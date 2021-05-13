Монитор пациента Philips Efficia CM120 Портативные и интуитивно понятные мониторы Efficia

Проверенные временем алгоритмы измерения физиологических параметров и основные функциональные возможности теперь в пределах досягаемости. Портативные и интуитивно понятные мониторы Efficia разработаны с учетом особенностей рабочих процессов. Для доступа к большинству функций требуется не более трех нажатий. Разнообразие конфигураций позволяет решать различные клинические задачи. С мониторами пациента Efficia вы можете быть уверены в том, что оказываете эффективную и качественную медицинскую помощь, оставаясь при этом в рамках установленного бюджета.