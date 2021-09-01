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Avalon beltless fetal monitoring solution

Бескабельный измеритель параметров матери и плода с клейкой накладкой

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Любой клинический специалист стремится поддержать свободу передвижений и комфорт своих пациенток. В этом могут помочь бескабельные датчики без ущерба проводимому мониторингу. Однако традиционные бескабельные технологии имеют свои ограничения, например в отношении беременных с высоким ИМТ¹ или пациенток, получающих эпидуральное обезболивание. В таких случаях достойной альтернативой становится беспоясное решение для мониторинга матери и плода Avalon.

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Особенности
Технология нового типа
Инновации, расширяющие ваши возможности

Инновации, расширяющие ваши возможности

Вместо традиционной ультразвуковой технологии беспоясное решение использует сигналы ЭКГ и ЭМГ для измерения ЧСС матери и плода, а также определяет сократительную активность матки через брюшную стенку матери.

Инновации, расширяющие ваши возможности

Инновации, расширяющие ваши возможности
Вместо традиционной ультразвуковой технологии беспоясное решение использует сигналы ЭКГ и ЭМГ для измерения ЧСС матери и плода, а также определяет сократительную активность матки через брюшную стенку матери.

Инновации, расширяющие ваши возможности

Вместо традиционной ультразвуковой технологии беспоясное решение использует сигналы ЭКГ и ЭМГ для измерения ЧСС матери и плода, а также определяет сократительную активность матки через брюшную стенку матери.
Click here for more information
Технология нового типа
Инновации, расширяющие ваши возможности

Инновации, расширяющие ваши возможности

Вместо традиционной ультразвуковой технологии беспоясное решение использует сигналы ЭКГ и ЭМГ для измерения ЧСС матери и плода, а также определяет сократительную активность матки через брюшную стенку матери.
Параметры КТГ
Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Отдельные метки параметров (aЧССп, aЧСС и аТоко) четко и последовательно указывают источник измерений.

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы
Отдельные метки параметров (aЧССп, aЧСС и аТоко) четко и последовательно указывают источник измерений.

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Отдельные метки параметров (aЧССп, aЧСС и аТоко) четко и последовательно указывают источник измерений.
Click here for more information
Параметры КТГ
Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Отдельные метки параметров (aЧССп, aЧСС и аТоко) четко и последовательно указывают источник измерений.
Параллельное измерение
Забудьте о пробелах в данных

Забудьте о пробелах в данных

В записях наблюдения не будет пробелов, поскольку беспоясное решение можно использовать параллельно с бескабельными датчиками Avalon без необходимости отключения и подключения устройств.

Забудьте о пробелах в данных

Забудьте о пробелах в данных
В записях наблюдения не будет пробелов, поскольку беспоясное решение можно использовать параллельно с бескабельными датчиками Avalon без необходимости отключения и подключения устройств.

Забудьте о пробелах в данных

В записях наблюдения не будет пробелов, поскольку беспоясное решение можно использовать параллельно с бескабельными датчиками Avalon без необходимости отключения и подключения устройств.
Click here for more information
Параллельное измерение
Забудьте о пробелах в данных

Забудьте о пробелах в данных

В записях наблюдения не будет пробелов, поскольку беспоясное решение можно использовать параллельно с бескабельными датчиками Avalon без необходимости отключения и подключения устройств.
Использование существующих интерфейсов
Удобный и известный подход

Удобный и известный подход

Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.

Удобный и известный подход

Удобный и известный подход
Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.

Удобный и известный подход

Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.
Click here for more information
Использование существующих интерфейсов
Удобный и известный подход

Удобный и известный подход

Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.
Цифровой сигнал от измерителя к дисплею
Надежное бескабельное подключение

Надежное бескабельное подключение

Как и в случае с прочими измерительными устройствами Avalon CL, это беспоясное решение позволяет выполнять цифровое преобразование сигналов и обработку результатов измерений напрямую. На дисплей поступают уже цифровые данные — как через базовую станцию, так и через широкодиапазонный передатчик Avalon CL. Таким образом, мониторинг обеспечивается повсюду, где позволяет покрытие вашей беспроводной сети.

