Секторный чреспищеводный датчик Philips xMATRIX с монокристальной технологией PureWave. Расширенный рабочий частотный диапазон 8–2 МГц с возможностью получения изображений в режимах 2D, Live xPlane, Live 3D, 3D с масштабированием, с полным объемом и 3D в цвете. Оснащен настраиваемой пользователем кнопкой на рукоятке для повышения эффективности исследования. В комплект входят интерфейсный ЭКГ-кабель и одноразовый защитный колпачок
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|Технология:
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|Частотный диапазон:
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|Апертура:
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|Объем поля обзора:
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|Области применения:
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|Возможность объединения изображений и навигации
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|Количество элементов:
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|Тип матрицы:
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|Поле обзора:
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|Возможность выполнения биопсии
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|Физические характеристики:
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|Режимы
|
|Технология:
|
|Частотный диапазон:
|
|Технология:
|
|Частотный диапазон:
|
|Апертура:
|
|Объем поля обзора:
|
|Области применения:
|
|Возможность объединения изображений и навигации
|
|Количество элементов:
|
|Тип матрицы:
|
|Поле обзора:
|
|Возможность выполнения биопсии
|
|Физические характеристики:
|
|Режимы
|
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