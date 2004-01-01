Lumify C5-2 Android Конвексный датчик

Конвексный датчик Lumify C5-2 обеспечивает визуализацию с высоким разрешением для исследования более глубоких структур: оптимизированные предустановки для визуализации брюшной полости, желчного пузыря, легких, а также диагностики в акушерстве и гинекологии. Благодаря легкому в управлении датчику без аккумулятора, платформе быстрого подключения для профессионального сотрудничества и удобным способам для обмена данными Lumify обеспечивает применение во множестве клинических ситуаций в режиме реального времени. Подробнее о конвексном датчике Philips Lumify C5-2 в таблице с техническими характеристиками ниже.