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IntelliVue AD75 — независимый дисплей с подачей сигналов тревоги в реальном времени для работы с определенными мониторами IntelliVue. IntelliVue AD75 содержит ЖК-дисплей (TFT) диагональю 19 дюймов (469 мм) с технологией Optical Bonding, проекционно-емкостной (pCap) сенсорной технологией и корпусом, аналогичным монитору пациента MX750. IntelliVue AD75 подключается к основному монитору по локальной сети. Дисплей оснащен 4 USB-портами для подключения совместимых устройств класса USB HID. На передней панели имеется встроенное устройство бесконтактной идентификации и коммуникации на основе RFID. При подключении к монитору пациента на дисплее IntelliVue AD75 может отображаться столько же каналов кривых, сколько на мониторе. При установке рядом с монитором звук сигналов тревоги на дисплее можно отключить. При дистанционной установке можно отключить звук монитора пациента в палате, оставив подачу звуковых сигналов тревоги на IntelliVue AD75.
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Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Проекционно-емкостная сенсорная технология
Проекционно-емкостная сенсорная технология
Проекционно-емкостная сенсорная технология
Проекционно-емкостная сенсорная технология
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Высокая точность данных
Высокая точность данных
Высокая точность данных
Высокая точность данных
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Проекционно-емкостная сенсорная технология
Проекционно-емкостная сенсорная технология
Проекционно-емкостная сенсорная технология
Проекционно-емкостная сенсорная технология
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Высокая точность данных
Высокая точность данных
Высокая точность данных
Высокая точность данных
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
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Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX750 - это современный монитор с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем диагональю 19 дюймов обладает усовершенствованными функциями и позволяет выполнять различные измерения.
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Прикроватный монитор пациента Philips IntelliVue MX850 полностью отвечает постоянно растущим потребностям в обеспечении безопасности инфраструктуры больничных сетей, благодаря опциям кибербезопасности. Это современный монитор премиального класса с проекционно-емкостным сенсорным дисплеем диагональю 22 дюйма, который обладает усовершенствованными функциями, гибкими опциями конфигурации и позволяет выполнять различные измерения. Данный продукт идеально подходит для использования в отделениях интенсивной терапии
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IntelliVue AD85 — независимый дисплей с подачей сигналов тревоги в реальном времени для работы с определенными мониторами IntelliVue. IntelliVue AD85 Active Display содержит ЖК-дисплей (TFT) диагональю 22 дюйма (547 мм) с технологией Optical Bonding, проекционно-емкостной (pCap) сенсорной технологией и корпусом, аналогичным монитору пациента MX750. IntelliVue AD85 подключается к основному монитору по локальной сети. Дисплей оснащен 4 USB-портами для подключения совместимых устройств класса USB HID. На передней панели имеется встроенное устройство бесконтактной идентификации и коммуникации на основе RFID. При подключении к монитору пациента на дисплее IntelliVue AD85 может отображаться столько же каналов кривых, сколько на мониторе. При установке рядом с монитором звук сигналов тревоги на дисплее можно отключить. При дистанционной установке можно отключить звук монитора пациента в палате, оставив подачу звуковых сигналов тревоги на IntelliVue AD85.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
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