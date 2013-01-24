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Visions PV (0,035 дюйма) Цифровой катетер для ВСУЗИ

Visions PV (0,035 дюйма)

Цифровой катетер для ВСУЗИ

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Цифровой катетер для ВСУЗИ Visions PV (0,035 дюйма) дополняет стандартные инструменты проведения ангиографических процедур, обеспечивая оценку морфологии кровеносных сосудов и их визуализацию в поперечном сечении. Благодаря рабочей длине, равной 90 см, и максимальному диаметру визуализации, равному 60 мм, для инвазивных процедур с использованием проводника диаметром 0,035 дюйма, устройство облегчает диагностику заболеваний вен и периферических артерий и помогает врачам выбрать правильный подход к лечению с учетом индивидуальных потребностей пациента.

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Особенности
Оценка поражения с использованием ВСУЗИ
ВСУЗИ помогает при оценке поражения

ВСУЗИ помогает при оценке поражения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает диагностировать поражение, обеспечивая определение таких показателей, как процентное значение объема бляшки, расположение и морфология пораженного участка, степень кальцификации и наличие тромба. Она также позволяет выполнять анализ критически важных параметров, таких как параметры поперечного сечения просвета.
Решения о необходимом лечении
Помощь в принятии решений во время проведения инвазивных процедур

Помощь в принятии решений во время проведения инвазивных процедур

ВСУЗИ обеспечивает диагностическую визуализацию в режиме реального времени для поражений периферических артерий и вен. Оно может также помогать врачам в выборе правильной методики ангиопластики с учетом индивидуальных потребностей пациента, выполнять оценку эффективности инвазивной процедуры и облегчать проведение эндоваскулярного устройства. Кроме того, данный метод визуализации помогает врачам определять оптимальный размер устройства для достижения наилучшего результата.
Результаты лечения
Подтверждение результатов лечения

Подтверждение результатов лечения

Визуализация с использованием ВСУЗИ помогает подтвердить результаты лечения, включая полноту прилегания стента и его позиционирование.
  • 1. Gagne, P.J. et al. Venogram Versus Intravascular Ultrasound for Diagnosing and Treating Iliofemoral Vein Obstruction (VIDIO): Abstract From a Multicenter, Prospective Study of Iliofemoral Vein Interventions. J Vasc Surg. 2016; 4(1):136. Lesion detection as reported by site Investigators during the index procedure.
  • регистрационное удостоверение №2017/5858

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