eL18-4 EMT Сверхширокополосный линейный датчик с технологией кристаллов PureWave

Датчик Philips eL18-4 EMT имеет встроенный электромагнитный трекер (EMT), который позволяет отслеживать датчик в пространстве, что используется для объединения изображений и навигации или программного обеспечения для интеллектуального определения анатомических структур молочных желез (AI Breast). Решение AI Breast с интегрированным электромагнитным трекером в сочетании со специальным матрасом и настольным генератором поля используется для скрининговых обследований молочной железы, сохраняя при этом превосходное качество изображения для полноценных диагностических исследований. Подробнее о сверхширокополосном линейном датчике eL18-4 EMT в таблице с техническими характеристиками ниже.