результатов — все это с максимальной точностью, минимальными времязатратами и высоким уровнем безопасности.
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Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Благодаря беспрепятственной интеграции с решением Philips Image Management веб-модуль включает в себя все возможности, необходимые для управления всеми аспектами — от планирования визитов пациентов и регистрации без предварительной записи до передачи результатов — все это с максимальной точностью, минимальными времязатратами и высоким уровнем безопасности.
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.
Click here for more information
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа

Интуитивно понятная, модульная основа

В последней версии наряду с существующими задачами радиологии также учитываются задачи планирования в кардиологии. Настраиваемые рабочие списки и удобный доступ к сведениям о пациенте/истории болезни помогут пользователям найти всю необходимую информацию, чтобы выполнить весь рабочий процесс планирования несколькими щелчками мыши.

Интуитивно понятная, модульная основа

Интуитивно понятная, модульная основа
В последней версии наряду с существующими задачами радиологии также учитываются задачи планирования в кардиологии. Настраиваемые рабочие списки и удобный доступ к сведениям о пациенте/истории болезни помогут пользователям найти всю необходимую информацию, чтобы выполнить весь рабочий процесс планирования несколькими щелчками мыши.

Интуитивно понятная, модульная основа

В последней версии наряду с существующими задачами радиологии также учитываются задачи планирования в кардиологии. Настраиваемые рабочие списки и удобный доступ к сведениям о пациенте/истории болезни помогут пользователям найти всю необходимую информацию, чтобы выполнить весь рабочий процесс планирования несколькими щелчками мыши.
Click here for more information
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа

Интуитивно понятная, модульная основа

В последней версии наряду с существующими задачами радиологии также учитываются задачи планирования в кардиологии. Настраиваемые рабочие списки и удобный доступ к сведениям о пациенте/истории болезни помогут пользователям найти всю необходимую информацию, чтобы выполнить весь рабочий процесс планирования несколькими щелчками мыши.
Сосредоточьтесь на пациенте

Сосредоточьтесь на пациенте

Система Workflow Information Management учитывает потребности пациента с самого начала его ведения в ходе всех процедур радиологии. Приложение Patient Assistant позволяет пациентам планировать собственные обследования, а приложение Patient Kiosk дает им возможность войти в систему, когда они прибудут в ваше учреждение. Система всегда связывает пациента с правильным типом и местом проведения исследования.

Сосредоточьтесь на пациенте

Система Workflow Information Management учитывает потребности пациента с самого начала его ведения в ходе всех процедур радиологии. Приложение Patient Assistant позволяет пациентам планировать собственные обследования, а приложение Patient Kiosk дает им возможность войти в систему, когда они прибудут в ваше учреждение. Система всегда связывает пациента с правильным типом и местом проведения исследования.

Сосредоточьтесь на пациенте

Система Workflow Information Management учитывает потребности пациента с самого начала его ведения в ходе всех процедур радиологии. Приложение Patient Assistant позволяет пациентам планировать собственные обследования, а приложение Patient Kiosk дает им возможность войти в систему, когда они прибудут в ваше учреждение. Система всегда связывает пациента с правильным типом и местом проведения исследования.
  • Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
  • Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
  • Интуитивно понятная, модульная основа
  • Сосредоточьтесь на пациенте
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Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Благодаря беспрепятственной интеграции с решением Philips Image Management веб-модуль включает в себя все возможности, необходимые для управления всеми аспектами — от планирования визитов пациентов и регистрации без предварительной записи до передачи результатов — все это с максимальной точностью, минимальными времязатратами и высоким уровнем безопасности.

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Благодаря беспрепятственной интеграции с решением Philips Image Management веб-модуль включает в себя все возможности, необходимые для управления всеми аспектами — от планирования визитов пациентов и регистрации без предварительной записи до передачи результатов — все это с максимальной точностью, минимальными времязатратами и высоким уровнем безопасности.

