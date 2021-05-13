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Монитор пациента Philips Efficia CM120

Портативные и интуитивно понятные мониторы Efficia

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Проверенные временем алгоритмы измерения физиологических параметров и основные функциональные возможности теперь в пределах досягаемости. Портативные и интуитивно понятные мониторы Efficia разработаны с учетом особенностей рабочих процессов. Для доступа к большинству функций требуется не более трех нажатий. Разнообразие конфигураций позволяет решать различные клинические задачи. С мониторами пациента Efficia вы можете быть уверены в том, что оказываете эффективную и качественную медицинскую помощь, оставаясь при этом в рамках установленного бюджета.

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Особенности
Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана

Широкий диапазон размеров экрана

CM100 диагональю 10,1 дюйма; CM120 диагональю 12,1 дюйма; CM150 диагональю 15,6 дюйма. Возможность поворота на 15° для различных клинических ситуаций.

Широкий диапазон размеров экрана

Широкий диапазон размеров экрана
CM100 диагональю 10,1 дюйма; CM120 диагональю 12,1 дюйма; CM150 диагональю 15,6 дюйма. Возможность поворота на 15° для различных клинических ситуаций.

Широкий диапазон размеров экрана

CM100 диагональю 10,1 дюйма; CM120 диагональю 12,1 дюйма; CM150 диагональю 15,6 дюйма. Возможность поворота на 15° для различных клинических ситуаций.
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Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана

Широкий диапазон размеров экрана

CM100 диагональю 10,1 дюйма; CM120 диагональю 12,1 дюйма; CM150 диагональю 15,6 дюйма. Возможность поворота на 15° для различных клинических ситуаций.
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Разрешение экрана CM100 и CM120 — 1280×800, широкоэкранное соотношение сторон — 16:10

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Разрешение экрана CM100 и CM120 — 1280×800, широкоэкранное соотношение сторон — 16:10

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Разрешение экрана CM100 и CM120 — 1280×800, широкоэкранное соотношение сторон — 16:10
Click here for more information
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Разрешение экрана CM100 и CM120 — 1280×800, широкоэкранное соотношение сторон — 16:10
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс

Простой и удобный интерфейс

Выберите сенсорный экран (опция) либо стандартный пользовательский интерфейс с ручкой управления.

Простой и удобный интерфейс

Простой и удобный интерфейс
Выберите сенсорный экран (опция) либо стандартный пользовательский интерфейс с ручкой управления.

Простой и удобный интерфейс

Выберите сенсорный экран (опция) либо стандартный пользовательский интерфейс с ручкой управления.
Click here for more information
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс

Простой и удобный интерфейс

Выберите сенсорный экран (опция) либо стандартный пользовательский интерфейс с ручкой управления.
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Алгоритм мониторинга аритмии ST/AR, анализ 24 типов аритмии и сегмента ST, схема ST Map (карта сегмента ST доступна только на CM120 и CM150); функция FAST SpO2 с показателем перфузии (PI); мониторинг CO2 в основном потоке или по технологии Microstream (опция), ЭКГ в 12 отведениях (опция только для CM120 и CM150) и т. д.

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Алгоритм мониторинга аритмии ST/AR, анализ 24 типов аритмии и сегмента ST, схема ST Map (карта сегмента ST доступна только на CM120 и CM150); функция FAST SpO2 с показателем перфузии (PI); мониторинг CO2 в основном потоке или по технологии Microstream (опция), ЭКГ в 12 отведениях (опция только для CM120 и CM150) и т. д.

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Алгоритм мониторинга аритмии ST/AR, анализ 24 типов аритмии и сегмента ST, схема ST Map (карта сегмента ST доступна только на CM120 и CM150); функция FAST SpO2 с показателем перфузии (PI); мониторинг CO2 в основном потоке или по технологии Microstream (опция), ЭКГ в 12 отведениях (опция только для CM120 и CM150) и т. д.
Click here for more information
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Алгоритм мониторинга аритмии ST/AR, анализ 24 типов аритмии и сегмента ST, схема ST Map (карта сегмента ST доступна только на CM120 и CM150); функция FAST SpO2 с показателем перфузии (PI); мониторинг CO2 в основном потоке или по технологии Microstream (опция), ЭКГ в 12 отведениях (опция только для CM120 и CM150) и т. д.
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Использование датчиков SpO2 и манжет нАД с различными техническими характеристиками.

Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Использование датчиков SpO2 и манжет нАД с различными техническими характеристиками.

Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Использование датчиков SpO2 и манжет нАД с различными техническими характеристиками.
Click here for more information
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Использование датчиков SpO2 и манжет нАД с различными техническими характеристиками.
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция

Прочная и надежная конструкция

Выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, механические удары и электростатические помехи.

Прочная и надежная конструкция

Прочная и надежная конструкция
Выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, механические удары и электростатические помехи.

Прочная и надежная конструкция

Выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, механические удары и электростатические помехи.
Click here for more information
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция

Прочная и надежная конструкция

Выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, механические удары и электростатические помехи.
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Доступно множество вариантов креплений с помощью крюков или стойки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Доступно множество вариантов креплений с помощью крюков или стойки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Доступно множество вариантов креплений с помощью крюков или стойки
Click here for more information
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Доступно множество вариантов креплений с помощью крюков или стойки
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

Один литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 часов непрерывного мониторинга при транспортировке или перебоях в электроснабжении.

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
Один литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 часов непрерывного мониторинга при транспортировке или перебоях в электроснабжении.

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

Один литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 часов непрерывного мониторинга при транспортировке или перебоях в электроснабжении.
Click here for more information
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

Один литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 часов непрерывного мониторинга при транспортировке или перебоях в электроснабжении.
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Более 20 кривых и 48 часов полной записи данных; 10 дней просмотра трендов.

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Более 20 кривых и 48 часов полной записи данных; 10 дней просмотра трендов.

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Более 20 кривых и 48 часов полной записи данных; 10 дней просмотра трендов.
Click here for more information
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Более 20 кривых и 48 часов полной записи данных; 10 дней просмотра трендов.
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети

Проводное и беспроводное подключение к сети

Интерфейс для подключения к центральной станции.

Проводное и беспроводное подключение к сети

Проводное и беспроводное подключение к сети
Интерфейс для подключения к центральной станции.

Проводное и беспроводное подключение к сети

Интерфейс для подключения к центральной станции.
Click here for more information
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети

Проводное и беспроводное подключение к сети

Интерфейс для подключения к центральной станции.
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7

Встроенная совместимость с HL7

Для взаимодействия с информационными системами медицинского учреждения.

Встроенная совместимость с HL7

Встроенная совместимость с HL7
Для взаимодействия с информационными системами медицинского учреждения.

Встроенная совместимость с HL7

Для взаимодействия с информационными системами медицинского учреждения.
Click here for more information
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7

Встроенная совместимость с HL7

Для взаимодействия с информационными системами медицинского учреждения.
  • Широкий диапазон размеров экрана
  • Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
  • Простой и удобный интерфейс
  • Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
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Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана

Широкий диапазон размеров экрана

CM100 диагональю 10,1 дюйма; CM120 диагональю 12,1 дюйма; CM150 диагональю 15,6 дюйма. Возможность поворота на 15° для различных клинических ситуаций.

Широкий диапазон размеров экрана

Широкий диапазон размеров экрана
CM100 диагональю 10,1 дюйма; CM120 диагональю 12,1 дюйма; CM150 диагональю 15,6 дюйма. Возможность поворота на 15° для различных клинических ситуаций.

Широкий диапазон размеров экрана

CM100 диагональю 10,1 дюйма; CM120 диагональю 12,1 дюйма; CM150 диагональю 15,6 дюйма. Возможность поворота на 15° для различных клинических ситуаций.
Click here for more information
Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана

Широкий диапазон размеров экрана

CM100 диагональю 10,1 дюйма; CM120 диагональю 12,1 дюйма; CM150 диагональю 15,6 дюйма. Возможность поворота на 15° для различных клинических ситуаций.
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Разрешение экрана CM100 и CM120 — 1280×800, широкоэкранное соотношение сторон — 16:10

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Разрешение экрана CM100 и CM120 — 1280×800, широкоэкранное соотношение сторон — 16:10

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Разрешение экрана CM100 и CM120 — 1280×800, широкоэкранное соотношение сторон — 16:10
Click here for more information
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Широкоэкранный дисплей высокого разрешения

Разрешение экрана CM100 и CM120 — 1280×800, широкоэкранное соотношение сторон — 16:10
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс

Простой и удобный интерфейс

Выберите сенсорный экран (опция) либо стандартный пользовательский интерфейс с ручкой управления.

Простой и удобный интерфейс

Простой и удобный интерфейс
Выберите сенсорный экран (опция) либо стандартный пользовательский интерфейс с ручкой управления.

