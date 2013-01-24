Цифровой катетер для ВСУЗИ Eagle Eye Platinum является инструментом первого выбора врачей для внутрисосудистой визуализации (в США)*. Этот уникальный катетер для внутрисосудистой визуализации с функцией быстрого подключения по принципу «plug-and-play» предназначен для удобства использования и облегчения доставляемости. К его характеристикам относятся мягкий сужающийся кончик, гидрофильное покрытие GlyDx для улучшения скольжения, система доставки c быстрой сменой проводника (Rx) для облегчения проталкивания, три рентгеноконтрастных маркера и возможность использования с системой SyncVision для совмещения с ангиографическими изображениями.