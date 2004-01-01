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МР-томограф Achieva 1.5T Circular Edition поможет добиться большего во всех аспектах медицинской практики. Быстрые исследования, широкий спектр применения и отличная организация процесса — вот лишь некоторые из его достоинств. Этот томограф предложит исключительное качество даже в сложных исследованиях и для любых пациентов.
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8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Компактность для экономичной установки
Компактность для экономичной установки
Компактность для экономичной установки
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Технология FreeWave для быстрого сканирования
Технология FreeWave для быстрого сканирования
Технология FreeWave для быстрого сканирования
Масштабируемая платформа для высокой окупаемости
Масштабируемая платформа для высокой окупаемости
Масштабируемая платформа для высокой окупаемости
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
8, 16 или 32 канала в зависимости от задач
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации
Компактность для экономичной установки
Компактность для экономичной установки
Компактность для экономичной установки
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Восстановленное оборудование не уступает новому
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Выберите градиентную систему для оптимальной работы
Технология FreeWave для быстрого сканирования
Технология FreeWave для быстрого сканирования
Технология FreeWave для быстрого сканирования
Масштабируемая платформа для высокой окупаемости
Масштабируемая платформа для высокой окупаемости
Масштабируемая платформа для высокой окупаемости
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.Я понимаю
Выберите странуРоссийская Федерация (Русский)
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