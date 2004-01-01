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Секторный педиатрический монокристальный датчик Philips S9-2

Секторный датчик PureWave

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Дополнительные сведения о секторном датчике Philips S9-2 PureWave для исследований сердца взрослых пациентов и детей.

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Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • PureWave
Число элементов
  • 128
Частотный диапазон
  • 9–2 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Апертура
  • 15,36 миллиметра
Поле обзора
  • 120°
Области применения
  • Исследования сердца взрослых пациентов и детей
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Возможность объединения изображений и навигации
  • Нет
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • PureWave
Число элементов
  • 128
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Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • PureWave
Число элементов
  • 128
Частотный диапазон
  • 9–2 МГц
Тип матрицы
  • Секторная
Апертура
  • 15,36 миллиметра
Поле обзора
  • 120°
Области применения
  • Исследования сердца взрослых пациентов и детей
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Возможность объединения изображений и навигации
  • Нет
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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