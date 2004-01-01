Конвексный датчик Lumify C5-2 обеспечивает визуализацию с высоким разрешением для исследования более глубоких структур: оптимизированные предустановки для визуализации брюшной полости, желчного пузыря, легких, а также диагностики в акушерстве и гинекологии. Благодаря легкому в управлении датчику без аккумулятора, платформе быстрого подключения для профессионального сотрудничества и удобным способам для обмена данными Lumify обеспечивает применение во множестве клинических ситуаций в режиме реального времени. Подробнее о конвексном датчике Philips Lumify C5-2 в таблице с техническими характеристиками ниже.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.
Удобное подключение:
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Текущая поддержка
Глобальное обслуживание
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Глобальное обслуживание
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Глобальное обслуживание
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Интегрированная телеультразвуковая система:
Взаимодействие в режиме реального времени.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Взаимодействие в режиме реального времени.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Взаимодействие в режиме реального времени.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Доступная цена:
Никаких скрытых платежей.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Никаких скрытых платежей.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Никаких скрытых платежей.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Непрерывное сканирование:
Кабель с возможностью применения новых технологий:
Регулярно обновляя приложение, мы обеспечим вам современные возможности проведения исследований, предоставляя все наши новейшие функции.
Удобное подключение:
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Обменивайтесь информацией с высокой скоростью.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Lumify позволяет быстро отправлять изображения, заметки и диагностические данные и обмениваться ими.* Данные отправляются по электронной почте, через DICOM в PACS, общую сеть или локальный каталог. * Пользователь несет ответственность за соблюдение правил конфиденциальности данных о пациентах.
Текущая поддержка
Глобальное обслуживание
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Глобальное обслуживание
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Глобальное обслуживание
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Как и все продукты Philips, система Lumify имеет непрерывную поддержку и входит в программу обслуживания для обеспечения стабильной работы. Также существует страница часто задаваемых вопросов о системе Lumify, где можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.
Интегрированная телеультразвуковая система:
Взаимодействие в режиме реального времени.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Взаимодействие в режиме реального времени.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Взаимодействие в режиме реального времени.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Philips Lumify с Reacts — это платформа быстрого подключения, которая поможет вам взаимодействовать с другими медицинскими работниками, используя двусторонние видео- и аудиозвонки в режиме реального времени и потоковую передачу ультразвуковых изображений.
Доступная цена:
Никаких скрытых платежей.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Никаких скрытых платежей.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Никаких скрытых платежей.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Lumify — это ультразвуковая система с максимально доступной ценой без скрытых расходов. Поскольку Lumify работает с имеющимися у вас совместимыми смарт-устройствами, не требуются дополнительные затраты на монитор.
Tехнические характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики
Поле обзора
67,5°
Области применения
Брюшная полость, желчный пузырь, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Полоса пропускания
5–2 МГц
Охват
50 мм (ROC)
Глубина сканирования
До 30 см
Функции визуализации
2D, импульсно-волновой и цветной доплеровский режим, M-режим, продвинутая визуализация xRes
и многомерная гармоническая визуализация, SonoCT
Содержимое коробки
Содержимое коробки
Комплектация полного пакета Lumify:
Сумка для переноски, руководство
Технические характеристики
Технические характеристики
Поле обзора
67,5°
Области применения
Брюшная полость, желчный пузырь, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Брюшная полость, желчный пузырь, легкие, исследования в области акушерства/гинекологии
Полоса пропускания
5–2 МГц
Охват
50 мм (ROC)
Глубина сканирования
До 30 см
Функции визуализации
2D, импульсно-волновой и цветной доплеровский режим, M-режим, продвинутая визуализация xRes
и многомерная гармоническая визуализация, SonoCT
Содержимое коробки
Содержимое коробки
Комплектация полного пакета Lumify:
Сумка для переноски, руководство
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.