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Lumify C5-2 Android

Конвексный датчик

Конвексный датчик Lumify C5-2 обеспечивает визуализацию с высоким разрешением для исследования более глубоких структур: оптимизированные предустановки для визуализации брюшной полости, желчного пузыря, легких, а также диагностики в акушерстве и гинекологии. Благодаря легкому в управлении датчику без аккумулятора, платформе быстрого подключения для профессионального сотрудничества и удобным способам для обмена данными Lumify обеспечивает применение во множестве клинических ситуаций в режиме реального времени. Подробнее о конвексном датчике Philips Lumify C5-2 в таблице с техническими характеристиками ниже.

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Особенности
Непрерывное сканирование:
Lumify готов к работе в любое время.

Lumify готов к работе в любое время.

Благодаря возможности непрерывного сканирования в течение 2–5 часов он обеспечивает получение необходимой информации в самых экстренных ситуациях.

Lumify готов к работе в любое время.

Lumify готов к работе в любое время.
Благодаря возможности непрерывного сканирования в течение 2–5 часов он обеспечивает получение необходимой информации в самых экстренных ситуациях.

Lumify готов к работе в любое время.

Благодаря возможности непрерывного сканирования в течение 2–5 часов он обеспечивает получение необходимой информации в самых экстренных ситуациях.
Click here for more information
Непрерывное сканирование:
Lumify готов к работе в любое время.

Lumify готов к работе в любое время.

Благодаря возможности непрерывного сканирования в течение 2–5 часов он обеспечивает получение необходимой информации в самых экстренных ситуациях.
Кабель с возможностью применения новых технологий:
Создан для универсальности.

Создан для универсальности.

Lumify оснащен съемным кабелем, который позволяет заменять поврежденные кабели и идти в ногу с постоянно развивающимися цифровыми устройствами.

Создан для универсальности.

Создан для универсальности.
Lumify оснащен съемным кабелем, который позволяет заменять поврежденные кабели и идти в ногу с постоянно развивающимися цифровыми устройствами.

Создан для универсальности.

Lumify оснащен съемным кабелем, который позволяет заменять поврежденные кабели и идти в ногу с постоянно развивающимися цифровыми устройствами.
Click here for more information
Кабель с возможностью применения новых технологий:
Создан для универсальности.

Создан для универсальности.

Lumify оснащен съемным кабелем, который позволяет заменять поврежденные кабели и идти в ногу с постоянно развивающимися цифровыми устройствами.
Компактность и легкость:
Эргономичные датчики.

Эргономичные датчики.

Датчики Lumify, работающие без аккумулятора, весят менее 136 граммов, что обеспечивает легкость управления и максимальную мобильность.

Эргономичные датчики.

Эргономичные датчики.
Датчики Lumify, работающие без аккумулятора, весят менее 136 граммов, что обеспечивает легкость управления и максимальную мобильность.

Эргономичные датчики.

Датчики Lumify, работающие без аккумулятора, весят менее 136 граммов, что обеспечивает легкость управления и максимальную мобильность.
Click here for more information
Компактность и легкость:
Эргономичные датчики.

Эргономичные датчики.

Датчики Lumify, работающие без аккумулятора, весят менее 136 граммов, что обеспечивает легкость управления и максимальную мобильность.
Легкие обновления:
Инновации происходят каждый день.

Инновации происходят каждый день.

Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.

Инновации происходят каждый день.

Инновации происходят каждый день.
Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.

Инновации происходят каждый день.

Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.
Click here for more information
Легкие обновления:
Инновации происходят каждый день.

Инновации происходят каждый день.

Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.
Удобное подключение:
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Click here for more information
Удобное подключение:
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Текущая поддержка
Глобальное обслуживание

Глобальное обслуживание

Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.

Глобальное обслуживание

Глобальное обслуживание
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.

Глобальное обслуживание

Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Click here for more information
Текущая поддержка
Глобальное обслуживание

Глобальное обслуживание

Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Интегрированная телеультразвуковая система:
Взаимодействие в режиме реального времени.

Взаимодействие в режиме реального времени.

Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.

Взаимодействие в режиме реального времени.

Взаимодействие в режиме реального времени.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.

Взаимодействие в режиме реального времени.

Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Click here for more information
Интегрированная телеультразвуковая система:
Взаимодействие в режиме реального времени.

Взаимодействие в режиме реального времени.

Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Доступная цена:
Никаких скрытых платежей.

Никаких скрытых платежей.

Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.

Никаких скрытых платежей.

Никаких скрытых платежей.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.

Никаких скрытых платежей.

Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Click here for more information
Доступная цена:
Никаких скрытых платежей.

Никаких скрытых платежей.

Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
  • Непрерывное сканирование:
  • Кабель с возможностью применения новых технологий:
  • Компактность и легкость:
  • Легкие обновления:
Посмотреть все особенности
Непрерывное сканирование:
Lumify готов к работе в любое время.

Lumify готов к работе в любое время.

Благодаря возможности непрерывного сканирования в течение 2–5 часов он обеспечивает получение необходимой информации в самых экстренных ситуациях.

Lumify готов к работе в любое время.

