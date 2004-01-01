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Детский чреспищеводный датчик Philips S8-3t

Секторный датчик

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Дополнительные сведения о секторном датчике Philips S8-3t представлены в таблице с техническими характеристиками.

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Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • -
Число элементов
  • 32
Частотный диапазон
  • 8–3 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Поле обзора
  • 90°
Режимы
  • 2D, управляемый импульсно-волновой доплер, непрерывно-волновой доплер, ЦДК, XRES, гармоническая визуализация и M-режим.
Области применения
  • Чреспищеводная эхокардиография взрослых пациентов и детей: пациенты с массой тела > 2,5 кг
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Возможность объединения изображений и навигации
  • Нет
Физические характеристики
  • Наконечник: 7,5 x 5,5 x 18,5 мм (Ш x В x Д). Стержень: 5,2 мм (диаметр), 88 см (длина)
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • -
Число элементов
  • 32
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Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • -
Число элементов
  • 32
Частотный диапазон
  • 8–3 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Поле обзора
  • 90°
Режимы
  • 2D, управляемый импульсно-волновой доплер, непрерывно-волновой доплер, ЦДК, XRES, гармоническая визуализация и M-режим.
Области применения
  • Чреспищеводная эхокардиография взрослых пациентов и детей: пациенты с массой тела > 2,5 кг
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Возможность объединения изображений и навигации
  • Нет
Физические характеристики
  • Наконечник: 7,5 x 5,5 x 18,5 мм (Ш x В x Д). Стержень: 5,2 мм (диаметр), 88 см (длина)
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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