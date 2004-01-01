Lumify L12-4 Android Линейный датчик

Линейный датчик Lumify L12-4 обеспечивает визуализацию с высоким разрешением при исследовании поверхностных структур: мягкие ткани, сосуды, поверхностные ткани, костно-мышечная система и легкие. Благодаря легкому в управлении датчику без аккумулятора, платформе быстрого подключения для профессионального сотрудничества и удобным способам для обмена данными Lumify обеспечивает применение во множестве клинических ситуаций в режиме реального времени. Подробнее о линейном датчике Philips Lumify L12-4 в таблице с техническими характеристиками ниже.