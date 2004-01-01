Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Инвазивные исследования, исследования сосудов, кишечника, костно-мышечной системы и малых органов, а также поверхностно расположенных структур; исследования сосудов головного мозга, периферических сосудов, внутренних сосудов молочных желез и визуализация костно-мышечной системы
Инвазивные исследования, исследования сосудов, кишечника, костно-мышечной системы и малых органов, а также поверхностно расположенных структур; исследования сосудов головного мозга, периферических сосудов, внутренних сосудов молочных желез и визуализация костно-мышечной системы
Возможность выполнения биопсии
Да
Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.