Простой и удобный интерфейс

Выберите сенсорный экран (опция) либо стандартный пользовательский интерфейс с ручкой управления.
Click here for more information
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс

Простой и удобный интерфейс

Выберите сенсорный экран (опция) либо стандартный пользовательский интерфейс с ручкой управления.
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Алгоритм мониторинга аритмии ST/AR, анализ 24 типов аритмии и сегмента ST, схема ST Map (карта сегмента ST доступна только на CM120 и CM150); функция FAST SpO2 с показателем перфузии (PI); мониторинг CO2 в основном потоке или по технологии Microstream (опция), ЭКГ в 12 отведениях (опция только для CM120 и CM150) и т. д.

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Алгоритм мониторинга аритмии ST/AR, анализ 24 типов аритмии и сегмента ST, схема ST Map (карта сегмента ST доступна только на CM120 и CM150); функция FAST SpO2 с показателем перфузии (PI); мониторинг CO2 в основном потоке или по технологии Microstream (опция), ЭКГ в 12 отведениях (опция только для CM120 и CM150) и т. д.

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Алгоритм мониторинга аритмии ST/AR, анализ 24 типов аритмии и сегмента ST, схема ST Map (карта сегмента ST доступна только на CM120 и CM150); функция FAST SpO2 с показателем перфузии (PI); мониторинг CO2 в основном потоке или по технологии Microstream (опция), ЭКГ в 12 отведениях (опция только для CM120 и CM150) и т. д.
Click here for more information
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов

Алгоритм мониторинга аритмии ST/AR, анализ 24 типов аритмии и сегмента ST, схема ST Map (карта сегмента ST доступна только на CM120 и CM150); функция FAST SpO2 с показателем перфузии (PI); мониторинг CO2 в основном потоке или по технологии Microstream (опция), ЭКГ в 12 отведениях (опция только для CM120 и CM150) и т. д.
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Использование датчиков SpO2 и манжет нАД с различными техническими характеристиками.

Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Использование датчиков SpO2 и манжет нАД с различными техническими характеристиками.

Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Использование датчиков SpO2 и манжет нАД с различными техническими характеристиками.
Click here for more information
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Такие же принадлежности, как для IntelliVue

Использование датчиков SpO2 и манжет нАД с различными техническими характеристиками.
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция

Прочная и надежная конструкция

Выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, механические удары и электростатические помехи.

Прочная и надежная конструкция

Прочная и надежная конструкция
Выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, механические удары и электростатические помехи.

Прочная и надежная конструкция

Выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, механические удары и электростатические помехи.
Click here for more information
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция

Прочная и надежная конструкция

Выдерживает интенсивные рабочие нагрузки, механические удары и электростатические помехи.
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Доступно множество вариантов креплений с помощью крюков или стойки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Доступно множество вариантов креплений с помощью крюков или стойки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Доступно множество вариантов креплений с помощью крюков или стойки
Click here for more information
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки

Доступно множество вариантов креплений с помощью крюков или стойки
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

Один литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 часов непрерывного мониторинга при транспортировке или перебоях в электроснабжении.

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
Один литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 часов непрерывного мониторинга при транспортировке или перебоях в электроснабжении.

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

Один литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 часов непрерывного мониторинга при транспортировке или перебоях в электроснабжении.
Click here for more information
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами

Один литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 4 часов непрерывного мониторинга при транспортировке или перебоях в электроснабжении.
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Более 20 кривых и 48 часов полной записи данных; 10 дней просмотра трендов.

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Более 20 кривых и 48 часов полной записи данных; 10 дней просмотра трендов.

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Более 20 кривых и 48 часов полной записи данных; 10 дней просмотра трендов.
Click here for more information
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений

Более 20 кривых и 48 часов полной записи данных; 10 дней просмотра трендов.
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети

Проводное и беспроводное подключение к сети

Интерфейс для подключения к центральной станции.

Проводное и беспроводное подключение к сети

Проводное и беспроводное подключение к сети
Интерфейс для подключения к центральной станции.

Проводное и беспроводное подключение к сети

Интерфейс для подключения к центральной станции.
Click here for more information
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети

Проводное и беспроводное подключение к сети

Интерфейс для подключения к центральной станции.
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7

Встроенная совместимость с HL7

Для взаимодействия с информационными системами медицинского учреждения.

Встроенная совместимость с HL7

Встроенная совместимость с HL7
Для взаимодействия с информационными системами медицинского учреждения.

Встроенная совместимость с HL7

Для взаимодействия с информационными системами медицинского учреждения.
Click here for more information
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7

Встроенная совместимость с HL7

Для взаимодействия с информационными системами медицинского учреждения.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6045 от 13.05.2021 Мониторы пациента серии Efficia CM с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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