IntelliVue AD85 — независимый дисплей с подачей сигналов тревоги в реальном времени для работы с определенными мониторами IntelliVue. IntelliVue AD85 Active Display содержит ЖК-дисплей (TFT) диагональю 22 дюйма (547 мм) с технологией Optical Bonding, проекционно-емкостной (pCap) сенсорной технологией и корпусом, аналогичным монитору пациента MX750. IntelliVue AD85 подключается к основному монитору по локальной сети. Дисплей оснащен 4 USB-портами для подключения совместимых устройств класса USB HID. На передней панели имеется встроенное устройство бесконтактной идентификации и коммуникации на основе RFID. При подключении к монитору пациента на дисплее IntelliVue AD85 может отображаться столько же каналов кривых, сколько на мониторе. При установке рядом с монитором звук сигналов тревоги на дисплее можно отключить. При дистанционной установке можно отключить звук монитора пациента в палате, оставив подачу звуковых сигналов тревоги на IntelliVue AD85.
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Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Дистанционная подача звуковых сигналов тревоги
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Управление с сенсорного экрана
Технология с возможностью модернизации
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Технология с возможностью модернизации
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Технология с возможностью модернизации
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Визуальные и звуковые сигналы тревоги
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Просмотр данных без искажений
Высокая точность данных
Дисплей AD85 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Высокая точность данных
Дисплей AD85 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Высокая точность данных
Дисплей AD85 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Дисплей AD85 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Настройте экран для своей работы
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Пользовательский интерфейс IntelliVue для быстрого начала работы
Графический интерфейс пользователя разработан для быстрой и интуитивно понятной работы, что позволяет оперативно ознакомиться с устройством. «Умные» клавиши можно настроить в виде символов, что упрощает управление мониторингом прямо с экрана. Цвета графических кривых и числовых значений настраиваются индивидуально.
Дистанционная подача звуковых сигналов тревоги
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Отключите звук сигналов тревоги в палате пациента
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Если AD-дисплей установлен за пределами палаты пациента, он будет принимать сигналы тревоги от монитора и отображать их. Это позволяет отключить звук сигналов тревоги в самой палате, чтобы меньше беспокоить пациента.
Управление с сенсорного экрана
Технология с возможностью модернизации
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Технология с возможностью модернизации
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Технология с возможностью модернизации
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены проекционно-емкостной сенсорной технологией, которая поддерживает мультисенсорные жесты, т. е. одновременное касание сразу несколькими пальцами, а также жесты проведения пальцем по экрану (аналогично смартфону). Кроме того, дисплеи оборудованы встроенным устройством бесконтактной идентификации и ближней бесконтактной связи (NFC) на основе технологии RFID.
Визуальные и звуковые сигналы тревоги
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Подача сигналов тревоги в режиме реального времени
Дисплеи AD75 и AD85 оснащены встроенными световыми индикаторами тревоги и проверенным динамиком сигнализации, который обеспечивает подачу звуковых сигналов тревоги в режиме реального времени. При работе с инфекционным больным возможность получать сигналы тревоги и реагировать на них, не заходя в палату пациента, снижает необходимость присутствия медицинского персонала в палате лишь с целью реагирования на сигналы тревоги.
Просмотр данных без искажений
Высокая точность данных
Дисплей AD85 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Высокая точность данных
Дисплей AD85 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Высокая точность данных
Дисплей AD85 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Дисплей AD85 представляет собой яркий цветной ЖК-дисплей диагональю 22 дюйма, разрешение которого идентично разрешению монитора пациента, что позволяет отображать кривые без искажений. Широкоугольный дисплей позволяет медицинскому персоналу просматривать параметры мониторинга пациента практически под любым углом.
Настройте экран для своей работы
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Экраны с возможностью индивидуальной настройки
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Гибкие возможности настройки дисплея позволяют адаптировать его под ваши потребности, например за счет наложения кривых друг на друга или динамической регулировки амплитуды кривых относительно их количества на дисплее. Просматривайте данные так, как вам удобно.
Изделие доступно не во всех странах. Для получения сведений о доступности всей линейки устройств обратитесь в региональное представительство компании Philips.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.