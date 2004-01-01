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Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Снижение стоимости эксплуатации
Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Снижение стоимости эксплуатации
Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Ключевое звено
Полный комплект
Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Полный комплект
Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Полный комплект
Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Преимущества
Преимущества
Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.
Преимущества
Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.
Преимущества
Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.
Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.
Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Снижение стоимости эксплуатации
Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Снижение стоимости эксплуатации
Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Устройство Efficia DFM100 обеспечивает высокое качество и надежность медицинской помощи по доступной цене, о чем свидетельствуют более 1 млн дефибрилляторов Philips, проданных по всему миру. Конфигурации устройства варьируются от базового дефибриллятора до дефибриллятора-монитора с опциями АНД, неинвазивной ЭКС и мониторинга различных параметров. В целях сокращения времени и расходов на обучение персонала устройство Efficia DFM100 оснащено одним и тем же интерфейсом пользователя во всех версиях для медицинских учреждений и версиях для оказания неотложной медицинской помощи.
Ключевое звено
Полный комплект
Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Полный комплект
Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Полный комплект
Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Для обеспечения высокого уровня медицинской помощи необходимо в короткие сроки принимать обоснованные решения — как на месте оказания неотложной помощи, так и на всех этапах медицинского обслуживания Поэтому важно, чтобы оборудование было простым в применении, когда потребуется оказать неотложную помощь на месте происшествия, проследить за состоянием пациента во время транспортировки в медицинское учреждение или обеспечить стационарное наблюдение за пациентом.
Преимущества
Преимущества
Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.
Преимущества
Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.
Преимущества
Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.
Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100 призван удовлетворить требованиям, предъявляемым к медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах. Благодаря проверенной на практике технологии Philips устройство Efficia DFM100 обладает базовыми функциями с возможностью расширения набора характеристик и помогает снизить стоимость эксплуатации, тем самым позволяя повысить качество оказания медицинской помощи пациенту, независимо от того, где он находится.
Tехнические характеристики
Физические характеристики
Физические характеристики
Фильтрация
Литий-ионный аккумулятор; питание от сети переменного тока с использованием заземленной розетки
Общее
Общее
Приблизительные размеры
23,5 x 29 x 20,5 см (В х Ш х Г)
Приблизительный вес (без аккумулятора)
5,66 кг
Стандартное положение оператора
В пределах 1 метра от устройства
Питание
Литий-ионный аккумулятор; питание от сети переменного тока
Дисплей
Дисплей
Тип
Цветной ЖК-дисплей с матрицей TFT
Размер
Область просмотра с диагональю 7 дюймов (17,8 см)
Разрешение
800 x 480 пикселов (VGA), 32 уровня яркости для каждого цвета
Скорость развертки
25 мм/с ± 10%, номинальная (неподвижная кривая; движущаяся полоса стирания) для ЭКГ и SpO2; 6,25 мм/с ± 10% для капнограммы
Время просмотра кривой
6,5 с ± 10%
Дефибриллятор
Дефибриллятор
Форма волны
Бифазная усеченная экспоненциальная. Параметры волны регулируются в зависимости от импеданса пациента
Подача разряда
Посредством многофункциональных электродов или разрядных электродов
Серия разрядов
Настраиваемое наращивание энергии в серии разрядов
Charge time
• Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока
• После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором
• После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии
Обнаружение отсоединения электродов и индикация контакта многофункциональных электродов/разрядных электродов с пациентом
500 нА ср. кв. (571 Гц); 200 мкА ср. кв. (32 кГц)
Charge times
• Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока
• После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором
• После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии
Диапазон импеданса пациента
Мин.: 25 Ом (наружная дефибрилляция); 15 Ом (внутренняя дефибрилляция). Макс.: 250 Ом. Фактический рабочий диапазон может превышать эти значения
Физические характеристики
Физические характеристики
Фильтрация
Литий-ионный аккумулятор; питание от сети переменного тока с использованием заземленной розетки
Литий-ионный аккумулятор; питание от сети переменного тока с использованием заземленной розетки
Общее
Общее
Приблизительные размеры
23,5 x 29 x 20,5 см (В х Ш х Г)
Приблизительный вес (без аккумулятора)
5,66 кг
Стандартное положение оператора
В пределах 1 метра от устройства
Питание
Литий-ионный аккумулятор; питание от сети переменного тока
Дисплей
Дисплей
Тип
Цветной ЖК-дисплей с матрицей TFT
Размер
Область просмотра с диагональю 7 дюймов (17,8 см)
Разрешение
800 x 480 пикселов (VGA), 32 уровня яркости для каждого цвета
Скорость развертки
25 мм/с ± 10%, номинальная (неподвижная кривая; движущаяся полоса стирания) для ЭКГ и SpO2; 6,25 мм/с ± 10% для капнограммы
Время просмотра кривой
6,5 с ± 10%
Дефибриллятор
Дефибриллятор
Форма волны
Бифазная усеченная экспоненциальная. Параметры волны регулируются в зависимости от импеданса пациента
Подача разряда
Посредством многофункциональных электродов или разрядных электродов
Серия разрядов
Настраиваемое наращивание энергии в серии разрядов
Charge time
• Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока
• После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором
• После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии
Обнаружение отсоединения электродов и индикация контакта многофункциональных электродов/разрядных электродов с пациентом
500 нА ср. кв. (571 Гц); 200 мкА ср. кв. (32 кГц)
Charge times
• Менее 5 с до уровня энергии, рекомендуемого для взрослого пациента (150 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 6 с до выбранного уровня энергии (до 200 Дж), с установленным новым, полностью заряженным аккумулятором
• Менее 15 с до выбранного уровня энергии при подключении только к сети переменного тока
• После включения режима ручной дефибрилляции устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 15 с с новым, полностью заряженным аккумулятором
• После включения режима АНД устройство готово к подаче разряда менее чем через:
• 24 с с новым, полностью заряженным аккумулятором даже после 15 разрядов с максимальным уровнем энергии
Диапазон импеданса пациента
Мин.: 25 Ом (наружная дефибрилляция); 15 Ом (внутренняя дефибрилляция). Макс.: 250 Ом. Фактический рабочий диапазон может превышать эти значения
Устройство Efficia DFM100 может поставляться не во все страны; для получения дополнительных сведений обращайтесь в региональное представительство компании Philips.
Устройство Efficia DFM100 недоступно для продажи на территории Северной Америки.
Регистрационное удостоверение №РЗН 2017/5531, Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100, с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.