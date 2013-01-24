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D2cwc CW Датчик без функции визуализации

D2cwc CW

Датчик без функции визуализации

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Дополнительные сведения о датчике без функции визуализации Philips D2cwc CW см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

Дилеры
Особенности
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Частотный диапазон: –

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Частотный диапазон: –

Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
Число элементов
Частотный диапазон
Тип матрицы
  • Датчики, не формирующие изображения
Апертура
Поле обзора
Объем поля обзора
Режимы
  • Предназначен специально для непрерывно-волнового доплера частотой 2 МГц
Области применения
  • Кардиологические исследования взрослых пациентов
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Объемная навигация в реальном времени
  • Нет
Физические характеристики
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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