Система для высокоточного управляемого лечения SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.
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|Вход системы
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|Вход монитора
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|Вход станции
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|Вывод видеоданных ангиографической системы
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|Система ВСУЗИ
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|Катетер для ВСУЗИ
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|Рабочая станция
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|Прикроватный джойстик
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|Монитор
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|Высокоточная система управляемого лечения SyncVision
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