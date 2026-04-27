Важное примечание

*Стак А., Кларк М.Дж. и Коннелли К.Д. (2011 г.) Профилактика делирия в отделении интенсивной терапии: ориентированный на пациента подход к снижению нарушений сна. Журнал «Вопросы сестринского дела в неотложной помощи» ноябрь-декабрь, 30(6):315-20.

**Требуе(ю)тся порт(ы) интерфейса IntelliBridge. Совместимость устройств можно проверить в текущем списке совместимых внешних устройств IntelliBridge EC10.

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