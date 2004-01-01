Lumify S4-1 Android Фазированный датчик

Фазированный датчик Lumify S4-1 обеспечивает визуализацию с высоким разрешением для исследований брюшной полости и сердца: оптимизированные предустановки для исследований сердца, легких, брюшной полости, диагностики в акушерстве и гинекологии и режим FAST. Благодаря легкому в управлении датчику без аккумулятора, платформе быстрого подключения для профессионального сотрудничества и удобным способам для обмена данными Lumify обеспечивает применение во множестве клинических ситуаций в режиме реального времени. Подробнее о фазированном датчике Philips Lumify S4-1 в таблице с техническими характеристиками ниже.