Lumify готов к работе в любое время.
Благодаря возможности непрерывного сканирования в течение 2–5 часов он обеспечивает получение необходимой информации в самых экстренных ситуациях.

Lumify готов к работе в любое время.

Благодаря возможности непрерывного сканирования в течение 2–5 часов он обеспечивает получение необходимой информации в самых экстренных ситуациях.
Click here for more information
Непрерывное сканирование:
Lumify готов к работе в любое время.

Lumify готов к работе в любое время.

Благодаря возможности непрерывного сканирования в течение 2–5 часов он обеспечивает получение необходимой информации в самых экстренных ситуациях.
Кабель с возможностью применения новых технологий:
Создан для универсальности.

Создан для универсальности.

Lumify оснащен съемным кабелем, который позволяет заменять поврежденные кабели и идти в ногу с постоянно развивающимися цифровыми устройствами.

Создан для универсальности.

Создан для универсальности.
Lumify оснащен съемным кабелем, который позволяет заменять поврежденные кабели и идти в ногу с постоянно развивающимися цифровыми устройствами.

Создан для универсальности.

Lumify оснащен съемным кабелем, который позволяет заменять поврежденные кабели и идти в ногу с постоянно развивающимися цифровыми устройствами.
Click here for more information
Кабель с возможностью применения новых технологий:
Создан для универсальности.

Создан для универсальности.

Lumify оснащен съемным кабелем, который позволяет заменять поврежденные кабели и идти в ногу с постоянно развивающимися цифровыми устройствами.
Компактность и легкость:
Эргономичные датчики.

Эргономичные датчики.

Датчики Lumify, работающие без аккумулятора, весят менее 136 граммов, что обеспечивает легкость управления и максимальную мобильность.

Эргономичные датчики.

Эргономичные датчики.
Датчики Lumify, работающие без аккумулятора, весят менее 136 граммов, что обеспечивает легкость управления и максимальную мобильность.

Эргономичные датчики.

Датчики Lumify, работающие без аккумулятора, весят менее 136 граммов, что обеспечивает легкость управления и максимальную мобильность.
Click here for more information
Компактность и легкость:
Эргономичные датчики.

Эргономичные датчики.

Датчики Lumify, работающие без аккумулятора, весят менее 136 граммов, что обеспечивает легкость управления и максимальную мобильность.
Легкие обновления:
Инновации происходят каждый день.

Инновации происходят каждый день.

Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.

Инновации происходят каждый день.

Инновации происходят каждый день.
Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.

Инновации происходят каждый день.

Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.
Click here for more information
Легкие обновления:
Инновации происходят каждый день.

Инновации происходят каждый день.

Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.
Удобное подключение:
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Click here for more information
Удобное подключение:
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.

Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Текущая поддержка
Глобальное обслуживание

Глобальное обслуживание

Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.

Глобальное обслуживание

Глобальное обслуживание
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.

Глобальное обслуживание

Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Click here for more information
Текущая поддержка
Глобальное обслуживание

Глобальное обслуживание

Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Интегрированная телеультразвуковая система:
Взаимодействие в режиме реального времени.

Взаимодействие в режиме реального времени.

Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.

Взаимодействие в режиме реального времени.

Взаимодействие в режиме реального времени.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.

Взаимодействие в режиме реального времени.

Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Click here for more information
Интегрированная телеультразвуковая система:
Взаимодействие в режиме реального времени.

Взаимодействие в режиме реального времени.

Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Доступная цена:
Никаких скрытых платежей.

Никаких скрытых платежей.

Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.

Никаких скрытых платежей.

Никаких скрытых платежей.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.

Никаких скрытых платежей.

Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Click here for more information
Доступная цена:
Никаких скрытых платежей.

Никаких скрытых платежей.

Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.

Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Поле обзора
  • 67,5°
Области применения
  • Брюшная полость, желчный пузырь, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Полоса пропускания
  • 5–2 МГц
Охват
  • 50 мм (ROC)
Глубина сканирования
  • До 30 см
Функции визуализации
  • 2D, импульсно-волновой и цветной доплеровский режим, M-режим, продвинутая визуализация xRes
  • и многомерная гармоническая визуализация, SonoCT
Содержимое коробки
Содержимое коробки
Комплектация полного пакета Lumify:
  • Сумка для переноски, руководство
Технические характеристики
Технические характеристики
Поле обзора
  • 67,5°
Области применения
  • Брюшная полость, желчный пузырь, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Содержимое коробки
Содержимое коробки
Комплектация полного пакета Lumify:
  • Сумка для переноски, руководство
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики
Поле обзора
  • 67,5°
Области применения
  • Брюшная полость, желчный пузырь, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Полоса пропускания
  • 5–2 МГц
Охват
  • 50 мм (ROC)
Глубина сканирования
  • До 30 см
Функции визуализации
  • 2D, импульсно-волновой и цветной доплеровский режим, M-режим, продвинутая визуализация xRes
  • и многомерная гармоническая визуализация, SonoCT
Содержимое коробки
Содержимое коробки
Комплектация полного пакета Lumify:
  • Сумка для переноски, руководство

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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