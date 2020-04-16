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mC7-2 Широкополосный микроконвексный датчик для удобства работы при межреберной визуализации печени

mC7-2

Широкополосный микроконвексный датчик для удобства работы при межреберной визуализации печени

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Микроконвексный датчик, специально разработанный для исследований органов брюшной полости, оценки состояния печени при межреберной визуализации и инвазивных процедур

Дилеры

Технические характеристики

Specifications
Specifications
Технология
  • Широкополосная
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Число элементов
  • -
Частотный диапазон
  • 2-7 МГц
 Апертура плоскости сканирования
  • -
Поле обзора
  • -
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Широкополосный частотный диапазон
  • 2-7 МГц
Области применения
  • Исследования брюшной полости, межреберная визуализация абдоминальной области, использование при инвазивных процедурах
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Объемная навигация в реальном времени
  • Да
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4203 Система ультразвуковая Affiniti с принадлежностями, от 16.04.2020

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