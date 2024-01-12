OmniWire совмещает в себе уникальную конструкцию с жёстким сердечником и подтвержденную прогностическую эффективность FFR и iFR, а также возможность ко-регистрации данных, что облегчает использование коронарной физиологии в сложных случаях¹,²,³. Новый нитиноловый сердечник дистальной части повышает прочность и восстановление формы. Уникальный жёсткий сердечник улучшает крутящий момент и способность к проталкиванию. Встроенные токопроводящие ленты повышают надежность сигнала.
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Особенности
Жёсткий сердечник проксимальной части
Жёсткий сердечник проксимальной части
Жёсткий сердечник проксимальной части наделяет устройство характеристиками, схожими с рабочим проводником. Встроенные токопроводящие ленты устраняют потребность в полой гипотрубке, позволяя увеличить жёсткий сердечник, улучшая крутящий момент, способность к проталкиванию и устойивость к изгибам.
Жёсткий сердечник проксимальной части
Жёсткий сердечник проксимальной части наделяет устройство характеристиками, схожими с рабочим проводником. Встроенные токопроводящие ленты устраняют потребность в полой гипотрубке, позволяя увеличить жёсткий сердечник, улучшая крутящий момент, способность к проталкиванию и устойивость к изгибам.
Жёсткий сердечник проксимальной части
Жёсткий сердечник проксимальной части наделяет устройство характеристиками, схожими с рабочим проводником. Встроенные токопроводящие ленты устраняют потребность в полой гипотрубке, позволяя увеличить жёсткий сердечник, улучшая крутящий момент, способность к проталкиванию и устойивость к изгибам.
Жёсткий сердечник проксимальной части наделяет устройство характеристиками, схожими с рабочим проводником. Встроенные токопроводящие ленты устраняют потребность в полой гипотрубке, позволяя увеличить жёсткий сердечник, улучшая крутящий момент, способность к проталкиванию и устойивость к изгибам.
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Сверхэластичность нитинолового сердечника обеспечивает прочность и восстановление формы. Проводник удобен при использовании во время длительных процедур при множественных поражениях. Встроенные токопроводящие элементы позволили разработать цельное строение устройства без стыков для снижения формирования изгибов, облегчения его введения и доставки, а также повторного подключения.
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Сверхэластичность нитинолового сердечника обеспечивает прочность и восстановление формы. Проводник удобен при использовании во время длительных процедур при множественных поражениях. Встроенные токопроводящие элементы позволили разработать цельное строение устройства без стыков для снижения формирования изгибов, облегчения его введения и доставки, а также повторного подключения.
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Сверхэластичность нитинолового сердечника обеспечивает прочность и восстановление формы. Проводник удобен при использовании во время длительных процедур при множественных поражениях. Встроенные токопроводящие элементы позволили разработать цельное строение устройства без стыков для снижения формирования изгибов, облегчения его введения и доставки, а также повторного подключения.
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Сверхэластичность нитинолового сердечника обеспечивает прочность и восстановление формы. Проводник удобен при использовании во время длительных процедур при множественных поражениях. Встроенные токопроводящие элементы позволили разработать цельное строение устройства без стыков для снижения формирования изгибов, облегчения его введения и доставки, а также повторного подключения.
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных для расширенного контроля физиологических показателей.
Технология компании Philips обеспечивает ко-регистрацию значений iFR, отображая их непосредственно на ангиограмме, что позволяет точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии. Узнайте больше.
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных для расширенного контроля физиологических показателей.
Технология компании Philips обеспечивает ко-регистрацию значений iFR, отображая их непосредственно на ангиограмме, что позволяет точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии. Узнайте больше.
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных для расширенного контроля физиологических показателей.
Технология компании Philips обеспечивает ко-регистрацию значений iFR, отображая их непосредственно на ангиограмме, что позволяет точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии. Узнайте больше.
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных для расширенного контроля физиологических показателей.
Технология компании Philips обеспечивает ко-регистрацию значений iFR, отображая их непосредственно на ангиограмме, что позволяет точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии. Узнайте больше.
Предназначен для оценки FFR, iFR и совместим с ко-регистрацией данных
Предназначен для оценки FFR, iFR и совместим с ко-регистрацией данных
Ко-регистрация данных SyncVision с iFR облегчает точное выявление областей, вызывающих ишемию.
Предназначен для оценки FFR, iFR и совместим с ко-регистрацией данных
Ко-регистрация данных SyncVision с iFR облегчает точное выявление областей, вызывающих ишемию.
