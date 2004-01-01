DreamStation BiPAP S/T Аппарат неинвазивной ИВЛ

Устройство DreamStation BiPAP S/T делает возможной индивидуальную терапию, обеспечивая эффективность и результативность плана лечения пациента. Чтобы стимулировать использование в течение длительного времени, алгоритмы DreamStation автоматически подстраиваются под потребности пациента и помогают ему адаптироваться к терапии и продолжать ее. Приложение DreamMapper предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.