Надежное бескабельное подключение

Надежное бескабельное подключение
Как и в случае с прочими измерительными устройствами Avalon CL, это беспоясное решение позволяет выполнять цифровое преобразование сигналов и обработку результатов измерений напрямую. На дисплей поступают уже цифровые данные — как через базовую станцию, так и через широкодиапазонный передатчик Avalon CL. Таким образом, мониторинг обеспечивается повсюду, где позволяет покрытие вашей беспроводной сети.

Надежное бескабельное подключение

Как и в случае с прочими измерительными устройствами Avalon CL, это беспоясное решение позволяет выполнять цифровое преобразование сигналов и обработку результатов измерений напрямую. На дисплей поступают уже цифровые данные — как через базовую станцию, так и через широкодиапазонный передатчик Avalon CL. Таким образом, мониторинг обеспечивается повсюду, где позволяет покрытие вашей беспроводной сети.
Click here for more information
Цифровой сигнал от измерителя к дисплею
Надежное бескабельное подключение

Надежное бескабельное подключение

Как и в случае с прочими измерительными устройствами Avalon CL, это беспоясное решение позволяет выполнять цифровое преобразование сигналов и обработку результатов измерений напрямую. На дисплей поступают уже цифровые данные — как через базовую станцию, так и через широкодиапазонный передатчик Avalon CL. Таким образом, мониторинг обеспечивается повсюду, где позволяет покрытие вашей беспроводной сети.
  • Технология нового типа
  • Параметры КТГ
  • Параллельное измерение
  • Использование существующих интерфейсов
Посмотреть все особенности
Технология нового типа
Инновации, расширяющие ваши возможности

Инновации, расширяющие ваши возможности

Вместо традиционной ультразвуковой технологии беспоясное решение использует сигналы ЭКГ и ЭМГ для измерения ЧСС матери и плода, а также определяет сократительную активность матки через брюшную стенку матери.

Инновации, расширяющие ваши возможности

Инновации, расширяющие ваши возможности
Вместо традиционной ультразвуковой технологии беспоясное решение использует сигналы ЭКГ и ЭМГ для измерения ЧСС матери и плода, а также определяет сократительную активность матки через брюшную стенку матери.

Инновации, расширяющие ваши возможности

Вместо традиционной ультразвуковой технологии беспоясное решение использует сигналы ЭКГ и ЭМГ для измерения ЧСС матери и плода, а также определяет сократительную активность матки через брюшную стенку матери.
Click here for more information
Технология нового типа
Инновации, расширяющие ваши возможности

Инновации, расширяющие ваши возможности

Вместо традиционной ультразвуковой технологии беспоясное решение использует сигналы ЭКГ и ЭМГ для измерения ЧСС матери и плода, а также определяет сократительную активность матки через брюшную стенку матери.
Параметры КТГ
Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Отдельные метки параметров (aЧССп, aЧСС и аТоко) четко и последовательно указывают источник измерений.

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы
Отдельные метки параметров (aЧССп, aЧСС и аТоко) четко и последовательно указывают источник измерений.

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Отдельные метки параметров (aЧССп, aЧСС и аТоко) четко и последовательно указывают источник измерений.
Click here for more information
Параметры КТГ
Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Дополнительные метки параметров во избежание ошибок и путаницы

Отдельные метки параметров (aЧССп, aЧСС и аТоко) четко и последовательно указывают источник измерений.
Параллельное измерение
Забудьте о пробелах в данных

Забудьте о пробелах в данных

В записях наблюдения не будет пробелов, поскольку беспоясное решение можно использовать параллельно с бескабельными датчиками Avalon без необходимости отключения и подключения устройств.

Забудьте о пробелах в данных

Забудьте о пробелах в данных
В записях наблюдения не будет пробелов, поскольку беспоясное решение можно использовать параллельно с бескабельными датчиками Avalon без необходимости отключения и подключения устройств.

Забудьте о пробелах в данных

В записях наблюдения не будет пробелов, поскольку беспоясное решение можно использовать параллельно с бескабельными датчиками Avalon без необходимости отключения и подключения устройств.
Click here for more information
Параллельное измерение
Забудьте о пробелах в данных

Забудьте о пробелах в данных

В записях наблюдения не будет пробелов, поскольку беспоясное решение можно использовать параллельно с бескабельными датчиками Avalon без необходимости отключения и подключения устройств.
Использование существующих интерфейсов
Удобный и известный подход

Удобный и известный подход

Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.

