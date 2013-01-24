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L12-5 50 Линейный датчик

L12-5 50

Линейный датчик

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Дополнительные сведения о линейном датчике Philips L12-5 50 см. ниже в таблице с техническими характеристиками.

Дилеры
Особенности
Технология: –

Технология: –

Технология: –
Количество элементов: 256

Количество элементов: 256

Количество элементов: 256
Частотный диапазон: 5–12 МГц

Частотный диапазон: 5–12 МГц

Частотный диапазон: 5–12 МГц

Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
Число элементов
  • 256
Частотный диапазон
  • 5–12 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
  • 50 миллиметра
Поле обзора
Объем поля обзора
Режимы
  • Режим 2D, режим управляемого импульсно-волнового доплера, ЦДК, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, переменный режим XRES и многомерная гармоническая визуализация
Области применения
  • Исследования молочных желез, щитовидной железы и поверхностно расположенных малых органов; исследования сухожилий, кишечника и сосудов
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Да
Физические характеристики
  • Длина кабеля: 198 см
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями

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