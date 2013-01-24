Мониторы матери и плода Avalon - первые разработанные Philips устройства, которые обеспечивают автоматическое выявление совпадений (кроссканальная проверка) с помощью технологии Smart Pulse. Они отдельно измеряют ЧСС и матери, и плода, что обеспечивает уверенность при диагностике.
Сотрудники колл-центра готовы принять Ваш звонок 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов).
|Этап помощи
|
|Тип пациента
|
|Отображение волн
|
|Отображение на экране монитора
|
|Работа сенсорного экрана
|
|Параметры плода (неинвазивным методом)
|
|Возможность мониторинга двойни
|
|Возможность мониторинга тройни
|
|Параметры плода (инвазивным методом)
|
|Технология Smart Pulse
|
|Параметры матери
|
|Кроссканальная проверка
|
|Профиль движений плода
|
|Системный интерфейс (дополнительно)
|
|Интерфейсы PS/2
|
|Видео выход
|
|Интерфейс для подключения Avalon CTS
|
|Интерпретация НСТ (дополнительно)
|
|Таймер НСТ
|
|Буфер данных
|
|Вес системы
|