Линейный эргономичный датчик Philips L12-3 ERGO

Датчик Philips L12-3 ERGO предназначен для повышения комфорта во время визуализации, особенно при длительном использовании. Он имеет новый эргономичный тип исполнения и меньший вес по сравнению с датчиком L12-3. К изменениям, внесенным в датчик, относятся: усиление рельефа рукоятки, более выраженный выступ, более плоский корпус в передней части и линии линейки в верхней части. Подробнее о широкополосном линейном датчике L12-3 ERGO см. в таблице технических характеристик ниже.
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|Технология
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|Число элементов
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|Частотный диапазон
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|Тип матрицы
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|Апертура
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|Области применения
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|Возможность выполнения биопсии
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|Возможность объединения изображений и навигации
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|Технология
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|Число элементов
|
|Технология
|
|Число элементов
|
|Частотный диапазон
|
|Тип матрицы
|
|Апертура
|
|Области применения
|
|Возможность выполнения биопсии
|
|Возможность объединения изображений и навигации
|
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