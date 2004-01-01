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Датчик X8-2t

Чреспищеводный датчик xMATRIX

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Секторный чреспищеводный датчик Philips xMATRIX с монокристальной технологией PureWave. Расширенный рабочий частотный диапазон 8–2 МГц с возможностью получения изображений в режимах 2D, Live xPlane, Live 3D, 3D с масштабированием, с полным объемом и 3D в цвете. Оснащен настраиваемой пользователем кнопкой на рукоятке для повышения эффективности исследования. В комплект входят интерфейсный ЭКГ-кабель и одноразовый защитный колпачок

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Tехнические характеристики

Характеристики: датчик
Характеристики: датчик
Технология:
  • xMATRIX, PureWave
Частотный диапазон:
  • 8–3 МГц
Апертура:
  • Патентованная
Объем поля обзора:
  • 105 x 105°
Области применения:
  • Чреспищеводная ЭхоКГ взрослых
Возможность объединения изображений и навигации
  • Да
Количество элементов:
  • 2500
Тип матрицы:
  • xMATRIX, секторная
Поле обзора:
  • 90°
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Физические характеристики:
  • Размер головки: 1,5 x 3,5 см (Ш x Д); стержень: 1,0 x 100 см (Ш x Д)
Режимы
  • 2D, ЦДК, M-режим, контраст левого желудочка, тканевый доплер, импульсно-волновой доплер, непрерывно-волновой доплер, iRotate,
  • Live xPlane, доплер Live xPlane, Live 3D, Live 3D с масштабированием, Live 3D и MPR, 3D с синхронизацией.
Характеристики: датчик
Характеристики: датчик
Технология:
  • xMATRIX, PureWave
Частотный диапазон:
  • 8–3 МГц
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Характеристики: датчик
Характеристики: датчик
Технология:
  • xMATRIX, PureWave
Частотный диапазон:
  • 8–3 МГц
Апертура:
  • Патентованная
Объем поля обзора:
  • 105 x 105°
Области применения:
  • Чреспищеводная ЭхоКГ взрослых
Возможность объединения изображений и навигации
  • Да
Количество элементов:
  • 2500
Тип матрицы:
  • xMATRIX, секторная
Поле обзора:
  • 90°
Возможность выполнения биопсии
  • Нет
Физические характеристики:
  • Размер головки: 1,5 x 3,5 см (Ш x Д); стержень: 1,0 x 100 см (Ш x Д)
Режимы
  • 2D, ЦДК, M-режим, контраст левого желудочка, тканевый доплер, импульсно-волновой доплер, непрерывно-волновой доплер, iRotate,
  • Live xPlane, доплер Live xPlane, Live 3D, Live 3D с масштабированием, Live 3D и MPR, 3D с синхронизацией.
  • Обратите внимание, что список оборудования доступного для приобретения в вашей стране может отличаться от указанного на сайте.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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