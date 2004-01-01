Линейный эргономичный датчик Philips L12-3 ERGO Широкополосный линейный датчик

Датчик Philips L12-3 ERGO предназначен для повышения комфорта во время визуализации, особенно при длительном использовании. Он имеет новый эргономичный тип исполнения и меньший вес по сравнению с датчиком L12-3. К изменениям, внесенным в датчик, относятся: усиление рельефа рукоятки, более выраженный выступ, более плоский корпус в передней части и линии линейки в верхней части. Подробнее о широкополосном линейном датчике L12-3 ERGO см. в таблице технических характеристик ниже.