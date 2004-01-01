Ключевые слова для поиска

Линейный эргономичный датчик Philips L12-3 ERGO

Широкополосный линейный датчик

Найти похожие продукты

Датчик Philips L12-3 ERGO предназначен для повышения комфорта во время визуализации, особенно при длительном использовании. Он имеет новый эргономичный тип исполнения и меньший вес по сравнению с датчиком L12-3. К изменениям, внесенным в датчик, относятся: усиление рельефа рукоятки, более выраженный выступ, более плоский корпус в передней части и линии линейки в верхней части. Подробнее о широкополосном линейном датчике L12-3 ERGO см. в таблице технических характеристик ниже.

Оставить заявку

Tехнические характеристики

Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 160
Частотный диапазон
  • 12–3 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
  • 38 миллиметра
Области применения
  • Исследования сосудов (исследования сонных артерий, исследования артерий и вен), инвазивные исследования, исследования кишечника, костно-мышечной системы, малых органов и поверхностно расположенных структур
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Возможность объединения изображений и навигации
  • Нет
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 160
Посмотреть все характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики
Технология
  • Широкополосная
Число элементов
  • 160
Частотный диапазон
  • 12–3 МГц
Тип матрицы
  • Линейная
Апертура
  • 38 миллиметра
Области применения
  • Исследования сосудов (исследования сонных артерий, исследования артерий и вен), инвазивные исследования, исследования кишечника, костно-мышечной системы, малых органов и поверхностно расположенных структур
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Возможность объединения изображений и навигации
  • Нет
  • Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08784 Датчики для систем ультразвуковых диагностических Philips с принадлежностями.

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Все права защищены.

Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.