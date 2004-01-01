Устройство DreamStation BiPAP S/T делает возможной индивидуальную терапию, обеспечивая эффективность и результативность плана лечения пациента. Чтобы стимулировать использование в течение длительного времени, алгоритмы DreamStation автоматически подстраиваются под потребности пациента и помогают ему адаптироваться к терапии и продолжать ее. Приложение DreamMapper предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.
Оставайтесь на связи с пациентами
DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.
Оставайтесь на связи с пациентами
DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.
Увлажнение (опция)
Увлажнение (опция)
Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.
Увлажнение (опция)
Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.
Увлажнение (опция)
Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.
Повышенная эффективность
Повышенная эффективность
Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.
Повышенная эффективность
Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.
Повышенная эффективность
Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.
Ежедневный отчет о прогрессе
Ежедневный отчет о прогрессе
Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.
Ежедневный отчет о прогрессе
Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.
Ежедневный отчет о прогрессе
Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.
Конструкция, ориентированная на пациента
Конструкция, ориентированная на пациента
Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.
Конструкция, ориентированная на пациента
Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.
Конструкция, ориентированная на пациента
Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak
Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak
Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak
Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.
Совместимость с системой DreamMapper
Совместимость с системой DreamMapper
Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.
Совместимость с системой DreamMapper
Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.
Совместимость с системой DreamMapper
Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.
DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.
Оставайтесь на связи с пациентами
DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.
Оставайтесь на связи с пациентами
DreamStation предоставляет самый полный набор вариантов подключения среди ведущих производителей аппаратов ИВЛ¹. Благодаря встроенной технологии Bluetooth® на каждом устройстве и дополнительным модемам для Wi-Fi и сотовой связи пользователь может выбрать наиболее экономичные и наиболее подходящие варианты для каждого пациента.
Увлажнение (опция)
Увлажнение (опция)
Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.
Увлажнение (опция)
Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.
Увлажнение (опция)
Варианты увлажнения включают в себя фиксированный и адаптивный режимы, а также режимы с подогревом трубки и предварительного нагрева. Модульная конструкция оснащена цельным резервуаром для воды, который можно мыть в посудомоечной машине.
Повышенная эффективность
Повышенная эффективность
Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.
Повышенная эффективность
Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.
Повышенная эффективность
Варианты подключения устройства DreamStation BiPAP S/T способствуют быстрой и экономичной передаче данных терапии и кривых для соответствия потребностям создания отчетов о вентиляции легких. Полученная обратная связь позволит получить более подробные сведения для устранения неполадок и, возможно, сократить количество возвратов.
Ежедневный отчет о прогрессе
Ежедневный отчет о прогрессе
Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.
Ежедневный отчет о прогрессе
Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.
Ежедневный отчет о прогрессе
Функция Daily Progress Feedback (ежедневный отчет о прогрессе) устройства BiPAP S/T отображает простую динамику ночного использования устройства пациентом, помогая пользователям отслеживать прогресс в терапии.
Конструкция, ориентированная на пациента
Конструкция, ориентированная на пациента
Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.
Конструкция, ориентированная на пациента
Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.
Конструкция, ориентированная на пациента
Изящная, стильная и лаконичная конструкция устройства DreamStation, отличающегося малым размером и массой, позволяет удобно разместить устройство на прикроватной тумбочке. Оно оснащено меню с простой навигацией и дисплеем на передней панели, которым можно управлять, лежа или сидя в кровати.
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak
Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak
Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.
Чувствительность цифрового алгоритма Auto-Trak
Цифровой алгоритм Auto-Trak — это алгоритм автоматического триггирования, переключения на выдох и компенсации утечки, который регулирует режим вентиляции в соответствии со спонтанным дыханием пациента. Цифровой алгоритм Auto-Trak синхронизирует вдох и выдох, в зависимости от тяжести состояния пациента, и помогает устранить необходимость в ручной настройке параметров.
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей может непрерывно автоматически управлять проходимостью верхних дыхательных путей пациента в любом режиме вентиляции. Он постоянно отслеживает и реагирует на изменение сопротивления верхних дыхательных путей, прилагая минимально необходимое давление поддержки каждую ночь с целью обеспечения наиболее низкого эффективного двойного уровня поддержки давлением для обеспечения потребности пациента в вентиляции.
Совместимость с системой DreamMapper
Совместимость с системой DreamMapper
Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.
Совместимость с системой DreamMapper
Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.
Совместимость с системой DreamMapper
Устройство BiPAP S/T совместимо с системой самоконтроля для пациентов DreamMapper. Приложение предлагает инструменты для обучения и вовлечения в процесс терапии для поддержки соблюдения плана лечения.
Tехнические характеристики
Общие сведения
Общие сведения
Увлажнение
Увлажнение с подогревом: фиксированное, адаптивное
Емкость хранилища данных (минимальная)
SD-карта: 6 месяцев, встроенное хранилище: 3 месяца
Фильтры
Многоразовый; одноразовый ультратонкий
Элементы управления устройства
ЖК-дисплей/ручка управления/кнопка
Рекомендации по предписаниям
Рекомендации по предписаниям
Уровень давления при ИВЛ
от 4 до 30 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
EPAP: от 4 до 25 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
Макс. давление CPAP составляет 20 см Н2О
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей (AAM)
Макс. EPAP (положительное давление на выдохе): от 4 до 25 см H2O
Поддержка давлением: от 0 до 26 см H2O
Режимы
CPAP, S, S/T
Вдохов в минуту
от 1 до 30 (с шагом 1 вдох)
Цифровой алгоритм Auto-Trak
Отсутствие настроек — автоматизированное триггирование, переключение на выдох и компенсация утечки
Время вдоха
от 0,5 до 3,00 с (с шагом 0,1 с)
Время нарастания
от 1 до 6
Время Ramp
от 5 до 40 минут (с шагом 5 мин)
Сброс давления Flex
от 0 до 3 (только в S-режиме)
Увлажнение
Увлажнение с подогревом, фиксированное, адаптивное (стандарт. 15 мм/контур с подогревом 15 мм)
Размеры и вес
Размеры и вес
Размеры
15,7 x 19,3 x 8,4 см (без увлажнителя); 29,7 x 19,3 x 8,4 см (с увлажнителем)
Вес
1,33 кг (без увлажнителя); 1,98 кг (с увлажнителем); включая источник питания
Электрическая
Электрическая
Напряжение
100–240 В перем. тока
Частота
50/60 Гц
Сила тока (в амперах)
2,0–1,0 A
Общие сведения
Общие сведения
Увлажнение
Увлажнение с подогревом: фиксированное, адаптивное
Емкость хранилища данных (минимальная)
SD-карта: 6 месяцев, встроенное хранилище: 3 месяца
Рекомендации по предписаниям
Рекомендации по предписаниям
Уровень давления при ИВЛ
от 4 до 30 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
EPAP: от 4 до 25 см Н2О (с шагом 0,5 см Н2О)
Макс. давление CPAP составляет 20 см Н2О
Автоматизированный контроль проходимости дыхательных путей (AAM)
Макс. EPAP (положительное давление на выдохе): от 4 до 25 см H2O
¹Внутренняя оценка ведущих конкурентных BiPAP-устройств с резервной частотой вентиляции, сравнивающая линейки продуктов Resmed Lumis и AirCurve NIV, 2016 г.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.