Монитор пациента Philips Efficia CM120

Ключевые слова для поиска
Проверенные временем алгоритмы измерения физиологических параметров и основные функциональные возможности теперь в пределах досягаемости. Портативные и интуитивно понятные мониторы Efficia разработаны с учетом особенностей рабочих процессов. Для доступа к большинству функций требуется не более трех нажатий. Разнообразие конфигураций позволяет решать различные клинические задачи. С мониторами пациента Efficia вы можете быть уверены в том, что оказываете эффективную и качественную медицинскую помощь, оставаясь при этом в рамках установленного бюджета.
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Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7
Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана
Широкий диапазон размеров экрана
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Широкоэкранный дисплей высокого разрешения
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс
Простой и удобный интерфейс
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Проверенные временем параметры измерений, на которые ежегодно полагаются более 20 млн пациентов
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Такие же принадлежности, как для IntelliVue
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция
Прочная и надежная конструкция
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
Легкая и портативная конструкция для гибких возможностей установки
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
CM100 оснащен одним аккумулятором, CM120 и CM150 — двумя аккумуляторами
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Ретроспективный просмотр данных для более эффективного принятия решений
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети
Проводное и беспроводное подключение к сети
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7
Встроенная совместимость с HL7
Просмотреть продукт
Просмотреть продукт
Проверенные временем алгоритмы измерения физиологических параметров и основные функциональные возможности теперь в пределах досягаемости. Портативные и интуитивно понятные мониторы Efficia разработаны с учетом особенностей рабочих процессов. Для доступа к большинству функций требуется не более трех нажатий. Разнообразие конфигураций позволяет решать различные клинические задачи. С мониторами пациента Efficia вы можете быть уверены в том, что оказываете эффективную и качественную медицинскую помощь, оставаясь при этом в рамках установленного бюджета.
Просмотреть продукт
При стремлении к обеспечению высокого качества медицинской помощи для большого числа пациентов в рамках ограниченного бюджета использование централизованного мониторинга пациентов может оказать большую помощь. Система центрального мониторинга и дополнительной сигнализации Efficia CMS200 улучшает доступ к архивным данным пациента и тем самым помогает медперсоналу работать более эффективно. Когда качество и рентабельность одинаково важны, выбирайте Philips Efficia.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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