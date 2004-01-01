Ключевые слова для поиска

eL18-4 EMT

Сверхширокополосный линейный датчик с технологией кристаллов PureWave

Найти похожие продукты

Датчик Philips eL18-4 EMT имеет встроенный электромагнитный трекер (EMT), который позволяет отслеживать датчик в пространстве, что используется для объединения изображений и навигации или программного обеспечения для интеллектуального определения анатомических структур молочных желез (AI Breast). Решение AI Breast с интегрированным электромагнитным трекером в сочетании со специальным матрасом и настольным генератором поля используется для скрининговых обследований молочной железы, сохраняя при этом превосходное качество изображения для полноценных диагностических исследований. Подробнее о сверхширокополосном линейном датчике eL18-4 EMT в таблице с техническими характеристиками ниже.

Оставить заявку

Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосный, PureWave
Число элементов
  • 1920
Частотный диапазон
  • 2–22 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Режимы
  • Управляемый импульсно-волновой и цветовой доплеровский режим, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, переменный режим XRES, гармоническая визуализация, контрастность, панорамная визуализация и технология визуализации MicroFlow
Области применения
  • Исследование поверхностных структур с высоким разрешением, включая визуализацию мелких деталей, молочной железы, сосудов, костно-мышечной системы, кишечника, а также визуализация в педиатрии и акушерстве. Выбор коррекции аберрации тканей для улучшенной визуализации костно-мышечной системы, молочной железы и венозных сосудов с предустановками для визуализации тканей (TSP).
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосный, PureWave
Число элементов
  • 1920
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосный, PureWave
Число элементов
  • 1920
Частотный диапазон
  • 2–22 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Режимы
  • Управляемый импульсно-волновой и цветовой доплеровский режим, цветовая ангиография (CPA), SonoCT, переменный режим XRES, гармоническая визуализация, контрастность, панорамная визуализация и технология визуализации MicroFlow
Области применения
  • Исследование поверхностных структур с высоким разрешением, включая визуализацию мелких деталей, молочной железы, сосудов, костно-мышечной системы, кишечника, а также визуализация в педиатрии и акушерстве. Выбор коррекции аберрации тканей для улучшенной визуализации костно-мышечной системы, молочной железы и венозных сосудов с предустановками для визуализации тканей (TSP).
Возможность выполнения биопсии
  • Да
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.