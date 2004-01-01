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IntelliVue AD75

Active Display

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IntelliVue AD75 — независимый дисплей с подачей сигналов тревоги в реальном времени для работы с определенными мониторами IntelliVue. IntelliVue AD75 содержит ЖК-дисплей (TFT) диагональю 19 дюймов (469 мм) с технологией Optical Bonding, проекционно-емкостной (pCap) сенсорной технологией и корпусом, аналогичным монитору пациента MX750. IntelliVue AD75 подключается к основному монитору по локальной сети. Дисплей оснащен 4 USB-портами для подключения совместимых устройств класса USB HID. На передней панели имеется встроенное устройство бесконтактной идентификации и коммуникации на основе RFID. При подключении к монитору пациента на дисплее IntelliVue AD75 может отображаться столько же каналов кривых, сколько на мониторе. При установке рядом с монитором звук сигналов тревоги на дисплее можно отключить. При дистанционной установке можно отключить звук монитора пациента в палате, оставив подачу звуковых сигналов тревоги на IntelliVue AD75.

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Особенности
Привычный опыт пользователя
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Click here for more information
Привычный опыт пользователя
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Дистанционная подача звуковых сигналов тревоги
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Click here for more information
Дистанционная подача звуковых сигналов тревоги
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Управление с сенсорного экрана
Проекционно-емкостная сенсорная технология

Проекционно-емкостная сенсорная технология

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.

Проекционно-емкостная сенсорная технология

Проекционно-емкостная сенсорная технология
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.

Проекционно-емкостная сенсорная технология

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Click here for more information
Управление с сенсорного экрана
Проекционно-емкостная сенсорная технология

Проекционно-емкостная сенсорная технология

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Визуальные и звуковые сигналы тревоги
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Click here for more information
Визуальные и звуковые сигналы тревоги
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Большой дисплей отображает кривые и данные
Высокая точность данных

Высокая точность данных

Дисплей AD75 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 19 дюймов, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.

Высокая точность данных

Высокая точность данных
Дисплей AD75 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 19 дюймов, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.

Высокая точность данных

Дисплей AD75 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 19 дюймов, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Click here for more information
Большой дисплей отображает кривые и данные
Высокая точность данных

Высокая точность данных

Дисплей AD75 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 19 дюймов, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Настройте экран для своей работы
Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.

Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.

Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Click here for more information
Настройте экран для своей работы
Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
  • Привычный опыт пользователя
  • Дистанционная подача звуковых сигналов тревоги
  • Управление с сенсорного экрана
  • Визуальные и звуковые сигналы тревоги
Посмотреть все особенности
Привычный опыт пользователя
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Click here for more information
Привычный опыт пользователя
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы

Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Дистанционная подача звуковых сигналов тревоги
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Click here for more information
Дистанционная подача звуковых сигналов тревоги
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента

Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Управление с сенсорного экрана
Проекционно-емкостная сенсорная технология

Проекционно-емкостная сенсорная технология

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.

Проекционно-емкостная сенсорная технология

Проекционно-емкостная сенсорная технология
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.

Проекционно-емкостная сенсорная технология

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Click here for more information
Управление с сенсорного экрана
Проекционно-емкостная сенсорная технология

Проекционно-емкостная сенсорная технология

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Визуальные и звуковые сигналы тревоги
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Click here for more information
Визуальные и звуковые сигналы тревоги
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Подача сигналов тревоги в режиме реального времени

Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Большой дисплей отображает кривые и данные
Высокая точность данных

Высокая точность данных

Дисплей AD75 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 19 дюймов, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.

Высокая точность данных

Высокая точность данных
Дисплей AD75 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 19 дюймов, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.

Высокая точность данных

Дисплей AD75 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 19 дюймов, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Click here for more information
Большой дисплей отображает кривые и данные
Высокая точность данных

Высокая точность данных

Дисплей AD75 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 19 дюймов, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Настройте экран для своей работы
Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.

Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.

Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Click here for more information
Настройте экран для своей работы
Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Экраны с возможностью индивидуальной настройки

Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.

Tехнические характеристики

Физические характеристики
Физические характеристики
Масса
  • 10 кг
Размеры
  • 477 x 350 x 217 мм
Размер экрана
  • 19 дюймов
Тип экрана
  • ЖК-дисплей (TFT), активная цветная матрица 469 мм
Разрешение экрана
  • 1920 x 1080 (Full HD)
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Температура (без iPC)
  • 0–40 °C
Температура (с iPC)
  • 0–35 °C
Хранение
  • -20–60 °C
Высота над уровнем моря при эксплуатации
  • -500–3 000 м
Высота над уровнем моря при хранении
  • -500–4 600 м
Физические характеристики
Физические характеристики
Масса
  • 10 кг
Размеры
  • 477 x 350 x 217 мм
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Температура (без iPC)
  • 0–40 °C
Температура (с iPC)
  • 0–35 °C
Посмотреть все характеристики
Физические характеристики
Физические характеристики
Масса
  • 10 кг
Размеры
  • 477 x 350 x 217 мм
Размер экрана
  • 19 дюймов
Тип экрана
  • ЖК-дисплей (TFT), активная цветная матрица 469 мм
Разрешение экрана
  • 1920 x 1080 (Full HD)
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Температура (без iPC)
  • 0–40 °C
Температура (с iPC)
  • 0–35 °C
Хранение
  • -20–60 °C
Высота над уровнем моря при эксплуатации
  • -500–3 000 м
Высота над уровнем моря при хранении
  • -500–4 600 м
  • Изделие доступно не во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки устройств обратитесь в региональное представительство компании Philips.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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