Philips Efficia — оптимальный баланс цены и качества. Ограничивайте затраты, а не возможности. Контролируйте состояние пациента путем доступа к различным функциям. В мониторах пациента Efficia используются те же разработанные Philips параметры измерений, что ежегодно применяются у более 300 млн пациентов. Такой уровень качества наверняка знаком вам по другим мониторам Philips. Мониторы Efficia ориентированы на ключевые параметры мониторинга с точным и надежным измерением физиологических функций.