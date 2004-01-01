Achieva 1.5T Circular Edition Восстановленный МР-томограф

МР-томограф Achieva 1.5T Circular Edition поможет добиться большего во всех аспектах медицинской практики. Быстрые исследования, широкий спектр применения и отличная организация процесса — вот лишь некоторые из его достоинств. Этот томограф предложит исключительное качество даже в сложных исследованиях и для любых пациентов.