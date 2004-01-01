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DreamStation BiPAP S/T

Аппарат неинвазивной ИВЛ

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Устройство DreamStation BiPAP S/T делает возможной индивидуальную терапию, обеспечивая эффективность и результативность плана лечения пациента. Чтобы стимулировать использование в течение длительного времени, алгоритмы DreamStation автоматически подстраиваются под потребности пациента и помогают ему адаптироваться к терапии и продолжать ее. Приложение DreamMapper предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.

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Особенности
Оставайтесь на связи с пациентами

Оставайтесь на связи с пациентами

DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.

Оставайтесь на связи с пациентами

DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.

Оставайтесь на связи с пациентами

DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.
Увлажнение (опция)

Увлажнение (опция)

Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.

Увлажнение (опция)

Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.

Увлажнение (опция)

Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.
Повышенная эффективность

Повышенная эффективность

Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.

Повышенная эффективность

Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.

Повышенная эффективность

Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.
Ежедневный отчет о прогрессе

Ежедневный отчет о прогрессе

Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.

Ежедневный отчет о прогрессе

Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.

Ежедневный отчет о прогрессе

Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.
Конструкция, ориентированная на пациента

Конструкция, ориентированная на пациента

Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.

Конструкция, ориентированная на пациента

Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.

Конструкция, ориентированная на пациента

Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak

Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak

Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.

Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak

Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.

Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak

Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.
Совместимость с системой DreamMapper

Совместимость с системой DreamMapper

Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.

Совместимость с системой DreamMapper

Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.

Совместимость с системой DreamMapper

Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.
  • Оставайтесь на связи с пациентами
  • Увлажнение (опция)
  • Повышенная эффективность
  • Ежедневный отчет о прогрессе
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Оставайтесь на связи с пациентами

Оставайтесь на связи с пациентами

DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.

Оставайтесь на связи с пациентами

DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.

Оставайтесь на связи с пациентами

DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.
Увлажнение (опция)

Увлажнение (опция)

Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.

Увлажнение (опция)

Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.

Увлажнение (опция)

Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.
Повышенная эффективность

Повышенная эффективность

Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.

Повышенная эффективность

Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.

Повышенная эффективность

Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.
Ежедневный отчет о прогрессе

Ежедневный отчет о прогрессе

Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.

Ежедневный отчет о прогрессе

Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.

Ежедневный отчет о прогрессе

Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.
Конструкция, ориентированная на пациента

Конструкция, ориентированная на пациента

Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.

Конструкция, ориентированная на пациента

Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.

Конструкция, ориентированная на пациента

Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak

Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak

Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.

Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak

Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.

Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak

Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей

Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.
Совместимость с системой DreamMapper

Совместимость с системой DreamMapper

Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.

Совместимость с системой DreamMapper

Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.

Совместимость с системой DreamMapper

Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.

Tехнические характеристики

Общие сведения
Общие сведения
Увлажнение
  • Увлажнение с подогревом: фиксированное, адаптивное
Емкость хранилища данных (минимальная)
  • SD-карта: 6 месяцев, встроенное хранилище: 3 месяца
Фильтры
  • Многоразовый; одноразовый ультратонкий
Элементы управления устройства
  • ЖК-дисплей/ручка управления/кнопка
Рекомендации по предписаниям
Рекомендации по предписаниям
Уровень давления при ИВЛ
  • от 4 до 30 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
  • EPAP: от 4 до 25 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
  • Макс. давление CPAP составляет 20 см Н2О
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей (AAM)
  • Макс. EPAP (положительное давление на выдохе): от 4 до 25 см H2O
  • Поддержка давлением: от 0 до 26 см H2O
Режимы
  • CPAP, S, S/T
Вдохов в минуту
  • от 1 до 30 (с шагом 1 вдох)
Цифровой алгоритм Auto-Trak
  • Отсутствие настроек — автоматизированное триггирование, переключение на выдох и компенсация утечки
Время вдоха
  • от 0,5 до 3,00 с (с шагом 0,1 с)
Время нарастания
  • от 1 до 6
Время Ramp
  • от 5 до 40 минут (с шагом 5 мин)
Сброс давления Flex
  • от 0 до 3 (только в S-режиме)
Увлажнение
  • Увлажнение с подогревом, фиксированное, адаптивное (стандарт. 15 мм/контур с подогревом 15 мм)
Размеры и вес
Размеры и вес
Размеры
  • 15,7 x 19,3 x 8,4 см (без увлажнителя); 29,7 x 19,3 x 8,4 см (с увлажнителем)
Вес
  • 1,33 кг (без увлажнителя); 1,98 кг (с увлажнителем); включая источник питания
Электрическая
Электрическая
Напряжение
  • 100–240 В перем. тока
Частота
  • 50/60 Гц
Сила тока (в амперах)
  • 2,0–1,0 A
Общие сведения
Общие сведения
Увлажнение
  • Увлажнение с подогревом: фиксированное, адаптивное
Емкость хранилища данных (минимальная)
  • SD-карта: 6 месяцев, встроенное хранилище: 3 месяца
Рекомендации по предписаниям
Рекомендации по предписаниям
Уровень давления при ИВЛ
  • от 4 до 30 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
  • EPAP: от 4 до 25 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
  • Макс. давление CPAP составляет 20 см Н2О
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей (AAM)
  • Макс. EPAP (положительное давление на выдохе): от 4 до 25 см H2O
  • Поддержка давлением: от 0 до 26 см H2O
Посмотреть все характеристики
Общие сведения
Общие сведения
Увлажнение
  • Увлажнение с подогревом: фиксированное, адаптивное
Емкость хранилища данных (минимальная)
  • SD-карта: 6 месяцев, встроенное хранилище: 3 месяца
Фильтры
  • Многоразовый; одноразовый ультратонкий
Элементы управления устройства
  • ЖК-дисплей/ручка управления/кнопка
Рекомендации по предписаниям
Рекомендации по предписаниям
Уровень давления при ИВЛ
  • от 4 до 30 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
  • EPAP: от 4 до 25 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
  • Макс. давление CPAP составляет 20 см Н2О
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей (AAM)
  • Макс. EPAP (положительное давление на выдохе): от 4 до 25 см H2O
  • Поддержка давлением: от 0 до 26 см H2O
Режимы
  • CPAP, S, S/T
Вдохов в минуту
  • от 1 до 30 (с шагом 1 вдох)
Цифровой алгоритм Auto-Trak
  • Отсутствие настроек — автоматизированное триггирование, переключение на выдох и компенсация утечки
Время вдоха
  • от 0,5 до 3,00 с (с шагом 0,1 с)
Время нарастания
  • от 1 до 6
Время Ramp
  • от 5 до 40 минут (с шагом 5 мин)
Сброс давления Flex
  • от 0 до 3 (только в S-режиме)
Увлажнение
  • Увлажнение с подогревом, фиксированное, адаптивное (стандарт. 15 мм/контур с подогревом 15 мм)
Размеры и вес
Размеры и вес
Размеры
  • 15,7 x 19,3 x 8,4 см (без увлажнителя); 29,7 x 19,3 x 8,4 см (с увлажнителем)
Вес
  • 1,33 кг (без увлажнителя); 1,98 кг (с увлажнителем); включая источник питания
Электрическая
Электрическая
Напряжение
  • 100–240 В перем. тока
Частота
  • 50/60 Гц
Сила тока (в амперах)
  • 2,0–1,0 A
  • ¹Внутренняя оценка ведущих конкурентных BiPAP-устройств с резервной частотой вентиляции, сравнивающая линейки продуктов Resmed Lumis и AirCurve NIV, 2016 г.

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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