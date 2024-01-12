OmniWire Проводник с датчиком давления

OmniWire совмещает в себе уникальную конструкцию с жёстким сердечником и подтвержденную прогностическую эффективность FFR и iFR, а также возможность ко-регистрации данных, что облегчает использование коронарной физиологии в сложных случаях¹,²,³. Новый нитиноловый сердечник дистальной части повышает прочность и восстановление формы. Уникальный жёсткий сердечник улучшает крутящий момент и способность к проталкиванию. Встроенные токопроводящие ленты повышают надежность сигнала.