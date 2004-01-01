Ключевые слова для поиска

Микроконвексный датчик Philips mC7-2

Создан для удобной работы при межреберной визуализации печени

Найти похожие продукты

Микроконвексный датчик, специально разработанный для исследований органов брюшной полости, оценки состояния печени при межреберной визуализации и инвазивных процедур.

Оставить заявку

Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Число элементов
  • 128
 Апертура плоскости сканирования
  • 26,5 мм
Поле обзора
  • 122
Широкополосный частотный диапазон
  • 2-7 МГц
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 2-7 МГц
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Области применения
  • Исследования брюшной полости, межреберная визуализация абдоминальной области, использование при инвазивных процедурах
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Возможность объединения изображений и навигации
  • Да
Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Число элементов
  • 128
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 2-7 МГц
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Число элементов
  • 128
 Апертура плоскости сканирования
  • 26,5 мм
Поле обзора
  • 122
Широкополосный частотный диапазон
  • 2-7 МГц
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Частотный диапазон
  • 2-7 МГц
Тип матрицы
  • Микроконвексная
Области применения
  • Исследования брюшной полости, межреберная визуализация абдоминальной области, использование при инвазивных процедурах
Возможность выполнения биопсии
  • Да
Возможность объединения изображений и навигации
  • Да
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.