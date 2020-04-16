Микроконвексный датчик, специально разработанный для исследований органов брюшной полости, оценки состояния печени при межреберной визуализации и инвазивных процедур
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|Технология
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|Тип матрицы
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|Число элементов
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|Частотный диапазон
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|Апертура плоскости сканирования
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|Поле обзора
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|Тип матрицы
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|Широкополосный частотный диапазон
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|Области применения
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|Возможность выполнения биопсии
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|Объемная навигация в реальном времени
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