Удобный и известный подход

Удобный и известный подход
Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.

Удобный и известный подход

Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.
Click here for more information
Использование существующих интерфейсов
Удобный и известный подход

Удобный и известный подход

Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.
Цифровой сигнал от измерителя к дисплею
Надежное бескабельное подключение

Надежное бескабельное подключение

Как и в случае с прочими измерительными устройствами Avalon CL, это беспоясное решение позволяет выполнять цифровое преобразование сигналов и обработку результатов измерений напрямую. На дисплей поступают уже цифровые данные — как через базовую станцию, так и через широкодиапазонный передатчик Avalon CL. Таким образом, мониторинг обеспечивается повсюду, где позволяет покрытие вашей беспроводной сети.

Надежное бескабельное подключение

Надежное бескабельное подключение
Как и в случае с прочими измерительными устройствами Avalon CL, это беспоясное решение позволяет выполнять цифровое преобразование сигналов и обработку результатов измерений напрямую. На дисплей поступают уже цифровые данные — как через базовую станцию, так и через широкодиапазонный передатчик Avalon CL. Таким образом, мониторинг обеспечивается повсюду, где позволяет покрытие вашей беспроводной сети.

Надежное бескабельное подключение

Как и в случае с прочими измерительными устройствами Avalon CL, это беспоясное решение позволяет выполнять цифровое преобразование сигналов и обработку результатов измерений напрямую. На дисплей поступают уже цифровые данные — как через базовую станцию, так и через широкодиапазонный передатчик Avalon CL. Таким образом, мониторинг обеспечивается повсюду, где позволяет покрытие вашей беспроводной сети.
Click here for more information
Цифровой сигнал от измерителя к дисплею
Надежное бескабельное подключение

Надежное бескабельное подключение

Как и в случае с прочими измерительными устройствами Avalon CL, это беспоясное решение позволяет выполнять цифровое преобразование сигналов и обработку результатов измерений напрямую. На дисплей поступают уже цифровые данные — как через базовую станцию, так и через широкодиапазонный передатчик Avalon CL. Таким образом, мониторинг обеспечивается повсюду, где позволяет покрытие вашей беспроводной сети.

Tехнические характеристики

Характеристики окружающей среды
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура
  • 10–40 °C
Влажность при эксплуатации
  • относительная влажность менее 95% при 40 °C
Высота над уровнем моря при эксплуатации
  • -500–3000 м
Температура при зарядке
  • 10–35 °C
Температура при хранении/транспортировке
  • -20–60 °C
Влажность при хранении/транспортировке
  • относительная влажность менее 90% при 60 °C
Высота над уровнем моря при хранении/транспортировке
  • -500–13 100 м
Производительность: aЧССп
Производительность: aЧССп
Метод измерения
  • Электрокардиография
Диапазон измерений
  • 60–240 уд/мин
Разрешение экрана
  • 1 уд/мин
Разрешение печати
  • 1/4 уд/мин
Погрешность
  • ±1 уд/мин
Производительность: aЧСС
Производительность: aЧСС
Метод измерения
  • Электрокардиография
Диапазон измерений
  • 40–240 уд/мин
Разрешение экрана
  • 1 уд/мин
Разрешение печати
  • 1/4 уд/мин
Погрешность
  • ±1 уд/мин
Производительность: аТоко
Производительность: аТоко
Метод измерения
  • Электромиография матки
Диапазон измерений
  • 0–500 мкВ
Разрешение
  • 0–255 уровней, представляющих 100% полной шкалы
Погрешность
  • ±5%
Физические характеристики
Физические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)
  • 63 x 20 x 49 мм
Масса
  • 0,07 кг
Тип аккумулятора
  • Встроенный литий-ионный аккумулятор с индикатором уровня заряда и счетчиком циклов
Продолжительность работы (от полностью заряженного аккумулятора)
  • мин. 16 часов
Срок службы аккумулятора
  • более 500 циклов зарядки-разрядки или более 4 лет
Период хранения аккумулятора и датчика
  • ≥1 год при 25 °C (аккумулятор необходимо заряжать до уровня заряда 40–50% каждые 6 месяцев)
Время зарядки аккумулятора
  • 100% емкости: ≤3,0 ч
Класс защиты от проникновения воды
  • IP 67 (погружение в воду на глубину до 1 м на 30 минут)
Ударопрочность
  • Выдерживает падение с высоты 1,5 м на бетонную поверхность. При этом возможны лишь внешние повреждения
Степень защиты от поражения электрическим током
  • Тип CF
Идентификация измерителя
  • Оптический сигнальный элемент (LED-определитель датчика)
Характеристики окружающей среды
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура
  • 10–40 °C
Влажность при эксплуатации
  • относительная влажность менее 95% при 40 °C
Производительность: aЧССп
Производительность: aЧССп
Метод измерения
  • Электрокардиография
Диапазон измерений
  • 60–240 уд/мин
Посмотреть все характеристики
Характеристики окружающей среды
Характеристики окружающей среды
Рабочая температура
  • 10–40 °C
Влажность при эксплуатации
  • относительная влажность менее 95% при 40 °C
Высота над уровнем моря при эксплуатации
  • -500–3000 м
Температура при зарядке
  • 10–35 °C
Температура при хранении/транспортировке
  • -20–60 °C
Влажность при хранении/транспортировке
  • относительная влажность менее 90% при 60 °C
Высота над уровнем моря при хранении/транспортировке
  • -500–13 100 м
Производительность: aЧССп
Производительность: aЧССп
Метод измерения
  • Электрокардиография
Диапазон измерений
  • 60–240 уд/мин
Разрешение экрана
  • 1 уд/мин
Разрешение печати
  • 1/4 уд/мин
Погрешность
  • ±1 уд/мин
Производительность: aЧСС
Производительность: aЧСС
Метод измерения
  • Электрокардиография
Диапазон измерений
  • 40–240 уд/мин
Разрешение экрана
  • 1 уд/мин
Разрешение печати
  • 1/4 уд/мин
Погрешность
  • ±1 уд/мин
Производительность: аТоко
Производительность: аТоко
Метод измерения
  • Электромиография матки
Диапазон измерений
  • 0–500 мкВ
Разрешение
  • 0–255 уровней, представляющих 100% полной шкалы
Погрешность
  • ±5%
Физические характеристики
Физические характеристики
Размеры (Ш x В x Г)
  • 63 x 20 x 49 мм
Масса
  • 0,07 кг
Тип аккумулятора
  • Встроенный литий-ионный аккумулятор с индикатором уровня заряда и счетчиком циклов
Продолжительность работы (от полностью заряженного аккумулятора)
  • мин. 16 часов
Срок службы аккумулятора
  • более 500 циклов зарядки-разрядки или более 4 лет
Период хранения аккумулятора и датчика
  • ≥1 год при 25 °C (аккумулятор необходимо заряжать до уровня заряда 40–50% каждые 6 месяцев)
Время зарядки аккумулятора
  • 100% емкости: ≤3,0 ч
Класс защиты от проникновения воды
  • IP 67 (погружение в воду на глубину до 1 м на 30 минут)
Ударопрочность
  • Выдерживает падение с высоты 1,5 м на бетонную поверхность. При этом возможны лишь внешние повреждения
Степень защиты от поражения электрическим током
  • Тип CF
Идентификация измерителя
  • Оптический сигнальный элемент (LED-определитель датчика)
  • ¹ Cohen WR, Hayes-Gill B. . Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Jun ; 93 (6) : 590-5.
  • Беспоясное решение Avalon прошло клиническую оценку в рамках следующих исследований:
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. et al. Harnessing technology to enable all women mobility in labour and birth: feasibility of implementing beltless non-invasive fetal ECG applying the NASSS framework. Pilot Feasibility Stud 7, 214 (2021). DOI: 10.1186/s40814-021-00953-6
  • Fox, D., Coddington, R., Scarf, V. Wanting to be 'with woman', not with machine: Midwives' experiences of caring for women being continuously monitored in labour. Women and birth 35(4), 387-393. DOI: 10.1016/j.wombi.2021.09.002
  • C Reis de Carvalho, P Nogueira, D Ayres-de-Campos. Quality of fetal heart rate monitoring with transabdominal fetal ECG during maternal movement in labor: A prospective study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2022. DOI: 10.1111/aogs.14434
  • Изделие доступно не во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки устройств обратитесь в региональное представительство компании Philips.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

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