Предназначен для оценки FFR, iFR и совместим с ко-регистрацией данных
Ко-регистрация данных SyncVision с iFR облегчает точное выявление областей, вызывающих ишемию.
Жёсткий сердечник проксимальной части наделяет устройство характеристиками, схожими с рабочим проводником. Встроенные токопроводящие ленты устраняют потребность в полой гипотрубке, позволяя увеличить жёсткий сердечник, улучшая крутящий момент, способность к проталкиванию и устойивость к изгибам.
Жёсткий сердечник проксимальной части
Жёсткий сердечник проксимальной части наделяет устройство характеристиками, схожими с рабочим проводником. Встроенные токопроводящие ленты устраняют потребность в полой гипотрубке, позволяя увеличить жёсткий сердечник, улучшая крутящий момент, способность к проталкиванию и устойивость к изгибам.
Жёсткий сердечник проксимальной части
Жёсткий сердечник проксимальной части наделяет устройство характеристиками, схожими с рабочим проводником. Встроенные токопроводящие ленты устраняют потребность в полой гипотрубке, позволяя увеличить жёсткий сердечник, улучшая крутящий момент, способность к проталкиванию и устойивость к изгибам.
Жёсткий сердечник проксимальной части наделяет устройство характеристиками, схожими с рабочим проводником. Встроенные токопроводящие ленты устраняют потребность в полой гипотрубке, позволяя увеличить жёсткий сердечник, улучшая крутящий момент, способность к проталкиванию и устойивость к изгибам.
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Сверхэластичность нитинолового сердечника обеспечивает прочность и восстановление формы. Проводник удобен при использовании во время длительных процедур при множественных поражениях. Встроенные токопроводящие элементы позволили разработать цельное строение устройства без стыков для снижения формирования изгибов, облегчения его введения и доставки, а также повторного подключения.
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Сверхэластичность нитинолового сердечника обеспечивает прочность и восстановление формы. Проводник удобен при использовании во время длительных процедур при множественных поражениях. Встроенные токопроводящие элементы позволили разработать цельное строение устройства без стыков для снижения формирования изгибов, облегчения его введения и доставки, а также повторного подключения.
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Сверхэластичность нитинолового сердечника обеспечивает прочность и восстановление формы. Проводник удобен при использовании во время длительных процедур при множественных поражениях. Встроенные токопроводящие элементы позволили разработать цельное строение устройства без стыков для снижения формирования изгибов, облегчения его введения и доставки, а также повторного подключения.
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Нитиноловый сердечник дистальной части и встроенные токопроводящие элементы
Сверхэластичность нитинолового сердечника обеспечивает прочность и восстановление формы. Проводник удобен при использовании во время длительных процедур при множественных поражениях. Встроенные токопроводящие элементы позволили разработать цельное строение устройства без стыков для снижения формирования изгибов, облегчения его введения и доставки, а также повторного подключения.
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных для расширенного контроля физиологических показателей.
Технология компании Philips обеспечивает ко-регистрацию значений iFR, отображая их непосредственно на ангиограмме, что позволяет точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии. Узнайте больше.
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных для расширенного контроля физиологических показателей.
Технология компании Philips обеспечивает ко-регистрацию значений iFR, отображая их непосредственно на ангиограмме, что позволяет точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии. Узнайте больше.
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных для расширенного контроля физиологических показателей.
Технология компании Philips обеспечивает ко-регистрацию значений iFR, отображая их непосредственно на ангиограмме, что позволяет точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии. Узнайте больше.
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных
Только индекс iFR совместим с ко-регистрацией данных для расширенного контроля физиологических показателей.
Технология компании Philips обеспечивает ко-регистрацию значений iFR, отображая их непосредственно на ангиограмме, что позволяет точно определить, какие участки сосуда приводят к ишемии. Узнайте больше.
Предназначен для оценки FFR, iFR и совместим с ко-регистрацией данных
Предназначен для оценки FFR, iFR и совместим с ко-регистрацией данных
Ко-регистрация данных SyncVision с iFR облегчает точное выявление областей, вызывающих ишемию.
Предназначен для оценки FFR, iFR и совместим с ко-регистрацией данных
Ко-регистрация данных SyncVision с iFR облегчает точное выявление областей, вызывающих ишемию.
Предназначен для оценки FFR, iFR и совместим с ко-регистрацией данных
Ко-регистрация данных SyncVision с iFR облегчает точное выявление областей, вызывающих ишемию.
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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.