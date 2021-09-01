Удобный и известный подход

Кроме того, данное решение использует ту же базовую станцию Avalon CL, поэтому вам не придется терять время на дополнительные устройства или кабели. Фактически, вы получаете те же удобства бескабельного мониторинга и подключения пациента за счет соединения измерителей параметров матери и плода Avalon CL с базовой станцией.