• Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором • Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором • Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока • После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через: • 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором • После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через: • 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии