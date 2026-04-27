Числовые данные и графические кривые мониторинга
· Алгоритм ST/AR · Технология Philips FAST SpO2: получение точных данных в условиях сниженной перфузии и двигательной активности · Множественные измерения EtCO2 (опция) · Мониторинг ЭКГ в 12 отведениях (опция) · Другие доступные параметры: двухканальное измерение иАД, сердечный выброс, сенсорный экран и т. д. · Стандартные параметры: мониторинг ЭКГ, технология Philips FAST SpO2, мониторинг дыхания, пульса, нАД, двухканальное непрерывное измерение температуры (без принадлежностей для измерения температуры)