Любой клинический специалист стремится поддержать свободу передвижений и комфорт своих пациенток. В этом могут помочь бескабельные датчики без ущерба проводимому мониторингу. Однако традиционные бескабельные технологии имеют свои ограничения, например в отношении беременных с высоким ИМТ¹ или пациенток, получающих эпидуральное обезболивание. В таких случаях достойной альтернативой становится беспоясное решение для мониторинга матери и плода Avalon.
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|Рабочая температура
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|Влажность при эксплуатации
|
|Высота над уровнем моря при эксплуатации
|
|Температура при зарядке
|
|Температура при хранении/транспортировке
|
|Влажность при хранении/транспортировке
|
|Высота над уровнем моря при хранении/транспортировке
|
|Метод измерения
|
|Диапазон измерений
|
|Разрешение экрана
|
|Разрешение печати
|
|Погрешность
|
|Метод измерения
|
|Диапазон измерений
|
|Разрешение экрана
|
|Разрешение печати
|
|Погрешность
|
|Метод измерения
|
|Диапазон измерений
|
|Разрешение
|
|Погрешность
|
|Размеры (Ш x В x Г)
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|Масса
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|Тип аккумулятора
|
|Продолжительность работы (от полностью заряженного аккумулятора)
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|Срок службы аккумулятора
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|Период хранения аккумулятора и датчика
|
|Время зарядки аккумулятора
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|Класс защиты от проникновения воды
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|Ударопрочность
|
|Степень защиты от поражения электрическим током
|
|Идентификация измерителя
|
|Рабочая температура
|
|Влажность при эксплуатации
|
|Метод измерения
|
|Диапазон измерений
|
|Рабочая температура
|
|Влажность при эксплуатации
|
|Высота над уровнем моря при эксплуатации
|
|Температура при зарядке
|
|Температура при хранении/транспортировке
|
|Влажность при хранении/транспортировке
|
|Высота над уровнем моря при хранении/транспортировке
|
|Метод измерения
|
|Диапазон измерений
|
|Разрешение экрана
|
|Разрешение печати
|
|Погрешность
|
|Метод измерения
|
|Диапазон измерений
|
|Разрешение экрана
|
|Разрешение печати
|
|Погрешность
|
|Метод измерения
|
|Диапазон измерений
|
|Разрешение
|
|Погрешность
|
|Размеры (Ш x В x Г)
|
|Масса
|
|Тип аккумулятора
|
|Продолжительность работы (от полностью заряженного аккумулятора)
|
|Срок службы аккумулятора
|
|Период хранения аккумулятора и датчика
|
|Время зарядки аккумулятора
|
|Класс защиты от проникновения воды
|
|Ударопрочность
|
|Степень защиты от поражения электрическим током
|
|Идентификация измерителя
|
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