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Благодаря беспрепятственной интеграции с решением Philips Image Management веб-модуль включает в себя все возможности, необходимые для управления всеми аспектами — от планирования визитов пациентов и регистрации без предварительной записи до передачи результатов — все это с максимальной точностью, минимальными времязатратами и высоким уровнем безопасности.
Click here for more information
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов
Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Комплексный рабочий процесс — от назначения до передачи отчетов

Благодаря беспрепятственной интеграции с решением Philips Image Management веб-модуль включает в себя все возможности, необходимые для управления всеми аспектами — от планирования визитов пациентов и регистрации без предварительной записи до передачи результатов — все это с максимальной точностью, минимальными времязатратами и высоким уровнем безопасности.
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.
Click here for more information
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей
Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Безопасная и масштабируемая архитектура для удовлетворения растущих потребностей

Механизм рабочего процесса включает в себя рабочий процесс на основе метода исследования, входящий в комплект поставки системы, что позволяет адаптироваться к специальным задачам рабочего процесса, включая различные рабочие процессы по методу или отделению. Интегрированное с системой управления изображениями Philips, это решение представляет собой полнофункциональное приложение в рамках учреждения, которое может полностью управлять задачами рабочего процесса отделений радиологии. Модульное и масштабируемое для поддержки развития и расширения потребностей вашего медицинского учреждения, оно обеспечивает доступ в любое время и из любого места благодаря безопасной и масштабируемой архитектуре.
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа

Интуитивно понятная, модульная основа

В последней версии наряду с существующими задачами радиологии также учитываются задачи планирования в кардиологии. Настраиваемые рабочие списки и удобный доступ к сведениям о пациенте/истории болезни помогут пользователям найти всю необходимую информацию, чтобы выполнить весь рабочий процесс планирования несколькими щелчками мыши.

Интуитивно понятная, модульная основа

Интуитивно понятная, модульная основа
В последней версии наряду с существующими задачами радиологии также учитываются задачи планирования в кардиологии. Настраиваемые рабочие списки и удобный доступ к сведениям о пациенте/истории болезни помогут пользователям найти всю необходимую информацию, чтобы выполнить весь рабочий процесс планирования несколькими щелчками мыши.

Интуитивно понятная, модульная основа

В последней версии наряду с существующими задачами радиологии также учитываются задачи планирования в кардиологии. Настраиваемые рабочие списки и удобный доступ к сведениям о пациенте/истории болезни помогут пользователям найти всю необходимую информацию, чтобы выполнить весь рабочий процесс планирования несколькими щелчками мыши.
Click here for more information
Интуитивно понятная, модульная основа
Интуитивно понятная, модульная основа

Интуитивно понятная, модульная основа

В последней версии наряду с существующими задачами радиологии также учитываются задачи планирования в кардиологии. Настраиваемые рабочие списки и удобный доступ к сведениям о пациенте/истории болезни помогут пользователям найти всю необходимую информацию, чтобы выполнить весь рабочий процесс планирования несколькими щелчками мыши.
Сосредоточьтесь на пациенте

Сосредоточьтесь на пациенте

Система Workflow Information Management учитывает потребности пациента с самого начала его ведения в ходе всех процедур радиологии. Приложение Patient Assistant позволяет пациентам планировать собственные обследования, а приложение Patient Kiosk дает им возможность войти в систему, когда они прибудут в ваше учреждение. Система всегда связывает пациента с правильным типом и местом проведения исследования.

Сосредоточьтесь на пациенте

Система Workflow Information Management учитывает потребности пациента с самого начала его ведения в ходе всех процедур радиологии. Приложение Patient Assistant позволяет пациентам планировать собственные обследования, а приложение Patient Kiosk дает им возможность войти в систему, когда они прибудут в ваше учреждение. Система всегда связывает пациента с правильным типом и местом проведения исследования.

Сосредоточьтесь на пациенте

Система Workflow Information Management учитывает потребности пациента с самого начала его ведения в ходе всех процедур радиологии. Приложение Patient Assistant позволяет пациентам планировать собственные обследования, а приложение Patient Kiosk дает им возможность войти в систему, когда они прибудут в ваше учреждение. Система всегда связывает пациента с правильным типом и местом проведения исследования.
  • Продукт может быть доступен не во всех странах. Обратитесь в региональное представительство компании Philips, чтобы убедиться в возможности использования данного решения в соответствии с требованиями вашего региона и языка.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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