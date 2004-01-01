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Achieva 1.5T Circular Edition

Восстановленный МР-томограф

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МР-томограф Achieva 1.5T Circular Edition поможет добиться большего во всех аспектах медицинской практики. Быстрые исследования, широкий спектр применения и отличная организация процесса — вот лишь некоторые из его достоинств. Этот томограф предложит исключительное качество даже в сложных исследованиях и для любых пациентов.

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Особенности
8, 16 или 32 канала

8, 16 или 32 канала в зависимости от задач

Система Achieva 1.5T Circular Edition позволяет выбрать необходимое количество каналов.

8, 16 или 32 канала в зависимости от задач

Система Achieva 1.5T Circular Edition позволяет выбрать необходимое количество каналов.

8, 16 или 32 канала в зависимости от задач

Система Achieva 1.5T Circular Edition позволяет выбрать необходимое количество каналов.
Технология SENSE

Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации

Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, чтобы сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.

Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации

Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, чтобы сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.

Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации

Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, чтобы сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.
Компактность

Компактность для экономичной установки

Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.

Компактность для экономичной установки

Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.

Компактность для экономичной установки

Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.
Процесс восстановления

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы Circular Edition проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы Circular Edition проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы Circular Edition проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.
Выбор градиентной подсистемы

Выберите градиентную систему для оптимальной работы

Данная система предлагается в вариантах с градиентными системами Pulsar (амплитуда 33 мТл/м, скорость нарастания 80 мТл/(м*мс), Nova (33/160) и NovaDual (33/160 или 66/80).

Выберите градиентную систему для оптимальной работы

Данная система предлагается в вариантах с градиентными системами Pulsar (амплитуда 33 мТл/м, скорость нарастания 80 мТл/(м*мс), Nova (33/160) и NovaDual (33/160 или 66/80).

Выберите градиентную систему для оптимальной работы

Данная система предлагается в вариантах с градиентными системами Pulsar (амплитуда 33 мТл/м, скорость нарастания 80 мТл/(м*мс), Nova (33/160) и NovaDual (33/160 или 66/80).
Технология FreeWave

Технология FreeWave для быстрого сканирования

Технология FreeWave, использующая модульную 32-канальную архитектуру, предназначена для работы с большими потоками данных при визуализации с высоким разрешением (с матрицей до 2048 х 2048). Методы 4D-TRAK, k-t BLAST и другие методы ускорения исследования способствуют быстрому сканированию.

Технология FreeWave для быстрого сканирования

Технология FreeWave, использующая модульную 32-канальную архитектуру, предназначена для работы с большими потоками данных при визуализации с высоким разрешением (с матрицей до 2048 х 2048). Методы 4D-TRAK, k-t BLAST и другие методы ускорения исследования способствуют быстрому сканированию.

Технология FreeWave для быстрого сканирования

Технология FreeWave, использующая модульную 32-канальную архитектуру, предназначена для работы с большими потоками данных при визуализации с высоким разрешением (с матрицей до 2048 х 2048). Методы 4D-TRAK, k-t BLAST и другие методы ускорения исследования способствуют быстрому сканированию.
Масштабируемая платформа

Масштабируемая платформа для высокой окупаемости

Структура платформы Achieva требует лишь обновления программного обеспечения и минимальных изменений в аппаратной части для того, чтобы открыть новые возможности клинического применения. Это обеспечит максимальную экономическую эффективность обновления оборудования.

Масштабируемая платформа для высокой окупаемости

Структура платформы Achieva требует лишь обновления программного обеспечения и минимальных изменений в аппаратной части для того, чтобы открыть новые возможности клинического применения. Это обеспечит максимальную экономическую эффективность обновления оборудования.

Масштабируемая платформа для высокой окупаемости

Структура платформы Achieva требует лишь обновления программного обеспечения и минимальных изменений в аппаратной части для того, чтобы открыть новые возможности клинического применения. Это обеспечит максимальную экономическую эффективность обновления оборудования.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности

Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем Circular Edition и вниманию к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности

Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем Circular Edition и вниманию к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности

Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем Circular Edition и вниманию к каждой из них.
  • 8, 16 или 32 канала
  • Технология SENSE
  • Компактность
  • Процесс восстановления
Посмотреть все особенности
8, 16 или 32 канала

8, 16 или 32 канала в зависимости от задач

Система Achieva 1.5T Circular Edition позволяет выбрать необходимое количество каналов.

8, 16 или 32 канала в зависимости от задач

Система Achieva 1.5T Circular Edition позволяет выбрать необходимое количество каналов.

