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SyncVision Cистема для выполнения высокоточной терапии

SyncVision

Cистема для выполнения высокоточной терапии

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Система для высокоточного управляемого лечения SyncVision оптимизирует процесс оценки пораженных участков, облегчает определение размеров сосудов и обеспечивает точное проведение терапии в сочетании с существующим процессом получения рентгеноскопических изображений.

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Технические характеристики

Power requirements
Power requirements
Вход системы
  • 100–120 В, 50/60 Гц, 220–240 В, 50/60 Гц, 600 В·А
Вход монитора
  • 100–240 В, 50/60 Гц, 93 В·А
Вход станции
  • 100–240 В, 50/60 Гц, 250 В·А
Inputs
Inputs
Вывод видеоданных ангиографической системы
  • Аналоговый или цифровой
Система ВСУЗИ
  • Системы Philips Volcano Core с ПО версии 3.2.2 и более поздних версий
Катетер для ВСУЗИ
  • Катетеры Eagle Eye Platinum
Dimensions
Dimensions
Рабочая станция
  • Высота — 39,6 см; ширина — 16,2 см; глубина — 51 см
Прикроватный джойстик
  • Высота — 3,7 см; ширина — 10,7 см; глубина — 7,6 см
Монитор
  • Высота — от 41 до 56 см; ширина — 40,2 см; глубина — 24,7 см
Ordering Information
Ordering Information
Высокоточная система управляемого лечения SyncVision
  • Sync002
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  • 14. Fractional Flow Reserve–Guided PCI versus Medical Therapy in Stable Coronary Disease. N Engl J Med. 2012;367(11):991-1001.
  • * Неопубликованные данные
  • Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7057 Система SyncVision для сбора и обработки медицинских изображений с принадлежностями

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