8, 16 или 32 канала в зависимости от задач

Система Achieva 1.5T Circular Edition позволяет выбрать необходимое количество каналов.
Технология SENSE

Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации

Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, чтобы сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.

Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации

Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, чтобы сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.

Технология SENSE — «золотой стандарт» параллельной визуализации

Технологию SENSE можно объединить почти с любым методом сканирования, чтобы сократить время исследования и повысить временное и пространственное разрешение.
Компактность

Компактность для экономичной установки

Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.

Компактность для экономичной установки

Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.

Компактность для экономичной установки

Наша методика CompactSiting позволяет завершить инсталляцию МР-томографа в среднем менее чем за 10 дней и ввести его в эксплуатацию без лишних затрат.
Процесс восстановления

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы Circular Edition проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы Circular Edition проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.

Восстановленное оборудование не уступает новому

Каждая система Circular Edition восстанавливается на заводе-изготовителе, и может быть адаптирована для конкретного заказчика путем установки самых свежих обновлений совместимого программного обеспечения. Чтобы соответствовать высочайшим стандартам Philips и требованиям заказчика, все системы Circular Edition проходят пятиэтапный процесс тщательного восстановления.
Выбор градиентной подсистемы

Выберите градиентную систему для оптимальной работы

Данная система предлагается в вариантах с градиентными системами Pulsar (амплитуда 33 мТл/м, скорость нарастания 80 мТл/(м*мс), Nova (33/160) и NovaDual (33/160 или 66/80).

Выберите градиентную систему для оптимальной работы

Данная система предлагается в вариантах с градиентными системами Pulsar (амплитуда 33 мТл/м, скорость нарастания 80 мТл/(м*мс), Nova (33/160) и NovaDual (33/160 или 66/80).

Выберите градиентную систему для оптимальной работы

Данная система предлагается в вариантах с градиентными системами Pulsar (амплитуда 33 мТл/м, скорость нарастания 80 мТл/(м*мс), Nova (33/160) и NovaDual (33/160 или 66/80).
Технология FreeWave

Технология FreeWave для быстрого сканирования

Технология FreeWave, использующая модульную 32-канальную архитектуру, предназначена для работы с большими потоками данных при визуализации с высоким разрешением (с матрицей до 2048 х 2048). Методы 4D-TRAK, k-t BLAST и другие методы ускорения исследования способствуют быстрому сканированию.

Технология FreeWave для быстрого сканирования

Технология FreeWave, использующая модульную 32-канальную архитектуру, предназначена для работы с большими потоками данных при визуализации с высоким разрешением (с матрицей до 2048 х 2048). Методы 4D-TRAK, k-t BLAST и другие методы ускорения исследования способствуют быстрому сканированию.

Технология FreeWave для быстрого сканирования

Технология FreeWave, использующая модульную 32-канальную архитектуру, предназначена для работы с большими потоками данных при визуализации с высоким разрешением (с матрицей до 2048 х 2048). Методы 4D-TRAK, k-t BLAST и другие методы ускорения исследования способствуют быстрому сканированию.
Масштабируемая платформа

Масштабируемая платформа для высокой окупаемости

Структура платформы Achieva требует лишь обновления программного обеспечения и минимальных изменений в аппаратной части для того, чтобы открыть новые возможности клинического применения. Это обеспечит максимальную экономическую эффективность обновления оборудования.

Масштабируемая платформа для высокой окупаемости

Структура платформы Achieva требует лишь обновления программного обеспечения и минимальных изменений в аппаратной части для того, чтобы открыть новые возможности клинического применения. Это обеспечит максимальную экономическую эффективность обновления оборудования.

Масштабируемая платформа для высокой окупаемости

Структура платформы Achieva требует лишь обновления программного обеспечения и минимальных изменений в аппаратной части для того, чтобы открыть новые возможности клинического применения. Это обеспечит максимальную экономическую эффективность обновления оборудования.
Программа, отмеченная наградами

Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности

Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем Circular Edition и вниманию к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности

Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем Circular Edition и вниманию к каждой из них.

Программа, отмеченная наградами — это подтверждение первоклассной производительности

Программа восстановления компании Philips в 2010 году получила награду Frost & Sullivan Best Practices Award в категории «Лидерство по качеству продукции». Это еще одно подтверждение качеству наших систем Circular Edition и вниманию к каждой из них.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФЗС 2009/04059 Томограф магнитно-резонансный Achieva

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Я понимаю
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